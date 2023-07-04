МВД России ограничит уклонистов в праве управления транспортом

Водительские права превратятся в бумажку, если их владелец будет игнорировать повестку в военкомат Фото: Алексей БУЛАТОВ

За военный призыв отвечает не только Минобороны России с военкоматами, но и муниципальные власти. Раньше, когда чиновники не могли собрать на призывном пункте достаточное число призывников, начинались утренние поквартирные обходы с участковыми. Отлавливали их с полицией, дружинниками и даже соседями.

Но теперь, если гражданин не явился без уважительной причины спустя 20 дней со дня вручения электронной повестки в военкомат, его будут убеждать уже по иному. Известно, что сегодня все силовые структуры имеют доступ в Единый реестр сведений о гражданах, в котором они могут ограничивать в правах тех, кто не заплатил налоги, алименты, находится под следствием, совершил преступления (такие граждане сегодня не могут выехать за пределы страны). Вот и уклонистам от армии отныне запретили проводить любые регистрационные действия в качестве индивидуального предпринимателя, регистрировать транспортные средства и недвижимость, им не дадут кредит, ограничат в льготах, а еще и в праве управлять транспортным средством.

«МВД России утвердило порядок ограничения права управления транспортным средством уклонистов. Тот, кто имеет ограничения в едином реестре воинского учета в связи с неявкой по повестке в военкомат, не сможет управлять машиной и мотоциклом, любым другим транспортом. В течение суток с момента «поступления решения о принятии временных мер» в территориальный орган МВД информация об ограничении поступает в федеральную информационную систему Госавтоинспекции», - пояснили KP.RU в ведомстве.

Уклонисты теперь не смогут управлять машиной и даже взять машину, чтобы покатать девушку (известно, что каршеринг сегодня часто используется молодежной среде для свиданий).

Тем, кто бегает от медицинской комиссии в военкомате, опасно доверять вождение автотранспортом, считают МВД России. Да и девушки должны хорошо подумать, прежде чем связываться с таким индивидом. А вдруг молодой человек пытается избежать медицинской комиссии в военкомате, так как боится тщательного и объективного обследования? Ведь известно, что именно в ходе медицинской комиссии в военкомате выявляются большинство граждан, которым по медицинским показателям просто опасно водить транспортное средство: психопатов, наркоманов, больных опасными хроническими заболеваниями.

Ловить нарушителей на дорогах будут бездушные камеры. Они, сверяясь с базами данных, могут выявлять уклонистов во время движения. После задержания нарядами их будут доставлять на медицинскую комиссию в военный комиссариат.

Кстати, ограничение на пользование транспортным средством планируется снимать за сутки после поступления информации в МВД России из военкомата.

Напомним, президент России Владимир Путин в апреле подписал закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учета. Документ разрешает оповещать военнообязанных о призыве с помощью электронных повесток, а также вводит некоторые ограничения для граждан, которые получили повестку, но не пришли в военкомат.