Ремонт все дорожает: Что будет дальше с ценами на стройматериалы и как теперь сэкономить

Цены такие, что проще сразу обклеивать стены деньгами! Фото: Shutterstock

Ремонт! Как много в этом звуке для сердца русского слилось! Как много денег унеслось...

Яркий пример - моя подруга Лена. На ремонт она откладывает уже несколько лет. Хотела скопить побольше, чтобы сделать сразу по-человечески. Но сначала на нас свалился 2021 год: цены на основные стройматериалы взлетели в два-три раза. Потом грянул 2022-й с новым ростом цен из-за ажиотажа: народ сметал с прилавков импортные материалы - вдруг их вообще перестанут завозить?

Этим летом Лене отступать некуда. В квартире облезли обои, начала барахлить электрика. Хоть не все «по-человечески», но какие-то проблемы решить надо. Насколько денег хватит...

Ремонты измельчали

Эксперты подтверждают: Лена со своими проблемами не одинока. Капремонт всей квартиры сегодня - развлечение для богатых. Рынок сдвинулся в сторону небольших косметических ремонтов, инженерных и отделочных работ, без которых уже никак. Еще одна тенденция - ремонты переместились за город. Люди облагораживают дачи, выросло индивидуальное жилищное строительство - благо теперь дают ипотеку с господдержкой, от льготной до семейной.

- В итоге клиенты перетекли в эконом-сегмент. Если на люкс свой клиент остался, то те, кто раньше выбирал среднюю ценовую категорию, стали сокращать расходы, - рассказали «КП» в компании «ROCKWOOL Россия». - Раньше человек просто ехал в привычный магазин. Теперь он посмотрит на нескольких сайтах сетевых магазинов, «пройдется» по маркетплейсам (Wildberries, Ozon и т. д.), сходит на рынок и только потом что-то купит.

Крупные компании сориентировались - на своих сайтах завлекают сервисами по расчету необходимого количества материалов (естественно, от конкретной фирмы), а также видеоинструкциями, как сделать какие-то простые работы своими руками.

А что с ценами?

- За последний год материалы для ремонта квартир подорожали в среднем на 10 - 30%, - утверждает генеральный директор компании Vsemporemontu Армен Молитвин. - Это связано в первую очередь с нарушением логистики и дефицитом компонентов для производства материалов.

Товары, которые подорожали за год больше всего

1. «Инженерка» к сантехнике. Это всякие трубы, фитинги (детали для соединения труб), гребенки, фильтры и прочее, что нужно для подключения водопровода или унитаза.

- В крупных городах востребованы материалы из Западной Европы. Из-за прекращения прямых поставок их теперь завозят через другие страны. Рост цен в этом сегменте - около 30%, это самая вздорожавшая категория, - рассказывает Армен Молитвин.

Китайские аналоги на рынке тоже есть. Но вердикт экспертов суров: качество у них не то. И если потрескавшуюся через год штукатурку пережить можно, то потекшее соединение труб - кошмар для любого, у кого есть соседи снизу.

2. Привычные товары из Европы. Это широкий спектр строительных и отделочных материалов - от напольных покрытий до фурнитуры к розеткам. Замена большинству этих материалов есть. Но многие привыкли: если европейское, то хорошее. Можно покупать, не заморачиваясь дотошным изучением характеристик. Такие товары подорожали на 20 - 30% из-за усложнившейся логистики.

Если верить Росстату, рекордсмены по росту цен - виниловые обои: цена подскочила за год в два с лишним раза (см. «Сравним!»). Причина та же: львиная доля рынка - импорт с Запада. А для производства отечественных виниловых и флизелиновых обоев используется западное оборудование - с его поставками и запчастями сейчас тоже проблемы.

Сравним

- Зато стало куда больше товаров из Индии, Турции, Китая, которые по дизайну и качеству могут конкурировать с европейскими брендами, - продолжает Молитвин. - Да и многие наши производители мебели, сантехники и красок приятно удивляют дизайном и качеством.

Правда, цены на наше и дружественное тоже растут - вместе со спросом.

- До конца года цены на строительные материалы для инженерных систем могут вырасти на 12 - 15%, на кабельную продукцию, электрику и свет - на 10 - 12%, на древесину, продукты деревообработки и сухие смеси - в пределах 10%, - прогнозируют в «ROCKWOOL Россия». - Кроме того, может продолжиться рост цен на сантехническую продукцию (на 7 - 9%) и на отделочные материалы (6 - 7%).

Что умеют делать у нас и у друзей

Производство строительных и отделочных материалов, по счастью, не та отрасль, где России надо начинать с нуля.

- В нашей стране производят качественную керамическую плитку, ламинат, обои и краски. Цены на них обычно ниже, чем на импортные аналоги, - приводит примеры пристойного своего гендиректор ремонтной компании «АЛЬПА-Констракшн» Алексей Овчаренко.

- В некоторых нишах появилось много новых китайских брендов по доступным ценам, в частности, в чистовой сантехнике - ванны, унитазы, - подсказывает Армен Молитвин.

А что думать о новых дружественных брендах отделочных материалов - турецких, индийских, тех китайских, которые раньше у нас не продавались? Тут есть тонкий момент. Материалы из Европы у нас продают уже несколько десятилетий, и любой вменяемый специалист по ремонту может сказать, что для каких целей годится. Новые бренды - пока загадка, их мало кто успел опробовать в деле. Остается верить заявлениям производителей, а это не всегда самая правдивая информация.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

Способы сэкономить без ущерба для качества

Обратите внимание на акции в крупных сетевых магазинах. Для привлечения клиентов они предлагают хорошие скидки на некоторые виды товаров: смесители, ванны, краски, паркетную доску.

Мониторьте уровень цен в интернет-магазинах.

Покупайте материалы не в сезон (то есть с осени по весну), когда производители и продавцы устраивают распродажи.

Покупайте стандартное. Готовые межкомнатные двери в магазине дешевле в среднем на 30%, чем точно такие же, но на заказ. То же - в отношении шкафов-купе и кухонной мебели.

Любой ремонт надо тщательно планировать. Чем точнее изначально определены задачи, которые надо решить, тем меньше вероятность ошибок и непредвиденных расходов. Любые переделки постфактум сильно удорожают ремонт.

По возможности ходите на выставки строительных и отделочных материалов. Там можно познакомиться с новыми брендами, которые только выходят на рынок, а потому предлагают продукцию по низким ценам.

Не работайте с первыми попавшимися бригадами. Почитайте отзывы в интернете, посмотрите примеры работ, попросите рекомендаций у знакомых.

КСТАТИ

А что с услугами?

Тут версии специалистов, опрошенных «КП», расходятся. Часть экспертов считают, что основной рост стоимости услуг на ремонтные работы уже случился в 2021 - 2022 годах - примерно на 20%. Дальше уже некуда - с учетом того, что людям надо еще и наскрести на вздорожавшие стройматериалы. Альтернативная версия - рост еще на 10 - 15% к разгару нынешнего сезона (то есть примерно в июле - августе).

В общем, дешевле услуги точно не станут, а вот подорожать могут.