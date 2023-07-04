За что Григорий Лепс вручил бойцу СВО 1 млн рублей: раскрыты подробности подвига солдата

Григорий Лепс передал обещанный миллион Фото: Артем КИЛЬКИН

В интернете появился короткий ролик, в котором депутат ЛНР Виталий Кишкинов передает бойцу с позывным Веном «кирпич» купюр от певца Григория Лепса за уничтоженный танк ВСУ немецкого производства «Леопард». Я тут же позвонил депутату.

- Виталий Михайлович, это Александр Гамов из «Комсомольской правды». Я был у вас на Донбассе с Иосифом Кобзоном девять раз, и в Луганск приезжал.

- Да можете так не представляться! Мы вас знаем. Что интересует?

- Да вот хотел узнать - а боец с позывным Веном, который подбил «Леопард», он молодой? Сколько парню лет? А то в ролике он в маске.

- 30.

- Сколько он уже сражается?

- Давно.

- В составе народной милиции ЛНР?

- Нет. Он - от Минобороны России.

- Веном рассказывал подробности? Как удалось «Леопарда» завалить?

- Ну, рассказывал, конечно. Интересно же.

- И как же?

- Благодаря слаженному взаимодействию подразделений всех родов наших войск.

- Поконкретнее бы? Детали.

- Ну, какие детали? Сочинять не буду. Вышли на охоту, подкараулили… Провели сначала артподготовку. Получается, что ввели этим (танкистов ВСУ. - Авт.) в заблуждение. А потом сработали по «Леопарду». У нас не было времени столько расспрашивать. Человек на службе.

- А как Григорий Лепс миллион для бойца передал?

- Сам и передал. Лично. Из рук в руки, что называется.

- Он сейчас там, у вас, на Донбассе?

- Ну, да. Здесь. Григорий Викторович (Лепс. - Ред.) мне позвонил, мы с ним давно знакомы. Говорит: давай героя, кто уже подбил «Леопард». Я и нашёл этого парня. Мы получили все необходимые официальные подтверждения.

Он сказал бойцу «Поздравляю!» Но из-за личной скромности в кадре появляться не захотел.

- Веном не сказал, куда он этот миллион денет?

- Не имею дурной привычки интересоваться такими вещами. Даже не задавал этот вопрос…

Кстати, две недели назад за еще один подбитый танк «Леопард» деньги бойцу Андрею Кравцову вручил чемпион по борьбе, сенатор Александр Карелин. Тоже 1 миллион рублей. Причем, как заметил знаменитый борец, эти «призовые за танк» идут сверх тех премий, которые положены от Минобороны. Их никто не отменяет.

Так что процесс пошел.