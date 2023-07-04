Герой спецоперации «Z» лейтенант Абдуллаев корректировал огонь рискуя жизнью

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Опасности лучше идти навстречу, чем ожидать на месте», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще учил: «Бей врага, не щадя ни его, ни себя самого, побеждает тот, кто меньше себя жалеет».

ЗАСТАВИЛ БРОСИТЬ ВРАГА ОРУЖИЕ

Гвардии старший сержант Юрий Чеботарев

«Гвардии старший сержант Юрий Чеботарев вместе с вверенным ему отделением в составе реактивной артиллерийской батареи выполнял задачи по уничтожению вооружения, военной техники и живой силы украинских националистов. Боевики раз за разом предпринимали попытки прорыва обороны российских войск, используя при этом артиллерийский и минометный огонь. В ходе боя с превосходящими по численности вооруженными формированиями националистов Юрий умело руководил поражением целей, а также совершал маневрирования, выводя свои орудия из-под ответного огня боевиков. Расчет под командованием гвардии старшего сержанта Юрия Чеботарева в ходе боя нанес прицельный удар по позициям боевиков, в результате которого были уничтожены позиции вражеского миномета, а также большое количество националистов. Нанесенные удары позволили наступающим российским подразделениям разгромить вооруженное формирование боевиков, которые, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, бросили оружие и отступили на исходные рубежи».

ПОСАДИЛ ВРАЖЕСКИЙ БЕСПИЛОТНИК

Гвардии рядовой Алексей Мельников

«Заместитель командира взвода гвардии рядовой Алексей Мельников в составе своего подразделения выполнял боевую задачу по обороне важного стратегического рубежа. Неся службу на посту, Мельников обнаружил приближающийся к позициям российских войск беспилотный летательный аппарат, снаряженный боевой частью. Оценив обстановку, рядовой применил противодронное ружье, в результате чего квадрокоптер, потеряв управление, упал, не долетев до позиций российских войск. Силами саперов установленное на нем самодельное взрывное устройство было обезврежено и уничтожено. Смелость и профессионализм гвардии рядового Мельникова позволили предотвратить атаку позиций российских Вооруженных Сил».

РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ КОРРЕКТИРОВАЛ ОГОНЬ

Командир взвода лейтенант Рамазан Абдуллаев

«Взвод под командованием лейтенанта Рамазана Абдуллаева выполнял задачу по фортификационному оборудованию оборонительных рубежей российских войск в районе одного из населенных пунктов. Противник, стремясь не допустить закрепления российских подразделений на данном направлении, открыл минометный огонь по взводу Абдуллаева. Оценив обстановку, Рамазан организовал эвакуацию личного состава из зоны поражения вражеского миномета, а сам, рискуя собственной жизнью, остался на позиции, выявил местоположение вражеских минометных расчетов, передал их координаты артиллерийским расчетам и продолжил вести корректировку огня. После того, как вражеские минометные позиции были подавлены, лейтенант Абдуллаев вместе с вверенным ему взводом, завершил фортификационное оборудование оборонительных рубежей. Благодаря смелости и отваге лейтенанта Рамазана Абдуллаева последовавшее наступление боевиков в данном направлении было остановлено».