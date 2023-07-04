ЦРУ рассекретило рейтинг самых пьющих стран мира: на каком месте Россия

Да, острова невезения в океане есть Фото: кадр из фильма

ЦРУ (CIA) рассекретило исследование, которое провело еще в 2019 году. По его результатам «разведчики» составили рейтинг стран, расположив их в порядке убывания – от тех, в которых «бухают», что называется, ведрами, до самых малопьющих. Основой для сравнения стало потребление чистого алкоголя на душу населения за год.

Под чистым алкоголем надо понимать некую условную жидкость, крепче чистого спирта – 100%. К примеру, в нашей 40-градусной поллитровке чистого алкоголя чуть меньше 200 граммов. В бутылке 13-градусного сухого вина (0,75) его около 100 граммов. Учитывалось всё выпитое: и водка, и вино, и пиво и даже медовуха.

С рейтингом знакомит Daily Mail.

Верхнюю строчку заняли Острова Кука - самоуправляемое государство, находящееся в свободной ассоциации с Новой Зеландией. Граждане, проживающие там - на архипелаге, расположенном в южной части Тихого океана в Полинезии, в среднем выпивают почти 13 (12,97) литров чистого алкоголя в год – 65 бутылок водки. Переживают? Крокодилы не ловятся? Кокосы не растут? В ЦРУ не поясняют.

На Островах Кука бухают больше всех в мире

«Островам невезения» лишь немногим уступает бывшая советская Прибалтика: Латвия - 12,9 литра, Литва – 11,93 литра, Эстония – 11,65 литра.

Финляндия, на удивление, не смотря на существовавшее в мире предубеждение, занимает лишь 40 место (8,23 литра). Итальянцы - признанные любители вина за обедом и ужином - на 51 месте (7,65 литра), опережая грузин (53 место, 7,45 литра) и молдаван (54 место, тоже 7,45 литра).

Ну, а где мы? На 56 месте. Наше потребление: в среднем 7,29 литра чистого алкоголя на человека – 40 бутылок водки для ровного счета.

В ЦРУ обследовали 189 стран. Каким уж образом, неизвестно. Наверное, как-то нашпионили. Мы в их рейтинге - чуть выше середины. То есть, самые алкаши не мы. Пьём умеренно.

Кстати, по данным Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ), в 2016 году Россия занимала 26 место (11,2 литра). Или мы пить стали меньше или в ЦРУ что-то напутали. Или мы их ввели в заблуждение.

Для любознательных: на первом месте в 2016 году были Сейшельские острова (20,5 литра), Литва – на четвертом (13,2 литра).