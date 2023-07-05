От многомиллионной экономии до улучшения условий работы в Арктике

Дмитрий Лазарев. Фото из архива

Неспециалисту трудно даже представить, сколько технических и экономических нюансов существует в морском деле. Одними из наиболее опасных грузов считаются нефть и газ. Особенно здесь следует выделить этап так называемой перевалки – то есть, «перегрузки» углеводородов с одного судна на другое.

С точки зрения экономики этот этап имеет чуть ли не решающее значение в вопросе эффективности всей транспортировки. Не стоит забывать и о влиянии климата. Нефть и газ, как правило, добываются в ледовых полярных районах, а в суровом климате осуществлять любую деятельность гораздо сложнее.

Выдающиеся эксперты и управленцы в отрасли морских перевозок природного газа и нефтепродуктов всегда очень ценились добытчиками и промышленниками. Одним из таких редких профессионалов является Дмитрий Лазарев.

УЧАСТНИК ШЕСТИ НАЦПРОЕКТОВ

Начав свою трудовую деятельность с должности младшего помощника капитана, Дмитрий сегодня является руководителем в группе компаний «Новатэк» – крупнейшем российском производителе сжиженного природного газа. Эта компания занимает 3-е место по доказанным запасам газа в мире и 8-е место в списке крупнейших компаний страны по версии Forbes. Её годовой оборот составляет более 1-го триллиона 100 миллиардов рублей.

Известный в отрасли эксперт принял непосредственное участие в запуске с нуля шести масштабных национальных проектов по экспорту нефти и сжиженного природного газа в таких известных компаниях как «Газпром», «Роснефть» и «Лукойл», «Новатэк». Общий проектный объём нефти и газа, экспортируемых по данным проектам – более 115-и миллионов тонн в год.

Неординарно высокий уровень профессионализма позволяет Дмитрию Лазареву разрабатывать критически важные нормативные документы, связанные с работами на арктических терминалах и оказывающее большое влияние на безопасность работы.

РЕВОЛЮЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ

Кроме того, управленец сыграл важную роль в запуске крупнейших в мире плавучих хранилищ сжиженного природного газа – «СААМ ПХГ» и «КОРЯК ПХГ». Список достижений Дмитрия Лазарева – очень велик. Возможно, самыми интересными и масштабными из них являются следующие разработки.

Работая в компании «Газпром», внес значительный вклад в развитие технологии перевалки нефти. Он предложил и успешно внедрил инновационный метод, основанный на одновременной и независимой погрузке и разгрузке нефти по обоим бортам плавучего нефтехранилища. Это революционное решение позволило компании перегружать два разных сорта сырой нефти одновременно и обрабатывать до четырех танкеров в сутки. Результаты внедрения данной технологии были впечатляющими, приводя к экономии около $60 миллионов для компании «Газпром». Более того, методика Дмитрия оказала существенное влияние на развитие использования танкеров в качестве плавучих хранилищ не только в «Газпроме», но и в другой крупной российской нефтяной компании – «Лукойл», которая также применила эту уникальную технологию.

Благодаря творческому подходу и инновационным идеям Дмитрия Лазарева, энергетические компании получили значительные преимущества в процессе перевалки нефти, повысив эффективность операций и сэкономив существенные средства. Его вклад в отрасль стал неотъемлемой частью развития нефтяной перевозки и подтверждает его статус ведущего специалиста в этой области.

ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НИЖЕ 160 ГРАДУСОВ

Дмитрий Лазарев внес значительный вклад в отрасль путем предложения новаторских идей, связанных с крепежными соединениями на рейдовых бочках. Рейдовые бочки представляют собой плавающие сооружения, используемые для удержания судов на месте во время стоянки. Дмитрий предложил улучшенные методы, включая использование дополнительных швартовных линий и уникальную методику буксирной поддержки, которые позволяют выполнять работы даже при неблагоприятных метеорологических условиях. Благодаря этим инновационным подходам Дмитрия, пропускная способность перевалки и сжиженного природного газа в арктических регионах значительно увеличилась. Кроме того, условия работы в Арктике во время перевалки стали более быстрыми и безопасными. Его оригинальный вклад в развитие отрасли открывает новые возможности для повышения эффективности операций и обеспечения безопасности в условиях суровой арктической среды.

В рамках своей работы в ГК «Новатэк», Дмитрий Лазарев активно разрабатывал и усовершенствовал методы перекачки сжиженного природного газа. Он обратил особое внимание на проблему, возникающую при перекачке СПГ с температурой ниже 160 градусов, где воздействие грузовых насосов существенно влияет на передачу тепла в газовую среду. Это ведет к образованию большого количества отпарного газа, создающего трудности при перегрузке СПГ из-за высокого давления в грузовых танках. Дмитрий разработал и внедрил методику выравнивания давления на начальных этапах грузовых операций, а также предложил использование минимально возможного количества насосов. Это позволило существенно увеличить скорость работы и снизить возникновение проблемных ситуаций. Благодаря внедрению этих инновационных подходов, процесс перекачки сжиженного природного газа стал более эффективным и безопасным, открывая новые возможности для улучшения производительности и оптимизации операций в этой отрасли.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Важным достижением Дмитрия Лазарева стало его организация первой в истории России перевалки сжиженного природного газа с судна на судно, произошедшей в 2020 году. Под его руководством был запущен и введён в эксплуатацию первый в России рейдовый перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в городе Мурманск, который находится за Полярным кругом. Этот комплекс обладает возможностью перегружать сжиженный газ методом «судно – судно» с годовым объемом до 10 миллионов тонн. Эти значимые достижения героя нашей публикации открыли новые перспективы и возможности для морской перевозки сжиженного природного газа в России, подтверждая его выдающуюся экспертизу в данной области.

Управленец является выдающимся инноватором в области морской перевозки нефти и сжиженного природного газа. Разработанные им уникальные технологии, активно применяются в индустрии и имеют значительное влияние на безопасность и эффективность перевалки грузов в арктических условиях. Благодаря его нововведениям компании в этой отрасли могут повысить уровень безопасности работ, а также существенно сэкономить денежные средства. Дмитрий Лазарев продолжает вносить важный вклад в развитие морской перевозки, демонстрируя высокий уровень профессионализма и инновационный подход к решению сложных задач в этой области.