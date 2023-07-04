Против России ведется гибридная война, но мы уверено противостоим провокациям: о чем говорил Владимир Путин на саммите ШОС

Лидеры стран собрались в видеоформате Фото: REUTERS

Формально встреча проходит в Индии - она в этом году председательствует в организации - но лидеры стран все-таки собрались в видеоформате, чтобы надолго не отвлекаться от текущих вопросов.

Заседание начал премьер Индии Нарендра Моди. Затем он передал слово каждому из президентов-участников.

Мы выбрали для вас главное, о чем говорил президент:

"Долгое время у наших границ внешними силами реализовывался проект по созданию из соседней с нами страны - Украины - фактически враждебного государства - «анти-России». Её накачивали оружием восемь лет, закрывали глаза на агрессию против мирного населения Донбасса и потакали в насаждении неонацистской идеологии. Всё это, чтобы поставить под удар безопасность России, сдержать развитие нашей страны"

"Против нас ведётся гибридная война, используются беспрецедентные по масштабу нелегитимные антироссийские санкции"

"Но Россия уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям. Даже в нынешней обстановке наша страна продолжает устойчиво развиваться"

"Российский народ как никогда консолидирован. Сплочённость и высокую ответственность за судьбу Отечества, всё общество продемонстрировало, выступив единым фронтом против попытки вооружённого мятежа"

"Хочу поблагодарить коллег из стран Шанхайской организации сотрудничества, поддержавших действия российского руководства по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан. Мы это высоко ценим"

"Торговля России с государствами – членами ШОС в прошлом году увеличилась более чем на треть – 37%, достигнув рекордных 263 миллиардов долларов. А за январь – апрель нынешнего года прибавила ещё 35 процентов"

"Более 80 процентов коммерческих сделок между Россией и КНР осуществляется в рублях и юанях. Доля же российской валюты в экспортных операциях со всеми странами ШОС в 2022 году превысила 40%"

"Приоритетом ШОС должны оставаться антитеррор, противодействие экстремизму и религиозному радикализму, пресечение наркотрафика и других видов контрабанды, борьба с бандитскими формированиями. Напомню о нашем предложении преобразовать антитеррористическую структуру ШОС в универсальный центр, который занимался бы реагированием на весь спектр угроз безопасности"

"Россия выступает за скорейшее вступление в ШОС Республики Беларусь. Убеждены, что членство Белоруссии, которая является стратегическим партнёром и ближайшим союзником России, позитивно скажется на деятельности объединения"

СПРАВКА КП

В Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) входят: Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан.

Есть еще и страны-наблюдатели: Афганистан, Белоруссия и Монголия.

До сегодняшнего дня статус наблюдателя был и у Ирана. Но теперь он официально стал членом ШОС.

ШОС В ЦИФРАХ

Количество стран - 9

Общее население - 3,381 млрд. чел (42% от мирового)

Площадь территории - 36,086 млн кв. км. (24% от мировой)

Совокупный ВВП - более 23 трлн долларов (25% от мирового)