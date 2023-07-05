Последняя любовь адмирала Колчака снималась в кинокомедии «Бриллиантовая рука»

Анна Тимирева. Фото: Wikimedia Common

Далеко не всем известно, что любимая женщина адмирала Колчака – Анна Тимирева – снималась в культовом фильме Леонида Гайдая. А до этого – в киноэпопее Сергея Бондарчука «Война и мир». Роли были эпизодические, не приметные. В обоих случаях – «благородные старухи».

18 июля – 130 лет со дня рождения Анны Тимиревой. Удивительна судьба этой женщины.

У нее было счастливое детство в Кисловодске в большом родительском доме на Крестовой горе. Любящая семья, знаменитый и успешный отец – Василий Ильич Сафонов, талантливый пианист, дирижер, ректор Московской консерватории, руководитель Нью-Йоркского филармонического оркестра, которого знала музыкальная общественность всего мира.

Софье Колчак было 42 года, когда ей с сыном пришлось покинуть Россию и уехать во Францию. Фото: Wikimedia Common

Потом была беспечная юность. Очаровательная восемнадцатилетняя Анечка Сафонова приняла предложение руки и сердца своего троюродного брата, морского офицера (дослужился до контр-адмирала) Сергея Тимирева. Он был старше её на 18 лет. Еще не старый – 36 лет. Позже в своих воспоминаниях она написала: «Был он много старше меня, красив, герой Порт-Артура. Мне казалось, что люблю - что мы знаем о любви в восемнадцать лет!». Через три года у них родился сын Владимир. А еще через год – в 1915 году – она познакомилась с полярным исследователем, адмиралом Александром Колчаком, с которым служил ее муж. Колчак и стал главной любовью её жизни. Впереди была долгая и очень тяжелая жизнь, освященная этой любовью.

Все препятствовало их союзу: Анна Тимирева замужем, Колчак женат, в обоих семьях были дети. Тем не менее она бросилась в свою любовь как в омут с головой. Развелась с мужем, оставила ему сына и уехала за любимым. Они прожили с Колчаком чуть больше двух лет, вплоть до ареста Верховного правителя России в 2020 году. После расстрела Колчака она тоже ждала, что её казнят большевики. Но неожиданно была освобождена из тюрьмы, за Анну Тимиреву вступилась первая жена Горького, Екатерина Пешкова. Анна оказалась на свободе. Но ненадолго. Вскоре был вновь арестована… Суммарно она провела в тюрьмах, лагерях и ссылках больше 37 лет, иногда выходила на свободу между арестами. Она работала библиотекарем, архивариусом, дошкольным воспитателем, чертежником, ретушером, картографом, вышивальщицей, инструктором по росписи игрушек, маляром, бутафором и художником в театре... И не было дня, чтобы не вспомнила с нежностью Колчака:

Но если я еще жива,

Наперекор судьбе,

То только как любовь твоя

И память о тебе.

Это стихи Анны Тимиревой. В 60-е она была полностью реабилитирована. В память о её отце, выдающемся музыканте, композитор Дмитрий Шостакович выхлопотал ей персональную пенсию - сорок шести рублей и комнату в коммуналке в Москве на Плющихе. На эти деньги она и выживала, иногда подрабатывала съемками в кино - изображая благородных старух в мосфильмовских массовках. Анна Васильевна работала консультантом по этикету у Сергея Бондарчука во время съемок «Войны и мира», где она сыграла пожилую княгиню с лорнетом на первом балу Наташи Ростовой. В «Бриллиантовой руке» у Леонида Гайдая – одну из пассажирок круизного лайнера. За съемочный день получала 3 рубля. Этих денег ей хватало на билет в Театр на Таганке или в консерваторию...