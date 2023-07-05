"С оружием, в бронежилете - и на протезе": Ради чего солдаты-герои возвращаются на передовую после тяжелейших ранений

Несмотря на раны и увечья, многие бойцы, едва поправившись, рвутся на передовую - не хотят оставлять своих боевых товарищей. Фото: Алексей МАЙШЕВ/РИА Новости

Эти бойцы поражают силой духа. Несмотря на тяжелейшие ранения и травмы, они вернулись на военную службу. Без ноги, глаза или слуха носятся по передовой, обезвреживают мины, возят снаряды и гуманитарку.

«Гудвин»:

Надел шлем убитого, а это плохая примета

- Воюю с 2014 года. Раньше в «Востоке», сейчас это «Каскад». Командир роты, капитан. Первое ранение получил в Мариуполе, когда штурмовали «Азовсталь». Накануне подобрал шлем с убитого противника. Хороший шлем, прочный, украинской фирмы «Тор». Мне Владлен Татарский (военкор, погиб 2 апреля 2023 года в результате взрыва в баре Санкт-Петербурга, - Ред.) тогда сказал: «Не вздумай надевать!» Типа энергетика плохая. Хозяина шлема в шею убили. Я не послушал, надел.

Заводил штурмовую группу, начались прилеты. И мне осколок в шею попал - струя крови! Я кулаком артерию задавил. Боец подбежал и жгут мне наложил. Чуть не задушил. Это я сейчас знаю, что жгут нужно через подмышку протягивать. А тогда в суете его прямо на шее затянули. Меня положили на дверь от автомобиля и понесли. Я парень крупный, плюс снаряжение - всего килограмм 120. Тащили сколько могли. Потом комбат на машине подъехал, забрал меня.

- Как можно было выжить со жгутом на шее?!

- Асфиксия была, в глазах капилляры полопались, все как в тумане. Пока лежал, думал, что конец... К счастью, пока везли в больницу, медсестра догадалась жгут срезать. На шее уже была борозда, как у повешенных. Осколок в шее застрял. Врачи сказали, что задел отросток сонной артерии, еще бы чуть-чуть - и точно конец. Но его вытащили. Через месяц выписался. Прокапался от контузии и вернулся в часть.

Потом мы выполняли боевые задачи под Угледаром. Проводили разведку, там была установлена растяжка, я ее не заметил. Услышал щелчок, прыгнул в сторону, и тут же почувствовал жар в ногах, кровь потекла. Наложил жгуты на обе ноги. С перетянутыми ногами прошел сто метров и рухнул. Потерял около литра крови. Товарищи меня потащили, потом эвакуировали. Осколки большие были, раны - с палец глубиной. В больнице часть осколков удалили, но больше десятка до сих пор осталось. Кости, к счастью, не были задеты. Потом раны затянуло. Через два месяца меня выписали.

- Были мысли, что после второго ранения можно и домой, на отдых?

- Стыдно было сюда не возвращаться. Здесь товарищи мои. Ходить и бегать я пока не могу. Езжу на переднем крае на машине. Ну, а какие варианты? Либо вперед ногами, либо до победы.

«Леший»:

С оружием, в бронежилете - и на протезе

Боец с позывным «Леший» разрешил сфотографировать только свои ноги. В зоне боевых действий лишний раз светить лицо не принято. Фото: Алексей МАЙШЕВ/РИА Новости

- Да что тут рассказывать? Никакого геройства я не совершил. Была обычная ротация. Зима, декабрь 2016-го года. Я второй год в «Востоке» служил. Мы стояли под Авдеевкой. Ночью нас обстреляли из минометов и «сапога» (СПГ - станковый противотанковый гранатомет. - Ред.). Ракета разорвалась рядом, я упал на дно окопа уже без ноги. Осталась только верхняя треть бедра. Глаз тогда же потерял и палец на руке.

Товарища моего посекло, он не выжил. Парней, которые вытаскивали нас, уже нет, в том году погибли. А я продолжаю службу. Спасибо командиру, что не списал. Четыре месяца я в больнице провалялся, потом месяца три на «дежурке» сидел. И вернулся под Авдеевку. До 2021 года заступал на наблюдательные позиции.

- С оружием и на протезе?!

- С оружием, в бронежилете, в каске - и на протезе. Поначалу тяжело было, потому что руки плохо работали, их тоже порезало. Из меня еще осколки мелкие выходили. А так автомат за спину закинул, дошел до позиции, сел и сиди себе, в бинокль наблюдай - нормально! Зимой в гололед тяжеловато на костылях было, в дождь и грязь тоже костыли скользят. Так пять лет провоевал.

В 2021 году мне дали должность старшины. Потом началась СВО, куда уж мне туда! На передовую больше не берут.

- А хотите?

- Хотелось бы. Но там я для своих буду лишним грузом. Если бы наблюдательный пост был хотя бы в километре от противника, тогда бы с удовольствием заступал. Вот занимаюсь снабжением. Тогда в больнице я сразу командиру сказал: «Если меня на бумажки хотите посадить, я продлевать контракт не буду». Командир мне: «Ты что, охренел?! Сейчас вылечишься - и на позицию!» Это меня устроило. И все же отправили заниматься бумажками! Но даже сейчас службу оставлять не хочу. Дома сидеть, что ли?!

«Хром»:

Самое страшное - матерям говорить, что сын погиб

Пенсионер «Хром» мечтает очистить Родину от «нечистой силы». Фото: Алексей МАЙШЕВ/РИА Новости

- Почему такой позывной? Из-за того, что твердый, как металл?

- Да хромой потому что! (Смеется.) У меня с 2006 года первая группа инвалидности - позвоночник. Хожу с трудом, тяжести не могу поднимать. Но дома сидеть совесть не позволяет.

Воюю с 2014 года. Сначала мы в Соледаре охраняли склады на шахте Володарского, где оружие было. Потом пошел на Славянск к «Мотороле».

- Вы уже тогда с трудом ходили. А как воевали?

- На машине ездил. Еду привозил, разведкой занимался. Очки вот так набекрень надену, штаны, тапки, еду через блокпосты: «Дед, ты куда?» - «Хлопцы, та до дому еду». А сам считаю, где и сколько их. Приезжаю в Славянск, докладываю: столько-то солдат, БТР закопанный, БМП в посадке.

Когда от Славянска отошли, в артиллерию попал. Раньше «Оплот» был, теперь 5-я бригада, артиллерийский дивизион.

- В артиллерию как взяли? Ведь учиться нужно!

- Да кто там раньше учился?! Развернул пушку и стреляй! Я водитель, орудие припер, выстрелили, отъехал. Помахали - подъехал, снаряды выкинули, сколько-то ящиков, опять отъехал.

- Приходилось в серьезных боях участвовать?

- Дебальцево брали. Трассу перекрыли, 18 орудий выставили, чтобы из Артемовска подмога не пошла, и били нормально. Холодно, голодно, но ничего, справились. Я когда по телевизору посмотрел, как эти фашисты ходят, сказал: «Лучше умру, но по Донецку и по нашей земле они со свастикой ходить не будут».

- Что за это время самое страшное было?

- Самое страшное - ездить и матерям говорить, что сын погиб. И драться кидаются, будто это я виноват, истерики случаются. Их понять можно. У моей дочки сначала один муж погиб, потом другой. Первый - под Дебальцевом от взрыва. Второго украинский снайпер на промзоне снял. И рана была не смертельная, но снайпер 6 часов не подпускал, чтобы раненого вытащили, и тот кровью истек.

- Почему начали возить гуманитарку?

- Я уже старый, на пенсии. Что ж мне по пивбарам шататься? Так не будет. Мы продукты, кровати для больниц, кресла инвалидные возим. Кому-то ведь нужно это делать. Я говорю: «Ребята, у меня задняя не включается. Если в 2014-м вперед поехал, назад не сдам».

Бывает всякое. И под обстрелы попадаем. Один раз инвалиду привезли специальную кровать, у него ни рук, ни ног. За ним мать ухаживает. Привезли, стоим у двора - и тут ка-а-ак даст! Машина ходуном! Страшно. На передке (передовая. - Ред.) не обидно было бы погибнуть, но не так. Но все равно ездить надо. Русским выпала судьба очистить мир от нечистой силы. Очистим!

«Вояка»:

Дочь трубку не берет, ей сказали, что я сепаратист

- Ранили меня в Югославии. Обезвреживал самодельное взрывное устройство, а оно сработало. Получил тяжелую контузию, потерял глаз, одно ухо не слышит. Короче, разбитый весь. Сапер один раз ошибается, как говорится.

Был консультантом по разминированию. Этим занимался в Югославии, в Ираке, много где. Был командиром взвода, капитаном. Уже здесь даже снаряды Великой Отечественной разминировал. Меня после ранения определили в Донецк как эксперта-взрывотехника. Выезжал на боеприпасы и минные поля, которые еще немцы после себя оставили. До сих пор они в Славянске сохранились, колючей проволокой обнесены. Лес от снарядов чистили: Красный Лиман, Славянск, Святогорск. Это было до 2010 года, потом ушел на пенсию.

- Вы только закончили разминировать после Великой Отечественной минные поля, как все снова минами закидали!

- Да, сейчас молодые пацаны будут разминировать. Им лет 100, наверное, понадобится, чтобы все полностью очистить. Чем дольше боеприпас лежит в земле, тем опаснее. До него дотрагиваться нельзя. Металл окисляется, взрывчатка может в любой момент сработать.

- Когда все началось в 2014 году, вы снова пошли в армию?

- Пошел, но сказали, что негоден. Без глаза, давление, одно ухо не слышит. Не взяли ни добровольцем, ни снаряды подносить. Начал работать волонтером. Бывало, ходил по поселкам, помогал бабушкам, дедушкам. Кому дом разрушило или еще какая помощь нужна. Уже год работаю в Союзе советских офицеров: возим гуманитарку в больницы, госпитали. Еще есть семь семей малообеспеченных, которым я помогаю, продукты и лекарства вожу. Костыли одному дедушке отвез, потому что не ходит, другому - палочку.

Сейчас мне снова предлагают работать инструктором-сапером. Пацаны молодые, их нужно научить тонкостям. Сразу меня не брали, потому что саперные работы не проводились. Заминированные районы просто оцепляли и людей не пускали. А сейчас, получается, снова нужны саперы.

«Лепестков» много. Две недели назад паренек пошел копать огород, и ступню оторвало. У другого соседа вечером пришел кум в гости, нормальная дорожка была, чистая. Начался ветер, с дерева упал «Лепесток» - у мужика тоже ноги нет. Куйбышевский район весь этими «Лепестками» усеян. Люди даже на кладбище прийти не могут, там бойцы стоят и не пускают, засыпано сильно. Убрали «Лепестки» только там, где люди постоянно ходят, и в центре города. А на прилегающие территории никто носа не совал.

- Что думаете о нацистах, которые это сделали?

- Да ну их! Из-за этих гадов у меня семья разбилась. Когда в 2014 году начались обстрелы, я отправил жену и дочку под Харьков, там у меня тесть с тещей. Теща родом из Донецка, а тесть - щирый украинец, настроил жену и дочку против меня. Теперь я с ними не общаюсь. Дочка трубку не поднимает, ей объяснили, что я сепаратист. Жена развелась со мной 5 лет назад, а 3 года назад сообщила об этом. Я-то думал, что еще женат. Она, когда уезжала, увезла шкатулку с драгоценностями, а там все мои награды были... Ладно. Сейчас нет времени, а как закончится все это, подумаю - может, снова женюсь.

Донбасс.