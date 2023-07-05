Малышам - сказки и комиксы, подросткам - страшилки и фэнтези: что почитать школьникам летом

Классика - это хорошо, но сюжеты позапрошлого века не всегда понятны и близки детям. А в мире современной литературы столько всего интересного! Фото: Shutterstock

«Дети подземелья», «Муму», «Вот моя деревня, вот мой дом родной» - это все наша классика, которую дети должны знать. Однако продвинутые учителя все чаще говорят: программную литературу дети и так пройдут на уроках, а на летних каникулах им надо почитать что-то более современное и понятное, нежели сюжеты из позапрошлого века. Чтобы заинтересовались чтением. Ведь когда ребенку читать книги будет не менее интересно, чем зависать в планшете, тогда он и школьную программу осилит!

Но родители ломают голову: что предложить? Публикуем для ориентира самую свежую подборку от знаменитой столичной «гайдаровки» - Центральной городской детской библиотеки имени А. П. Гайдара, которой уже 90 лет и куда ходят поколениями. Всего в подборке порядка 200 книг. Мы выбрали наиболее свежие произведения.

Для москвичей все эти книги, к слову, доступны бесплатно по единому читательскому билету - их можно зарезервировать через сайт mos.ru и взять почитать в любой библиотеке столицы. В других городах библиотеки тоже активно работают со школьниками, хотя с новинками там бывает туго, а в магазине они дороги. Но и тут есть варианты - электронные или аудиоверсии стоят дешевле, можно найти в интернете начитки, сделанные любителями, и послушать бесплатно.

ДЛЯ 1 - 2-Х КЛАССОВ

Станислав Востоков. «Коровья удочка»

Ксения Горбунова. «Кто ты, няня Ву?»

Лаурис Гундарс. «Привет, Кит!»

Евгения Гюнтер. «На дачу! История загородной жизни»

Даниэла Дрешер. «Гном из водосточной трубы»

Анастасия Коваленкова. «Мышонок, который Там»

Михаил Пегов. «Покорители глубин. История подводных погружений»

Бьерн Рервик. «Акулиска Враг Редиски и другие истории о Лисе и Поросенке»

Андрей Учачев, Галина Дядина. «12 сов»

ДЛЯ 3 - 4-х КЛАССОВ

Константин Арбенин. «Как я подружился с летом: из дневника сказочника»

Олег Бундур. «У меня собака заболела: 36 историй из жизни ветеринарной станции»

Дарья Варденбург. «Никита ищет море»

Станислав Востоков. «Прокопий Капитонов»

Камиль Зиганшин. «Маха, или История жизни кунички»

Лоренц Паули. «Риго и Роза: 31 история о чудных мелочах»

Софья Ремез. «Заметки Гоши Куницына, ученика 4 «А» класса»

Мартин Содомка. «Как построить железную дорогу: техническая сказка из века пара»

Кристина Стрельникова. «Тетя Шляпа, или Укрощение Тамаранды»

Марина Улыбышева. «Все точки над Ё»

Эрнест д'Эрвильи. «Приключения доисторического мальчика»

Михаил Яснов. «День рождения» (поэтический сборник для семейного чтения)

ДЛЯ 5-го КЛАССА

Евгения Басова. «Наша Земля - дышит: короткие рассказы о Севере»

Мария Бойко. «Почему бриллианты дороже воды? И еще 47 вопросов про экономику»

Джеральд Даррелл. «Говорящий сверток: сказочная повесть»

Григорий Кружков. «Жизнь и удивительные приключения знаменитого синьора Пульчинеллы из Неаполя»

Карина Луар. «Придумано природой. Биомиметика»

Татьяна Март. «Анька М и Анька П»

Мария Парр. «Вафельное сердце»

Мария Парр. «Вратарь и море»

Тимофей Скоренко. «Думай и изобретай»

Анастасия Строкина. «Девятая жизнь кота Нельсона»

Тоон Теллеген. «Не все умеют падать»

Антонина Шипулина. «Землеройки и щелезубы»

ДЛЯ 6-го КЛАССА

Питер Банзл. «Механическое сердце»

Эмма Кэрролл. «Небесные преследователи»

Светлана Лаврова. «Трилобиты не виноваты»

Виктория Ледерман. «Календарь ма(й)я»

Елена Липатова. «Миллион за теорему! Математический квест»

Майкл Морпурго. «В ожидании Ани»

Кристина Стрельникова. «День глухого кита»

Схап Аннет. «Лампешка»

Майя Тобоева. «Тайна лесной поляны: школьная повесть»

Мария Федотова. «Игра в камешки»

Дарья Чудная. «Животные-космонавты. Первые покорители космоса»

ДЛЯ 7-го КЛАССА

Анна Вольтц. «Аляска»

Дэн Гемайнхарт. «Редкая отвага»

Андрей Жвалевский. «Время всегда хорошее»

Дмитрий Ищенко. «В поисках мальчишеского бога»

Гордон Корман. «Рестарт»

Юлия Кузнецова. «Фонарик Лилька»

Жан-Клод Мурлева. «Река, текущая вспять»

Ася Петрова. «Кто что скажет - все равно»

Евгений Рудашевский. «Куда уходит кумуткан»

Елена Рыкова. «Однажды кажется окажется: книга первая»

Ульф Старк. «Чудаки и зануды»

Наталья Шицкая. «Собачелла»

ДЛЯ 8-го КЛАССА

Ирина Богатырева. «Луноликой матери девы»

Дарья Варденбург. «Правило 69 для толстой чайки»

Мария Грипе. «Папа Пелерин»

Дарья Доцук. «Я и мое чудовище»

Майя Лазаренская. «Когда оттаивают мамонты»

Александра Литвина. «История старой

квартиры: посвящается нашим бабушкам и дедушкам»

Мари-Од Мюрай. «Умник»

Дэн Смит. «Волчица»

Роланд Смит. «Пик»

Ульф Старк. «Пусть танцуют белые медведи»

ДЛЯ 9-го КЛАССА

Мария Бахарева. «Фермерские рынки мира: кругосветное путешествие»

Лев Брандт. «Браслет: повести о лошадях»

Эдуард Веркин. «Осеннее солнце»

Винс Воутер. «Бумажный мальчик»

Брайан Галлахер. «На краю Отонаби»

Андрей Жвалевский. «Сиамцы»

Маркус Зусак. «Книжный вор»

Дэниел Киз. «Цветы для Элджернона»

Елена Ленковская. «Мангупский мальчик»

Татьяна Мастрюкова. «Болотница»

Жан-Клод Мурлева. «Зимняя битва»

Ева Немеш. «Субтитры: повести»

Мария Папаянни. «Одинокое дерево»

Мария Пастернак. «И охотник вернулся с холмов»

Энн Файн. «Мучные младенцы»

ДЛЯ 10-го КЛАССА

Наиль Измайлов. «Убыр»

Юлия Кузнецова. «Первая работа»

Виктория Ледерман. «Первокурсница»

Анна Никольская. «Апокалипсис Антона Перчика»

Виктор Потиевский. «Мага уводит стаю: повесть о волках»

Олег Раин. «Слева от Солнца»

Тимоте де Фомбель. «Книга Джошуа Перла»

Вадим Шефнер. «Сестра печали»

Гэри Шмидт. «Беда»

Елена Шолохова. «Запретная земля (повесть и рассказы)»

Павел Шушканов. «Карантинная зона»

ДЛЯ 11-го КЛАССА

Сергей Баруздин. «Ее зовут Елкой: повести о женщинах»

Джон Грин. «Виноваты звезды»

Юлия Линде. «Улица Ручей»

Фернандо Мариас. «Где кончается небо»

Янн Мартел. «Жизнь Пи»

Анне Провост «Падение»

Умберто. Эко. «Имя розы»

Советы от профессоров Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

И СЮДА ЗАГЛЯНИТЕ

125 лучших новинок

«Гайдаровка» также опубликовала свежий каталог «100 лучших новых книг». Уже 17-й. В этот раз книг аж 125. «Очень урожайный год, еле выбрали», - оправдываются составители. В каталоге есть несколько возрастных разделов (от книжек-картинок для 0+ до подростковых о взрослении) и тематические. Например:

страшилки («Страшные сказки с Черного корабля» Криса Пристли, «Приходи вчера» Татьяны Мастрюковой, 12+);

non-fiction («Твоя собака» Елены Булай, «Что придумал Мельников» Елизаветы Догадкиной и Полины Покладок, «История музыки для детей» Мэри Ричардс и Дэвида Швейцера, «Физика вокруг нас» Юрия Вировца, «Смотри: Байкал!» Ольги Патрушевой, «Верю - не верю. Книга-тест по религиям и философиям» Оксаны Куропаткиной и др., 0+, 6+, 12+);

«Открывая Россию» («История о Петре I и ближних к нему людях. Книга комиксов» Михаила Визеля, «Атлас загадочных мест России» Анастасии Строкиной, «Прогулки по Китай-городу со Львом и Единорогом» Сергея Шокарева и др., 6+ и 12+);

фэнтези vs фантастика («Дед» Юлии Аслановой, «Промежутье» Ребекки К. С. Ансари, «Учитель с другой планеты» Дарьи Герасимовой, «Высотка» Елены Рыковой, «Русалочье сердце» Юлии Даниленко и др., 6+ и 12+);

«Разные мы» («Главное - хвост! Как полюбить себя таким, какой ты есть» Светы Нагаевой, «Камил видит руками» Томаша Малковски и др., 0+, 6+, 12+).