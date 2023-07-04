Михаил Грушевский рассказал о литературных увлечениях внука

Михаил Грушевский.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Какие книги возьмут в руки юные москвичи, кроме того, что задали в школе?
KP.RU обратилась к популярному пародисту и сатирику Михаилу Грушевскому.
- Грушевский-младший активный читатель?
- Мишке исполнилось 8 лет и у него, конечно, есть задание от школьной учительницы.
- Объемное?
- Немаленькое. Ну, у него возникает желание читать спонтанно, в соответствии с интересами.
- С какими, например?
- Удивительным образом он увлекся рыбалкой. И мы пользуемся нашей геолокацией, - живем рядом с Серебряным бором. В местных водоемах очевидно ловится рыба, которую трудно отлавливать. И чтение сопровождает это. Мишка изучает книги, которые описывают водный мир. А еще ранее он увлекся грибами, с которыми в Серебряном бору тоже все нормально. Кажется, читал труд известного миколога Вишневского о грибах. Вот у него такое интересное переплетение интересов.
- А классика советской литературы?
- Ему нравятся и книги из советского детского наследия. Он с удовольствием прочитал «Ко мне, Мухтар!». Ее читал нам вслух на отдыхе, привлекая внимание окружающих, которые восхищались тем, что еще есть дети, которые не просто читают бумажные книги, но и читают их вслух.
- Понятно, что родители и близкие восхищались.
- Да Мишка многое сечет — и он уже знает, что такое ирония. Книжки о футболе ему тоже интересны. Например книжка о великом Пеле от Игоря Фесуненко.
- Всё это в бумаге или в смартфоне?
-Так и так. Он в поисковике вбивает интересующие его темы. Даже про градостроительство, например. Ему нравится держать в руке книгу. И кстати, нет отвращения к классике.
- А сколько отводите на игры?
- Играет в ФИФА, 40 минут согласовано — 40 мнут и играет. И английский язык опять же через книги, набирает и в игре баллы, Набирает бонусы. У него уже неплохой словарный запас.
- Во второй класс не спешит?
- Удивительно, но он уже зверски соскучился по школе, мечтает, быстрее бы сентябрь.