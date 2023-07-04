Казахстан принял эстафету председательства в Шанхайской организации сотрудничества

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Магистральной задачей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должно стать недопущение геополитического разлома между Востоком и Западом, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на online-саммите лидеров стран ШОС. Одним из итогов встречи стала передача председательства в ШОС от Индии к Республике Казахстан. Токаев уверен: Шанхайская организация сотрудничества может предложить мировому сообществу своё видение устойчивого мира, поэтому в рамках своего председательства Казахстан представит инициативу «О мировом единстве за справедливый мир и согласие», в которой будут заложены принципы укрепления мер доверия между странами, поддержания стабильности и безопасности.

45% населения планеты, 15% земной суши, четверть мирового ВВП

ШОС является региональным блоком, созданным в 2001 году в Шанхае, учредителями выступили пять государств – Россия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В декларации о создании ШОС говорилось, что страны-участницы намерены коллективно бороться с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Со временем «Шанхайская пятёрка» эволюционировала во влиятельную многопрофильную организацию, приоритетами которой являются политическое, экономическое и гуманитарное сотрудничество. В последние годы акценты делаются на развитии региональной экономики, создании благоприятных условий для торговли, совершенствовании логистических цепочек, а также на продовольственной и энергетической безопасности.

Сегодня ШОС объединяет 8 государств-членов, включая Индию и Пакистан, 4 государства-наблюдателя, среди которых Беларусь, Иран и Монголия, а также 13 партнёров по диалогу – это Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Катар, Непал, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка, Мальдивы, ОАЭ, Кувейт и Мьянма. Статус партнёра позволяет принимать участие во всех профильных мероприятиях в рамках ШОС. В ближайшее время этот статус будет предоставлен Бахрейну, рассматриваются ещё 3 аналогичных заявки и 6 обращений на получение статуса государства-наблюдателя. Предыдущий саммит ШОС состоялся в минувшем году в Самарканде.

В настоящий момент государства Шанхайской организации сотрудничества занимают 15% земной суши, на их долю приходится четверть мирового ВВП и более 15% мировой торговли. Одним из итогов нынешней встречи будет полноформатное подключение к организации Ирана.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, ШОС стал уникальной евразийской организацией, обладающей значительным политическим влиянием, существенными экономическими возможностями и колоссальными человеческими ресурсами. Страны блока способны внести весомый вклад в достижение целей устойчивого развития и преодоление современных вызовов.

«В условиях кардинальной трансформации глобального миропорядка мы являемся свидетелями беспрецедентного роста геополитической напряжённости, усиления торговых и санкционных войн, и многих других современных вызовов. Обыденным становится подрыв основ международного права и его важного принципа – равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности. В этой связи нам необходимо сохранять приверженность формированию более представительного, демократического и многополярного мира при центральной и координирующей роли ООН», – подчеркнул президент Казахстана.

Выступая на саммите, Касым-Жомарт Токаев представил приоритеты, имеющие стратегическое значение для всех государств–членов ШОС.

Приоритеты ШОС

Первый приоритет – обеспечение безопасности и стабильности на пространстве альянса. В фокусе председательства Казахстана окажется борьба с «тремя силами зла» – транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью, пообещал Токаев. Он считает необходимым обновить программу сотрудничества по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025-2027 годы. Наряду с этим Казахстан предлагает принять антинаркотическую стратегию ШОС на тот же период.

Президент Казахстана уверен, что отдельного внимания заслуживает кризис в Афганистане, и предлагает создать в Алматы региональный центр ООН по устойчивому развитию Центральной Азии и Афганистана.

Вторым приоритетом является расширение торгово-экономических связей. Токаев с явным неудовлетворением отметил, что за более чем 20 лет существования ШОС альянсу не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта под своей эгидой. Причина – отсутствие механизмов финансового сопровождения проектной деятельности. Выходом из положения президенту Казахстана представляется создание совместного инвестиционного фонда на базе Международного финансового центра «Астана», вобравшего лучший опыт мировых финансовых институтов.

«На наш взгляд, экономическая повестка ШОС должна быть сфокусирована на таких задачах, как создание благоприятных условий для увеличения взаимного товарооборота, снятие существующих торговых барьеров, запуск совместных предприятий», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана также предлагает улучшить транспортную инфраструктуру ШОС, для этого необходимо создать партнёрскую сеть крупных стратегических портов и логистических центров. «Наше совместное участие в реализации мега-проекта «Один пояс, один путь» и Транскаспийского международного транспортного маршрута создает все предпосылки для раскрытия большого потенциала коридоров «Север – Юг» и «Восток – Запад», – сказал президент Республики Казахстан.

В современную эпоху особую значимость приобретает укрепление энергетического сотрудничества. Президент Казахстана предложил коллегам по блоку к следующему саммиту, который пройдёт в Астане, согласовать энергетическую стратегию ШОС, которая будет соответствовать Повестке дня OOН в области устойчивого развития. «Учитывая исключительную важность данного вопроса, мы готовы провести в Казахстане энергетический форум ШОС, – заявил Токаев. – Обстоятельное обсуждение перспектив сотрудничества в данной отрасли позволит выработать консолидированные подходы для обеспечения энергетической безопасности и сбалансированного развития наших стран».

Место пересечения цивилизаций

Ещё одним приоритетом в выступлении президента Казахстана названо сотрудничество в цифровой сфере. В современном мире остаётся актуальной проблема «цифрового разрыва» между разными странами и социальными группами. Этот разрыв необходимо преодолевать. Токаев напомнил коллегам, что в минувшем году Казахстан занял 28-е место в рейтинге ООН по развитию электронного правительства, и это самый высокий показатель среди государств–членов ШОС. В республике созданы все необходимые условия для кардинальной цифровой трансформации, IT-решения эффективно внедряются в систему государственного управления, появились развитые банковские экосистемы, набирает обороты электронная коммерция. Поэтому Казахстан готов стать цифровым хабом на пространстве ШОС. Касым-Жомарт Токаев предложил провести в Астане Цифровой форум стран блока, совместив его с первым заседанием комиссии пула технопарков и инновационных кластеров.

Не менее важно сотрудничество в сфере экологии. Президент Казахстана отметил, что добиться устойчивого экономического роста и повышения благосостояния общества невозможно без продвижения экологической повестки. Токаев отмечает драматический рост природных катаклизмов в современном мире и поэтому считает необходимым установить партнёрские связи ШОС с Программой ООН по окружающей среде. Необходимо разработать соглашение по сотрудничеству в области экологии, принять программу по развитию охраняемых природных территорий и экологического туризма. «Все эти мероприятия предлагаю продвигать под эгидой Года экологии ШОС, который закреплён в принимаемой нами сегодня Декларации», – предложил Касым-Жомарт Токаев.

Актуальным является также развитие культурно-гуманитарных связей, в частности, туризма. Токаев напомнил, что пространство ШОС охватывает 45% населения планеты и является огромным туристическим рынком, потенциал которого ещё не реализован. Казахстан в этом направлении принимает комплексные меры – так, в прошлом году был введён безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая.

На период председательства Казахстана в ШОС президент предложил объявить город Алматы туристической и культурной столицей Шанхайской организации сотрудничества.

«Бескрайние просторы ШОС – это колыбель Евразийской цивилизации, а уникальный «шанхайский дух», символизирующий единение культур, – её бесценное достояние, – сказал Касым-Жомарт Токаев. – Испокон веков казахская земля была местом пересечения цивилизаций, взаимопроникновения традиций и культур. И сегодня Казахстан готов всецело содействовать сохранению и продвижению общего богатого духовного наследия».

Президент предложил запустить проект «Духовные святыни ШОС». В Казахстане такой святыней является мавзолей религиозного философа Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане. Презентация этого величественного памятника средневекового зодчества состоится на конференции ШОС «Золотая Орда и её наследие».

Касым-Жомарт Токаев сообщил о том, что в Казахстане разработана новая стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества, которая будет представлена на суд партнёров по блоку в период председательства Казахстана. Стратегия призвана расширить повестку ШОС по наиболее перспективным направлениям.

«Мы должны иметь собственное видение будущего справедливого и гармоничного мира, уверенно идти по пути инклюзивного развития и созидательного прогресса на основе взаимной ответственности и солидарности. Принимая эстафету председательства, мы продолжим со всеми государствами, вне зависимости от их статуса в организации, активную и плодотворную работу во благо дальнейшего укрепления безопасности, мира и процветания на пространстве ШОС», – заключил Касым-Жомарт Токаев.

Стоит отметить, что в минувшем году товарооборот Казахстана со странами ШОС превысил 60 млрд долларов. По инициативе Казахстана страны ШОС приняли программу продовольственной безопасности и дорожную карту по взаиморасчётам в национальных валютах. Казахстанскими специалистами разрабатывается Энергетическая стратегия ШОС до 2030 года. В целом, на период председательства Казахстана в ШОС запланировано порядка 80 рабочих мероприятий.

Замдекана по международному сотрудничеству факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Дарья Осинина отмечает, что Казахстан сегодня является ключевой региональной державой Центральной Азии.

«Мы являемся свидетелями перехода от монополярного к многополярному миру. Вопрос: кто будет поддерживать институциональный контур многополярного миропорядка? Есть ли у ШОС шансы? Конечно, есть. Первый фактор – географические границы. Сегодня через территорию стран ШОС проходят ключевые логистические коридоры «Север – Юг» и «Восток – Запад». Кроме того, страны ШОС – Китай, Россия, Иран и Индия – являются драйверами формирования новой финансово-экономической модели, предусматривающей дедолларизацию. У ШОС есть все возможности стать одной из ключевых организаций в формировании нового глобального миропорядка, необходимо только объединить усилия и выработать скоординированную позицию», – считает российский аналитик.