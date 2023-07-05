5 вопросов о том, как студенту получить стипендию до 25 тысяч рублей в месяц

Сегодня – талантливый студент, завтра - классный специалист.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В вузах страны завершается летняя сессия. У студентов, сдавших все экзамены на «хорошо» и «отлично», появился шанс заявиться на дополнительную стипендию в новом учебном году. Воспользоваться им можно до 16 июля.
Успешные студенты средних специальных и высших учебных заведений могут принять участие в стипендиальной программе компаний РУСАЛ и Эн+. Она впервые стартовала в 2021 году. За 2 года изменилась, расширилась, добавились новые специальности, города, увеличились суммы стипендий.
Студенты 56 учебных заведений страны могут принять участие в новой стипендиальной программе.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Сейчас в стипендиальной программе участвуют 56 учебных заведений России, работающие в 20 городах ответственности компаний: Иркутск, Братск, Тайшет, Красноярск, Ачинск, Назарово, Дивногорск, Саяногорск, Абакан, Новокузнецк, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Североуральск, Краснотурьинск, Нижний Новгород, Иваново, Миасс, Волгоград, Тихвин, Санкт-Петербург.
Как подать заявку, как победить? На эти и другие самые важные вопросы рассказала Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по управлению персоналом РУСАЛа и Эн+.
Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по управлению персоналом РУСАЛа и Эн+. Фото из личного архива.
- Кто может принять участие в стипендиальной программе?
- В стипендиальной программе участвуют четыре направления подготовки: энергетика, металлургия, медицина, педагогика. А это около 180 специальностей! Ваш вуз, колледж или техникум должен иметь государственную аккредитацию. В программе участвуют студенты только очной формы обучения и только те, кто учится на бюджетных местах на «хорошо» и «отлично».
- Как подать заявку на участие в стипендиальной программе?
- Нужно зайти на карьерный портал и подать документы. Прием заявок идет до 16 июля 2023 года. Затем работает экспертная комиссия, она составляет рейтинг претендентов и с 27 июля по 18 августа пройдет онлайн-тестирование с лидерами рейтингов. 26 августа будут названы победители и с 1 сентября начнется выплата стипендий.
- Что получают победители стипендиальной программы?
- Студенты вузов получают от 10 до 25 000 рублей в месяц в зависимости от курса обучения, студенты средне-профессионального образования - от 5 до 15 000 рублей в месяц. И еще есть целая система дополнительных поощрений. Перечислю кратко. Это годовая подписка на профильную электронную библиотеку, профессиональный журнал, экскурсии на предприятия Эн+ и РУСАЛ, стажировки, вебинары и тренинги, приглашение для участия в профессиональных конференциях, в корпоративных, благотворительных мероприятиях. Сейчас молодые люди очень активно участвуют в волонтерском движении. И мы вовлекаем их в свое комьюнити – а это более 10 тысяч сотрудников двух компаний по всей стране, которые на регулярной основе проводят волонтерские акции и мероприятия.
Стипендиальная программа – дополнительная возможность развить свои компетенции.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Стипендиальная программа действует в течение одного учебного года, затем нужно подавать новую заявку и вновь проходить конкурс. А он немалый! В частности, в 2022 году было четыре человека на место.
- Как экспертная комиссия выбирает победителей?
- Во-первых, конечно, важна отличная успеваемость. Во-вторых, ищем творческих и активных студентов. Если вы участвуете в студенческих научных и научно-технических конференциях и выставках научно-технического творчества самых разных уровней – это будет преимуществом.
В-третьих, приветствуется, если у вас уже есть научные публикации, участие в региональных, всероссийских и международных конкурсах профессионального мастерства. Экспертная комиссия уделяет особое внимание участникам «Лаборатория РУСАЛа», Чемпионат «Case in», «Metall Cup», «Лаборатория энергетики», «Флагманы образования».
В-четвертых, замечательно, если вы занимаетесь спортом, выбираете здоровый образ жизни. Спортивные награды, участие и победы в ГТО – все это тоже учитывается в конкурсе.
Академия ИТ – совместный образовательный проект РУСАЛа и Эн+ с вузами по подготовке ИТ-специалистов. Фото предоставлено организаторами проекта.
- Победители вашей стипендиальной программы, скорее всего, хотели бы начать строить свою карьеру у вас после получения диплома, насколько это возможно?
- Это является одной из главных целей программы. Мы будем рады, если участники и победители стипендиальной программы придут к нам на работу. По итогам двух предыдущих лет действия программы, 15% участников стали сотрудниками компании, 50% участников планируют трудоустройство после окончания обучения, 38% повторно приняли участие в конкурсе на стипендию. И мы уверены, что они будут классными специалистами, будут нас лечить, учить наших детей, делать жизнь в своих родных городах лучше и комфортнее.
СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ
Валерий Савельев, генеральный директор «РУСАЛ медицинский центр»
В нашей компании есть медицинское направление - РУСАЛ медицинский центр, который оказывает медицинские услуги сотрудникам предприятий, входящих в холдинг. РМЦ объединяет 11 крупных поликлиник и 7 обособленных подразделений. Я считаю, что очень важно поддерживать талантливых студентов, которые стремятся к знаниям. И мы надеемся, что в будущем эти ребята, которые показали свое желание развиваться в профессии, приняли участие в нашей стипендиальной программе, по окончании учебы придут работать в «РУСАЛ медицинский центр». География нахождения учреждений здравоохранения РМЦ такая же обширная как география расположения предприятий - вся Россия. И проблема укомплектования поликлиник сейчас очень остра во всех городах, особенно в небольших, в моногородах. Поэтому у нас компания и создает дополнительные мотивационные инструменты, чтобы молодежь оставалась работать в регионах. Все прекрасно понимают, что именно от этих ребят, в будущем зависит здоровье населения на местах.
Красноярский край – один из лидеров частно-государственного партнерства в системе высшего и средне-профессионального образования.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Денис Гергилев, заместитель министра образования Красноярского края:
- Красноярский край уже третий год будет участвовать в Стипендиальной программе РУСАЛ и Эн+. И в целом, наш регион – один из лидеров частно-государственного партнерства в системе высшего и средне-профессионального образования. Логика этой стипендиальной программы - профессиональный рост. Нужно постоянно повышать свой уровень, иначе не сможешь оставаться стипендиатом. Важная часть выбора победителей – онлайн-собеседование. Здесь нужно говорить правду, собраться с мыслями и подчеркнуть то, чем вы можете гордиться. Профессионализм всегда виден!
Участие в Стипендиальной программе – это возможность сформулировать свои перспективы на ближайшие годы. Фото предоставлено организаторами проекта Академия ИТ.
Денис Гуц, проректор по учебной работе Сибирского федерального университета (Красноярск):
- У нас много совместных с бизнесом проектов, которые фактически трансформируют образование. И в каждом из них есть и материальная поддержка студентов. То есть стипендиальная программа – это логическое продолжение нашего многолетнего сотрудничества c РУСАЛом. Университет получает уникальные возможности, компания – хорошо подготовленных профессионалов.
Для студента участие в стипендиальной программе – это ревизия достижений за год, это возможность понять и сформулировать для экспертной комиссии свои перспективы на ближайшие годы.
Евгений Хамеляйнен, специальность «Металлургия цветных металлов», Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса» (Ачинск):
- Вся моя семья работает в металлургии, папа-металлург и потому я тоже выбрал эту профессию. Первый раз подал заявку после первого курса, это случилось спонтанно, на успех не рассчитывал и в итоге ничего не получилось. Попробовал второй раз, получилось, и весь учебный год получал 10 тысяч рублей каждый месяц, для студента это значительная сумма.
Подавать заявку несложно, нужно собрать все ваши достижения за год, ничего не упустить. Буду и в этом году участвовать, чтобы проверить, достаточно ли хорошо учился, достаточно ли сделал за год.
Надежда Ветчинникова, директор Краснотурьинского политехникума (Свердловская область):
- Стипендиальная программа - это продолжение множества совместных проектов с компанией, которая была создана Олегом Дерипаска. Недавно наш техникум получил 45 миллионов на развитие, на новые мастерские. Ребята чувствуют заинтересованность, и, конечно, будут принимать участие в стипендиальной программе, тем более, что в нашем городе алюминиевый завод является градообразующим и туда стремятся попасть на работу не только жители Краснотурьинска, но и соседних городов. Чтобы успешно пройти онлайн-собеседование, мы советуем своим студентам не бояться, а просто сказать, что уже удалось сделать и что еще предстоит сделать.
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Как талантливые студенты могут получить дополнительную стипендию рассказали в эфире Радио «Комсомольская правда».
Стипендиальную программу обсудили онлайн на круглом столе в «Комсомольской правде». Подробности здесь.