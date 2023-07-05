5 вопросов о том, как студенту получить стипендию до 25 тысяч рублей в месяц

Сегодня – талантливый студент, завтра - классный специалист. Фото: Мария ЛЕНЦ

В вузах страны завершается летняя сессия. У студентов, сдавших все экзамены на «хорошо» и «отлично», появился шанс заявиться на дополнительную стипендию в новом учебном году. Воспользоваться им можно до 16 июля.

Успешные студенты средних специальных и высших учебных заведений могут принять участие в стипендиальной программе компаний РУСАЛ и Эн+. Она впервые стартовала в 2021 году. За 2 года изменилась, расширилась, добавились новые специальности, города, увеличились суммы стипендий.

Студенты 56 учебных заведений страны могут принять участие в новой стипендиальной программе. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сейчас в стипендиальной программе участвуют 56 учебных заведений России, работающие в 20 городах ответственности компаний: Иркутск, Братск, Тайшет, Красноярск, Ачинск, Назарово, Дивногорск, Саяногорск, Абакан, Новокузнецк, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Североуральск, Краснотурьинск, Нижний Новгород, Иваново, Миасс, Волгоград, Тихвин, Санкт-Петербург.

Как подать заявку, как победить? На эти и другие самые важные вопросы рассказала Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по управлению персоналом РУСАЛа и Эн+.

Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по управлению персоналом РУСАЛа и Эн+. Фото из личного архива.

- Кто может принять участие в стипендиальной программе?

- В стипендиальной программе участвуют четыре направления подготовки: энергетика, металлургия, медицина, педагогика. А это около 180 специальностей! Ваш вуз, колледж или техникум должен иметь государственную аккредитацию. В программе участвуют студенты только очной формы обучения и только те, кто учится на бюджетных местах на «хорошо» и «отлично».

- Как подать заявку на участие в стипендиальной программе?

- Нужно зайти на карьерный портал и подать документы. Прием заявок идет до 16 июля 2023 года. Затем работает экспертная комиссия, она составляет рейтинг претендентов и с 27 июля по 18 августа пройдет онлайн-тестирование с лидерами рейтингов. 26 августа будут названы победители и с 1 сентября начнется выплата стипендий.

- Что получают победители стипендиальной программы?

- Студенты вузов получают от 10 до 25 000 рублей в месяц в зависимости от курса обучения, студенты средне-профессионального образования - от 5 до 15 000 рублей в месяц. И еще есть целая система дополнительных поощрений. Перечислю кратко. Это годовая подписка на профильную электронную библиотеку, профессиональный журнал, экскурсии на предприятия Эн+ и РУСАЛ, стажировки, вебинары и тренинги, приглашение для участия в профессиональных конференциях, в корпоративных, благотворительных мероприятиях. Сейчас молодые люди очень активно участвуют в волонтерском движении. И мы вовлекаем их в свое комьюнити – а это более 10 тысяч сотрудников двух компаний по всей стране, которые на регулярной основе проводят волонтерские акции и мероприятия.

Стипендиальная программа – дополнительная возможность развить свои компетенции. Фото: Мария ЛЕНЦ

Стипендиальная программа действует в течение одного учебного года, затем нужно подавать новую заявку и вновь проходить конкурс. А он немалый! В частности, в 2022 году было четыре человека на место.

- Как экспертная комиссия выбирает победителей?

- Во-первых, конечно, важна отличная успеваемость. Во-вторых, ищем творческих и активных студентов. Если вы участвуете в студенческих научных и научно-технических конференциях и выставках научно-технического творчества самых разных уровней – это будет преимуществом.

В-третьих, приветствуется, если у вас уже есть научные публикации, участие в региональных, всероссийских и международных конкурсах профессионального мастерства. Экспертная комиссия уделяет особое внимание участникам «Лаборатория РУСАЛа», Чемпионат «Case in», «Metall Cup», «Лаборатория энергетики», «Флагманы образования».

В-четвертых, замечательно, если вы занимаетесь спортом, выбираете здоровый образ жизни. Спортивные награды, участие и победы в ГТО – все это тоже учитывается в конкурсе.

Академия ИТ – совместный образовательный проект РУСАЛа и Эн+ с вузами по подготовке ИТ-специалистов. Фото предоставлено организаторами проекта.

- Победители вашей стипендиальной программы, скорее всего, хотели бы начать строить свою карьеру у вас после получения диплома, насколько это возможно?

- Это является одной из главных целей программы. Мы будем рады, если участники и победители стипендиальной программы придут к нам на работу. По итогам двух предыдущих лет действия программы, 15% участников стали сотрудниками компании, 50% участников планируют трудоустройство после окончания обучения, 38% повторно приняли участие в конкурсе на стипендию. И мы уверены, что они будут классными специалистами, будут нас лечить, учить наших детей, делать жизнь в своих родных городах лучше и комфортнее.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

Валерий Савельев, генеральный директор «РУСАЛ медицинский центр»

В нашей компании есть медицинское направление - РУСАЛ медицинский центр, который оказывает медицинские услуги сотрудникам предприятий, входящих в холдинг. РМЦ объединяет 11 крупных поликлиник и 7 обособленных подразделений. Я считаю, что очень важно поддерживать талантливых студентов, которые стремятся к знаниям. И мы надеемся, что в будущем эти ребята, которые показали свое желание развиваться в профессии, приняли участие в нашей стипендиальной программе, по окончании учебы придут работать в «РУСАЛ медицинский центр». География нахождения учреждений здравоохранения РМЦ такая же обширная как география расположения предприятий - вся Россия. И проблема укомплектования поликлиник сейчас очень остра во всех городах, особенно в небольших, в моногородах. Поэтому у нас компания и создает дополнительные мотивационные инструменты, чтобы молодежь оставалась работать в регионах. Все прекрасно понимают, что именно от этих ребят, в будущем зависит здоровье населения на местах.

Красноярский край – один из лидеров частно-государственного партнерства в системе высшего и средне-профессионального образования. Фото: Мария ЛЕНЦ

Денис Гергилев, заместитель министра образования Красноярского края:

- Красноярский край уже третий год будет участвовать в Стипендиальной программе РУСАЛ и Эн+. И в целом, наш регион – один из лидеров частно-государственного партнерства в системе высшего и средне-профессионального образования. Логика этой стипендиальной программы - профессиональный рост. Нужно постоянно повышать свой уровень, иначе не сможешь оставаться стипендиатом. Важная часть выбора победителей – онлайн-собеседование. Здесь нужно говорить правду, собраться с мыслями и подчеркнуть то, чем вы можете гордиться. Профессионализм всегда виден!

Участие в Стипендиальной программе – это возможность сформулировать свои перспективы на ближайшие годы. Фото предоставлено организаторами проекта Академия ИТ.

Денис Гуц, проректор по учебной работе Сибирского федерального университета (Красноярск):

- У нас много совместных с бизнесом проектов, которые фактически трансформируют образование. И в каждом из них есть и материальная поддержка студентов. То есть стипендиальная программа – это логическое продолжение нашего многолетнего сотрудничества c РУСАЛом. Университет получает уникальные возможности, компания – хорошо подготовленных профессионалов.

Для студента участие в стипендиальной программе – это ревизия достижений за год, это возможность понять и сформулировать для экспертной комиссии свои перспективы на ближайшие годы.

Евгений Хамеляйнен, специальность «Металлургия цветных металлов», Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса» (Ачинск):

- Вся моя семья работает в металлургии, папа-металлург и потому я тоже выбрал эту профессию. Первый раз подал заявку после первого курса, это случилось спонтанно, на успех не рассчитывал и в итоге ничего не получилось. Попробовал второй раз, получилось, и весь учебный год получал 10 тысяч рублей каждый месяц, для студента это значительная сумма.

Подавать заявку несложно, нужно собрать все ваши достижения за год, ничего не упустить. Буду и в этом году участвовать, чтобы проверить, достаточно ли хорошо учился, достаточно ли сделал за год.

Надежда Ветчинникова, директор Краснотурьинского политехникума (Свердловская область):

- Стипендиальная программа - это продолжение множества совместных проектов с компанией, которая была создана Олегом Дерипаска. Недавно наш техникум получил 45 миллионов на развитие, на новые мастерские. Ребята чувствуют заинтересованность, и, конечно, будут принимать участие в стипендиальной программе, тем более, что в нашем городе алюминиевый завод является градообразующим и туда стремятся попасть на работу не только жители Краснотурьинска, но и соседних городов. Чтобы успешно пройти онлайн-собеседование, мы советуем своим студентам не бояться, а просто сказать, что уже удалось сделать и что еще предстоит сделать.

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Как талантливые студенты могут получить дополнительную стипендию рассказали в эфире Радио «Комсомольская правда».

Стипендиальную программу обсудили онлайн на круглом столе в «Комсомольской правде». Подробности здесь.