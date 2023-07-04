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Политика4 июля 2023 15:28

Туристов в Крым повезут десантные корабли ВМФ

Владимир Путин предложил правительству подумать, как еще избавиться от пробок на Крымском мосту
Валентин АЛФИМОВ
Валентин АЛФИМОВ
Крым, Судак. Спасатель наблюдает за отдыхающими на пляже.

Крым, Судак. Спасатель наблюдает за отдыхающими на пляже.

Фото: Михаил ПАТЛИС

ПРОБКИ ИЗ-ЗА БЕЗОПАСНОСТИ

Начал президент совещание с вопроса к министру транспорта - Виталию Савельеву. Оно и понятно: в последние несколько дней пробка перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края достигала 13 километров.

Чиновник объяснил в чем дело: после теракта на Крымском мосту был введён третий уровень безопасности. А это значит 100-процентный досмотр всех машин, которые на мост въезжают. Оттого и пробки.

Но Савельева заявил, что Минтранс делает все возможное, чтобы справиться с ситуацией:

- обустроены 18 досмотровых полос,

- поставлены интроскопы, рамки и металлодетекторы,

- Разделяются потоки: легковые авто направляются в эти пункты досмотра, автобусы - на вокзал, грузы специального назначения отводят на отдельную полосу.

- набраны больше 200 сотрудников.

- В итоге, сейчас есть возможность досматривать до 440 транспортных средств в час со стороны Тамани и до 400 транспортных средств в час со стороны Керчи, - заявил Савельев. - На 14:00 (4 июля) у нас ожидают проезда порядка всего 100 транспортных средств, время ожидания – до 30 минут.

В ОТПУСК, КАК ДЕСАНТНИК

В то же время министр напомнил, что работает и паромная переправа, а на сам Крымский мост допускаются только легковые машины и туристические автобусы. Но и там большая загрузка. Поэтому с 7 июля паром «Керченский-2» переходит на круглосуточный режим работы. Более того, готово подключиться и министерство обороны:

- Сегодня утром я переговорил с Сергеем Кужугетовичем Шойгу, - поделился Савельев. - И он нам еще предоставит – в случае необходимости – два больших десантных корабля, каждый из которых берет по 40 автомобилей.

Таким образом количество автомобилей, перемещаемых в сутки на паромах будет доведено до тысячи единиц в сутки.

- Наверное, других способов и инструментов, кроме тех, о которых сегодня Министр доложил, нет объективно, Владимир Владимирович, - подключился к разговору глава Крыма Сергей Аксенов. - Понимаем, в приоритете Министерство обороны. Теми мерами, постановкой БДК (больших десантных кораблей - ред.), я думаю, мы еще паромную переправу растянем.

ЕСТЬ СУХОПУТНЫЙ КОРИДОР

Виталий Савельев в свою очередь обратил внимание и на то, что со 2 июля открыто движение по Херсонскому мосту - это граница Крыма и Херсонской области.

- Это позволяет водителям воспользоваться альтернативным маршрутом, минуя Крымский мост. Наша статистика показывает, что вчера более 1200 автомобилей проехали по новым территориям, минуя Крымский мост, - отметил министр.

Использовать новый сухопутный коридор через Запорожье и Херсонскую область предложил и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев:

- Думаю, что автотуристам со всей страны будет предметом гордости проехать по новым российским территориям, а для жителей этих территорий также будет важно, что через их территорию едут туристы и отдыхающие со всех регионов страны, - отметил он.

- Для нас с вами только не будет предметом гордости, если не будут соблюдены меры безопасности для наших граждан, которые направляются на отдых, - ответил Путин и предложил еще подумать и со всех сторон оценить эту идею. - Поэтому нужно оценить эту ситуацию со всех точек зрения, но, конечно, все возможности использовать, с этим я согласен.

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