Неубиваемые кеды, мотоцикл Брэда Питта и то самое мороженое: Легендарные советские торговые марки, которые существуют и сегодня

«Урал» стал стал самым массовым в СССР. Фото: Евгений ФИЛИППОВ/РИА Новости

Второе пришествие автомобилей «Москвич», возобновление выпуска холодильников «Орск», перезапуск велосипедов «Кама» - в последний год новостей о реинкарнации полузабытых советских брендов становится все больше. И россиянам, похоже, это нравится. Аналитики университета «Синергия» опросили около 5000 человек и выяснили, что идею возрождения советских брендов поддерживают 83% наших соотечественников. Причина: «В СССР делали надежные и доступные по цене вещи» - так считают 9 из 10 опрошенных.

Казалось бы, чего ж проще? Нужно наладить производство товаров популярных марок, и их будут покупать. Но вы удивитесь, если узнаете, что сейчас трудно найти советский бренд, который бы канул в Лету вместе с распадом СССР. Едва ли не все легендарные торговые марки обрели вторую жизнь, а многие из них так и вовсе не исчезали из продажи. Только вот былой популярностью многие из них уже не пользуются. «Комсомолка» выяснила судьбу самых известных брендов времен СССР.

Кто с «Двумя мячами» придет...

Что объединяет Волка из «Ну, погоди!», Юрия Гагарина и Виктор Цоя? Не ломайте голову - это кеды. А если точнее, кеды «Два мяча», которые появились в СССР в 1965 году. Купить их было непросто, даже несмотря на высокую цену - 4 рубля. Другая спортивная обувь была в 2 - 3 раза дешевле. Но советско-китайские «Два мяча» (это было совместное производство) того стоили: они считались неубиваемыми.

Юрий Гагарин с детства любил спорт и одно время даже раздумывал, не поступить ли ему в Ленинградский физкультурный техникум. Фото: СОЦСЕТИ

Появлению этой обуви и даже ее названию мы обязаны американской фирме U.S. Rubber, которая в 1916 году запустила в продажу спортивную обувь Keds с подошвой из вулканизированной резины и тканевым верхом.

Эти кеды объединяли Волка из «Ну, погоди!», Юрия Гагарина и Виктор Цоя! Фото: Кадр из фильма

К концу 1980-х эта обувь стала выходить из моды: все начали с ума сходить по кроссовкам. Но в 2010-е о кедах снова вспомнили. И в 2016 году предприимчивые молодые люди возродили бренд «Два мяча». Запустили производство по той же советской технологии, но с анатомическими стельками и разнообразной цветовой палитрой. Цена за пару - 6,5 тысячи рублей.

«Вятки» гладки

Думаете, переклейка шильдиков «Москвич» и «Лада» на китайские автомобили - сегодняшнее изобретение? Именно этой технологии мы обязаны появлению в СССР, например, стиральных машин «Вятка». Это чудо техники появилось у нас лишь в 1981 году. Но на свежекупленную «Вятку» тоже ходили смотреть как на диковинку все соседи. И большинство из них не догадывались, что фактически перед ними чудо не советское, а итальянское. Лицензию на производство стиральных машин кировский завод «Электробытприбор» купил в 1974 году у итальянской фирмы «Мерлони Проджети» (позже - Indesit Company).

Стиральная машина «Вятка» появилось в 1981 году. Фото: СОЦСЕТИ

В каких-то регионах на «Вятку» записывались в очередь, где-то ее можно было купить свободно, ведь цена на нее была внушительной. Поначалу ее продавали по 495 рублей, позже - за 400. Но все равно эта сумма составляла больше двух среднемесячных зарплат (в 1985 году это 190 рублей).

В 1990-е и 2000-е у кировского завода (он стал называться «Веста») менялась форма собственности, производство машин то приостанавливалось, то возобновлялось. После выкупа предприятия итальянской фирмой Candy в 2005 году было решено сохранить бренд «Вятка». Появились более современные модификации «Вятки» - «Катюша» и «Мария». Но через пару лет этой машинки в производственном ассортименте уже не было. В последнее время в Кирове производили технику под брендами Candy и Hoover. Весной нынешнего года в СМИ появились сообщения о временной приостановке производства.

«Красная Москва» не сразу строилась

По поводу происхождения духов «Красная Москва» есть несколько версий. По одной из них, аромат был создан для матери императора Николая II Марии Федоровны к 300-летию дома Романовых в 1913 году парфюмером Огюстом Мишелем. По другой, аромат «Красной Москвы» - реплика французских духов L’Origan Coty 1905 года. Есть легенда, согласно которой духи «Красная Москва» созданы в середине 1920-х годов при участии жены будущего наркома Молотова. Наконец, некоторые знатоки утверждают, будто аромат «Красной Москвы» 1925 года выпуска очень напоминал «Шанель № 5» 1921 года.

«Красная Москва» долго была в СССР парфюмерным брендом № 1. Фото: СОЦСЕТИ

В любом случае «Красная Москва» надолго стала в СССР парфюмерным брендом № 1. Качество духов признавалось и на мировом уровне. В 1958 году, например, они были отмечены призом на Всемирной выставке в Брюсселе. А выпускала их московская фабрика «Новая Заря».

В книге «Парфюмерия» 1955 года «Красная Москва» описаны как «духи, в основном представляющие собой фиалковой комплекс, по запаху сам по себе довольно сентиментальный, но который благодаря изменению тембра и введению ряда гармонирующих веществ получил особую красоту и богатство запаха». Интересно, что фабрика так и не раскрыла полную формулу духов. Но советским женщинам они пришлись по душе: их хорошо покупали, хотя флакончик стоил 5 рублей.

В 90-е годы производство духов сохранилось, правда, снизились его объемы. Нередко можно услышать, что нынешняя «Красная Москва» имеет мало общего с легендарной советской. При желании запахи можно сравнить. На сайтах объявлений есть много предложений о продаже винтажных духов, созданных до начала 1990-х годов (цена от 1300 до 5000 рублей). А современный флакончик объемом 42 мл можно найти в продаже в среднем по 1000 рублей.

В «Зените» славы

«Ну, Шарик, будешь ты теперь фотоохотой заниматься!» Помните? Так обрадовал Дядя Федор своего друга, доставая из посылки фоторужье. Думаете, выдумка? Нет, ружья «Фотоснайпер» выпускались на Красногорском механическом заводе (КМЗ) - там же, где знаменитые фотоаппараты «Зенит». КМЗ открылся в годы войны, здесь создавали прицелы, артиллерийские буссоли, командирские панорамы и другую военную оптику. Но самой известной продукцией завода стали зеркальные фотоаппараты «Зенит», выпуск которых был налажен после Победы. Основой для первых «Зенитов» стал немецкий фотоаппарат Leica.

Ружьё «Фотоснайпер» Красногорского механического завода. Фото: СОЦСЕТИ

«Зенит» стал по-настоящему массовым фотоаппаратом, хотя цены были высокими - от 90 до 300 рублей в зависимости от модели. Изготавливались они миллионными партиями: в стране было много желающих приобщиться к фотоделу. Заниматься съемкой в 1960 - 1980 годы - это совсем не то, что сегодня, в век цифровых камер. Фотографы-любители должны были покупать пленку, фотобумагу, химикаты - проявители и закрепители, а также ванночки, фотоувеличители, красные фонари, при свете которых только и можно было печатать фотографии. Зато ни с чем не сравнить то чувство, которое испытывал фотограф, когда на белом листе начинал проявляться снимок... Так что фотодело было не просто увлечением, а таинственным ритуалом.

«Зениты» серии «Е» стали самыми массовыми зеркальными камерами в мире. Чтобы удовлетворить спрос, был даже открыт завод для производства аппаратов в Белоруссии. Злые языки говорят, что тягаться с японскими «Никонами» и немецкими «Лейками» нам было не по плечу. Тем не менее «Зениты» шли в Германию, Италию, Францию и Англию, где вполне успешно продавались.

Сейчас Красногорский завод входит в состав холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех». И там продолжают собирать «Зенит». Правда, всего одну модель - «Зенит М». Цена с объективом Зенитар - 470 600 рублей. Массовым фотоаппарат уже не назовешь, но любители этой техники, судя по отзывам на форумах, есть.

Приключения «Электроники»

Зря вы думаете, что гаджеты появились в 2000-е. Первым народным гаджетом в СССР еще в 1970-е годы стали часы «Электроника». Будильник, несколько мелодий, таймер, секундомер... Не было в стране школьника, который бы не мечтал о таких часах. Хотя не каждый родитель мог себе их позволить. Первые модели стоили 140 рублей - практически месячную зарплату (позже цены упали до 78 и даже до 50 рублей).

Первый народный гаджет СССР. Фото: СОЦСЕТИ

Делали часы в Минске с 1974 года. И в иные годы производили до 10 млн в год! Модели были самые разные - мужские, женские, детские, часы-секундомеры, часы-кулоны и даже часы-авторучки. Были часы обычные, противоударные и водонепроницаемые...

В лучшие годы на заводе работало до 5000 человек, но и после распада СССР предприятие сохранилось. После серии преобразований производство наручных часов выделилось в отдельное предприятие «Техночас», которое изготавливает и продает часы «Электроника», созданные в кооперации с ОАО «Интеграл» и Минским часовым заводом. Цены - от 3000 до 10 000 рублей.

Ты что, с «Уралом»?

«Думаю, что у парня никогда не может быть слишком много мотоциклов», - сказала как-то Анджелина Джоли, подразумевая своего мужа Брэда Питта. Питт - известный поклонник байков. А в январе 2012 года он пополнил свою коллекцию эксклюзивным мотоциклом «Урал Турист». Причем Питт реально много лет ездил на нем с семьей. Те самые «Уралы», на которые еще 30 лет назад с презрением смотрели владельцы «Явы», теперь стали люксовым брендом: порядка 95% произведенных на Ирбитском мотоциклетном заводе в Свердловской области байков идут на экспорт. Журнал Auto.ru утверждает, что в 2020 году только в США продажами российских мотоциклов занимались более 50 дилеров.

В уральский Ирбит мотоциклетный завод переехал из Москвы в 1941 году. Его задачей было обеспечить производство мотоциклов для нужд армии - за основу тогда взяли немецкие BMW. А тяжелые «Уралы» стали производиться в 1962-м. Байк стал самым массовым в СССР, хотя стоил недешево - от 1300 рублей. Народ полюбил «Уралы» за неубиваемость.

После развала СССР завод переживал не лучшие времена. Но к 2006 году новые владельцы наладили производство, завод начал выпускать 1000 - 1500 мотоциклов в год. В марте 2022 года начались проблемы в логистике и дефицит импортных комплектующих. Тогда было принято решение перенести финальный сборочный процесс в Казахстан. По итогам 2021 года, Ural Motorcycles продал по всему миру 2400 байков, из них в России - лишь около 70. Цены на новые модели - 1,3 - 1,5 млн рублей.

В деревню, в глушь - «Саратов»!

Проблем с импортозамещением 70 лет назад не было никаких: импортозамещать было почти нечего. Иностранной техники или одежды было днем с огнем не найти. После войны выпуск многих бытовых товаров нужно было налаживать с нуля.

Холодильники «Саратов» отличались исключительной надежностью. Фото: СОЦСЕТИ

Производство холодильников в начале 1950-х годов запустили, в частности, заводы ЗиЛ и Саратовское электроагрегатное производственное объединение (СЭПО). Именно на СЭПО и был создан легендарный «Саратов». Для начала группа советских инженеров отправилась в Англию - опыт перенимать. Зато потом уже мы экспортировали своих холодильники - в том числе в Британию и Германию.

Холодильники «Саратов» отличались исключительной надежностью. Самые простые модели имели две полки, крохотную морозильную камеру, довольно громко шумели, да и стоили недешево - около 150 рублей (в деньгах до реформы 1961 года - 1,5 тысячи). Для простых советских людей приобретение холодильника в 1950 - 1960-е годы считалось крупной покупкой. Но зато больше не нужно было вывешивать из форточки авоську с продуктами на мороз.

А что с холодильниками «Саратов» теперь? СЭПО продолжает их выпускать. Сейчас «Саратов» можно найти практически во всех интернет-магазинах, торгующих бытовой техникой.

НАШЕ ВСЁ

Другие советские товары, на которые до сих пор есть спрос

Телевизоры «Горизонт»

Их производили в Белоруссии, но встретить их можно было в любом уголке страны. Сейчас в холдинг «Горизонт» входит несколько предприятий. Помимо ЖК-телевизоров здесь производят пылесосы, мультиварки, медицинские приборы и т. п.

Плиты «Лысьва»

ООО «Лысьвенский завод бытовой техники» (Пермский край) по-прежнему успешно выпускает газовые и электрические плиты. Но теперь там производят еще и духовые шкафы, варочные панели, встраиваемую технику и т. п.

Шоколад «Аленка»

«Аленку» выпускали на разных фабриках, но после распада СССР товарный знак остался за фабрикой «Красный Октябрь». Сегодня у «Аленки» есть фирменные магазины по всей стране, где помимо шоколада продается и другая кондитерка.

Костюмы «Большевичка»

Бренду скоро 100 лет: мужские костюмы и верхнюю одежду эта московская фабрика отшивает с 1929 года. Сейчас в столице действует сеть фирменных магазинов от «Большевички», но работает и интернет-магазин. Мужской костюм здесь можно подобрать за сумму от 20 тысяч рублей.

Торт «Птичье молоко»

Торт изобрел шеф-повар московского ресторана «Прага» Владимир Гуральник в 1978 году. Вскоре он даже оформил патент на свое творение. Но сейчас «Птичье молоко» производят разные компании, и качество не везде бывает на высоте.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

48-копеечное дело

Такого разнообразия мороженого, как сегодня, в СССР, конечно, не было. Зато в качестве советских сортов сомневаться не приходится. Особенно любили дети и взрослые большие 250-граммовые брикеты пломбира, которые стоили 48 копеек. В киоске так обычно и говорили: «Мне пломбир по 48», какого-то особенного названия у этих брикетов не было. Зато был хороший вкус - ведь советский ГОСТ 117-41 исключал всякую «химию».

Когда компания Nestle провела в России исследования, чтобы выяснить, какой бренд мороженого люди помнят и любят, оказалось, многие вспоминают тот самый пломбир по 48. В результате Nestle выпустила мороженое именно под таким названием - «48 копеек». Конечно, стоил такой пломбир уже не 48 копеек, и весила упаковка не 250 г, но это мороженое стало одним из самых продаваемых в России. А сам по себе случай выглядит уникальным: был «возрожден» бренд, который никогда не существовал.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Люди покупают мечту

- Возрождение старых советских брендов - это, на мой взгляд, в большей степени желание самих производителей, чем потребность современных покупателей, - считает экономист Денис Ракша. - Многие популярные в СССР товары переживали не лучшие времена в 1990- е и 2000-е: менялось их качество, прекращалось производство, какие-то исчезали с прилавков. Все это не добавляло доверия к этим брендам. Кроме того, покупатели, которые помнят эти бренды, сейчас уже, как правило, очень немолодые люди. А для молодежи советские торговые марки особой ценности не представляют. Лично я ездил в свое время и на «Волге», и на «Москвиче», но не имею большого желания пересаживаться на эти машины только из-за названия. Зачем нужен бренд? Он создает дополнительную стоимость продукта. Но только в том случае, если с его помощью выстроены правильные ассоциации в сознании потребителя. Ведь мы часто покупаем не столько товар, сколько мечту, образ. Но для выстраивания ассоциативных связей между товаром и брендом нужно долго и грамотно работать, вкладывать средства. А с большинством советских брендов такая работа много лет не велась. Правда, если нет разнообразия товаров на рынке и конкуренции, то бренд уже не играет большой роли. Люди будут покупать просто холодильник или просто автомобиль - и не важно, как он называется.