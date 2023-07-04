Львиную часть своих усилий Зеленский посвятил попыткам воздействовать на президента США Джозефа Байдена, чтобы тот в Вильнюсе пригласил Украину в НАТО. Фото: REUTERS

Странная, казалось бы, штука, победу Евромайдана в Киеве окрестили "Революцией гидности/достоинства", а никакой гидности в помине у тех, кто пришел к власти в Незалежной, как не было, так и нет. Сплошные мольбы, причитания, попрошайничество и прочие унижения: "Дайте грошей! Дайте зброи! Дайте, дайте, дайте…" Впрочем, нет не только достоинства, но и такта и ума.

Президент Украины Vlad Зеленский окончательно перестал отличаться умом и сообразительностью. Вчера, в день войск ППО (так называется украинская Противовоздушная оборона) он отчитался перед своими соотечественниками, доложив о блестящей работе украинских зенитчиков: "Уже более 3000 целей сбито: более 180 самолетов, более 130 вертолетов, почти 40 баллистических и более 1000 крылатых российских ракет, более 1600 беспилотников разных типов". Где он нашел столько и почему не представил доказательств сбитых 180 самолетов и более 130 вертолетов", это на его совести. Про российские ракеты уж не говорим, в день ППО российская ракета беспрепятственно ударила по управлению СБУ в Сумах, а бОльшая часть достижений украинской ППО сводится к ударам по жилым квартала и домам в украинских городах.

Но, в конце концов, это дело самих украинцев, сколько лапши, навешанной им на уши, они готовы еще потреблять. И как долго готовы все это терпеть. Но Зеленский точно так же бесцеремонно и одновременно самоуничижительно выступает и на международной арене. До начала саммита НАТО в Вильнюсе осталась неделя, каждый день убавляет его шансы для достижения перемоги в столице Литвы, раз уж на поле боя не получается и похвастаться нечем.

Она дал новое интервью американскому телеканалу CNN, состоящему сплошь из заискивания, лести и попрошайничества.

- У нас нет никаких секретов от ЦРУ, поскольку у нас хорошие отношения. Наши разведслужбы общаются другом с другом, - заверил Зеленский американских тележурналистов, чтобы показать, какие на Украине проживают верные и послушные молодцы. И тут же пообещал не идти на мирные переговоры с Москвой "до последнего украинца". .

Но львиную часть своих усилий Зеленский посвятил попыткам воздействовать на президента США Джозефа Байдена, чтобы тот в Вильнюсе пригласил Украину в НАТО.

- Очень важно чувствовать, что в будущем ты действительно будешь находиться рядом с союзниками. Президент США поддерживает наше будущее в НАТО, но приглашение сейчас стало бы огромным мотиватором для украинских солдат. Очень важно, чтобы Украина получила приглашение сейчас, - заявил Зеленский американским журналистам и пояснил, что решение о принятии Украины в НАТО зависит вовсе не от консенсуса членов альянса, а от Байдена, поскольку именно президент США является "лицом, которое принимает решение".

Мало того, что эта назойливость, когда его выталкивают в дверь, а он пытается вернуться через окно, не может уже не начинать раздражать многих членов блока. Мало того, что в последние дни каждый руководитель страны-члена НАТО чуть ли не в ежедневном режиме разъясняет позицию своей страны по этому вопросу, отмечая, что пока идет военный конфликт, Киеву даже думать не стоит о вступлении в альянс, не то что трепыхаться. Так Зеленский еще и умудрился оскорбить 30 стран НАТО, публично выставив их на посмешище полными ничтожествами. Ведь это Байден "принимает решения", а все остальные там для антуража – поднимать руки и поставлять оружие и "пушечное мясо", когда потребуется.

Да, Зеленский обрисовал фактическое положение дел в НАТО, но за такие откровения ему не будут благодарны не только в Венгрии и Чехии, но и в Германии с Францией. Как в анекдоте: "Байден – д'Артаньян, а вы все – всего лишь лица пассивной нетрадиционной сексуальной ориентации". А есть еще в воображении Зеленского маленький потенциальный хрипатый д'Артаньянчик, в глазах остальных в тандеме "кардинала и галантерейщика" более похожий совсем не на кардинала.

И на последнее выступление Зеленского уже отреагировали. Правда, в Лондоне.

- Я считаю, что Украина может это сделать без обычной волокиты, как это произошло со Швецией и Финляндией, - заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли и добавил. – но боюсь, что не знаю, когда это может произойти (отметим, что Клеверли непростительно для главы МИД, словно он - Лиз Трасс или Анналена Бербок, ошибся насчет Швеции, Венгрия не ратифицировала ее вступление в НАТО, а Турция и вовсе тормозит движение Стокгольма в этом направлении – прим. авт.).

Выбор небольшой – или после дождичка в четверг, когда рак на горе свистнет, или не в этой жизни. Но, даже понимая это, Зеленский не может остановиться, беря в своем попрошайничестве все новые и новые "зияющие высоты". Совсем потеряет лицо, когда после угроз не приехать в Вильнюс появится там, словно нашкодивший драный пес.

А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен со свойственным бывшим гинекологам оптимизмом по поводу того, что "само по себе это уже не рассосется" призвала всех "удвоить усилия" по снабжению Украины вооружениями и деньгами. Точь-в-точь логика игрока в казино, считающего, что ему непременно повезет, если он будет удваивать ставки. Вот только из казино обычно игроки уходят без штанов, а в украинском "казино" выигрыши, вообще, не предусмотрены. Изначально.

Кто бы это рассказал Урсуле?