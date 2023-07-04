Минобороны России сбило за сутки три штурмовика и вертолет ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В Минобороны России заявили, что вооруженные формирования киевского режима продолжают безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о потерях ВСУ за сутки: на Донецком направлении ВСУ потеряли в десяти атаках 290 украинских военнослужащих, на Краснолиманском свыше 135, на Южно-Донецком и Южно-Донецком свыше 200, на Купянском до 30, на Херсонском до 50.

Кроме 705 наемников киевского режима наши мужественные воины уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, артиллерийскую систему М777 производства США, полевые склады боеприпасов 47-й и 54-й механизированных бригад ВСУ, 67-й бригады территориальной обороны, две диверсионных группы, а также десятки танков, боевых машин пехоты, самоходок и гаубиц противника.

Тем временем, истребительной авиацией ВКС России был сбит украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой народной республики, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки в течение суток нанесено поражение 85 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что сбили за сутки два самолета Су-25 воздушных сил Украины в Запорожской области, перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четырнадцать украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

449 - самолетов.

241 - вертолет.

4887 - беспилотных летательных аппаратов.

426 - зенитных ракетных комплексов.

10503 - танка и других боевых бронированных машин.

1134 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

5330 - орудий полевой артиллерии и минометов.

11407 - единиц специальной военной автомобильной техники.