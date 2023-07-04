Туристов в Крым повезут десантные корабли ВМФ

Крым, Судак. Спасатель наблюдает за отдыхающими на пляже. Фото: Михаил ПАТЛИС

ПРОБКИ ИЗ-ЗА БЕЗОПАСНОСТИ

Начал президент совещание с вопроса к министру транспорта - Виталию Савельеву. Оно и понятно: в последние несколько дней пробка перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края достигала 13 километров.

Чиновник объяснил в чем дело: после теракта на Крымском мосту был введён третий уровень безопасности. А это значит 100-процентный досмотр всех машин, которые на мост въезжают. Оттого и пробки.

Но Савельева заявил, что Минтранс делает все возможное, чтобы справиться с ситуацией:

- обустроены 18 досмотровых полос,

- поставлены интроскопы, рамки и металлодетекторы,

- Разделяются потоки: легковые авто направляются в эти пункты досмотра, автобусы - на вокзал, грузы специального назначения отводят на отдельную полосу.

- набраны больше 200 сотрудников.

- В итоге, сейчас есть возможность досматривать до 440 транспортных средств в час со стороны Тамани и до 400 транспортных средств в час со стороны Керчи, - заявил Савельев. - На 14:00 (4 июля) у нас ожидают проезда порядка всего 100 транспортных средств, время ожидания – до 30 минут.

В ОТПУСК, КАК ДЕСАНТНИК

В то же время министр напомнил, что работает и паромная переправа, а на сам Крымский мост допускаются только легковые машины и туристические автобусы. Но и там большая загрузка. Поэтому с 7 июля паром «Керченский-2» переходит на круглосуточный режим работы. Более того, готово подключиться и министерство обороны:

- Сегодня утром я переговорил с Сергеем Кужугетовичем Шойгу, - поделился Савельев. - И он нам еще предоставит – в случае необходимости – два больших десантных корабля, каждый из которых берет по 40 автомобилей.

Таким образом количество автомобилей, перемещаемых в сутки на паромах будет доведено до тысячи единиц в сутки.

- Наверное, других способов и инструментов, кроме тех, о которых сегодня Министр доложил, нет объективно, Владимир Владимирович, - подключился к разговору глава Крыма Сергей Аксенов. - Понимаем, в приоритете Министерство обороны. Теми мерами, постановкой БДК (больших десантных кораблей - ред.), я думаю, мы еще паромную переправу растянем.

ЕСТЬ СУХОПУТНЫЙ КОРИДОР

Виталий Савельев в свою очередь обратил внимание и на то, что со 2 июля открыто движение по Херсонскому мосту - это граница Крыма и Херсонской области.

- Это позволяет водителям воспользоваться альтернативным маршрутом, минуя Крымский мост. Наша статистика показывает, что вчера более 1200 автомобилей проехали по новым территориям, минуя Крымский мост, - отметил министр.

Использовать новый сухопутный коридор через Запорожье и Херсонскую область предложил и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев:

- Думаю, что автотуристам со всей страны будет предметом гордости проехать по новым российским территориям, а для жителей этих территорий также будет важно, что через их территорию едут туристы и отдыхающие со всех регионов страны, - отметил он.

- Для нас с вами только не будет предметом гордости, если не будут соблюдены меры безопасности для наших граждан, которые направляются на отдых, - ответил Путин и предложил еще подумать и со всех сторон оценить эту идею. - Поэтому нужно оценить эту ситуацию со всех точек зрения, но, конечно, все возможности использовать, с этим я согласен.