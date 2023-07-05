На Алтае появилось новое место силы: Зачем ехать в Манжерок

На горной экотропе есть парк рун и петроглифов. Сделаны они в наше время, но в точности повторяют найденные в пещерах и на камнях Алтая. Фото: Евгений САЗОНОВ

Если быть точным, Манжерок является местом притяжения туристов уже давно. В качестве алтайского курорта появился он еще в 1930-х годах, а прославился на всю страну после песни Эдиты Пьехи в «Голубом огоньке - 1966»: «Расскажи-ка мне, дружок, что такое Манжерок?» (такое промо к фестивалю молодежи, который там проходил).

Сейчас местечко переживает второе рождение. Активно строятся новые лыжные трассы, на берегу озера Манжерок Сбером возведен пятизвездочный отель. Недавно там прошло выездное заседание медиаклуба Русского географического общества: были представлены новые туристические маршруты, экспедиции и конкурс «Лучший гид России». В роли такого гида, дабы поддержать конкурс, выступил в Манжероке член попечительского совета РГО, глава Сбербанка Герман Греф. Мы отправились на новый пешеходный маршрут по горе Малая Синюха. Вот самые интересные выдержки из рассказа экскурсовода.

Алтай - одно из самых древних обиталищ человека. Здесь совершенно уникальная природа. Деревья растут в совершенно немыслимых местах. Например, на скалах, где нет вообще земли, лишь голый камень. Такое единение живой природы с неживой встречается только в местах с уникальными условиями для растений. Поэтому на Алтае огромное разнообразие трав, удивительная флора и фауна.

Часть памятника древнему богатырю Когудей-Мергену в виде его исполинского лука. Фото: Евгений САЗОНОВ

Плохой погоды на Алтае не бывает. Здесь очень быстро проходит любой дождь - максимум час. Очень редко - два часа, и тут же выглядывает солнце. Просто в горах очень сильные ветра, которые быстро переносят тучи из одной локации в другую. Можно до бесконечности изучать всевозможные интернет-ресурсы, но никогда не угадаешь, какой будет погода. Она может смениться несколько раз за день. Этим Алтай и прекрасен.

На Алтае нет комаров. Ученым задавали вопрос: почему? Оказывается, опять же из-за гор и ветров. Когда комары начинают размножение, их личинки просто сносит. Единственное - встречается клещ, но он неродной, завезенный. До конца июня период опасный, поэтому лучше быть одетым в брюки и одежду с длинными рукавами.

Белый марал - главный герой легенд Горного Алтая. По преданию, благородный олень был послан верховным божеством по имени Ульгень, чтобы сделать жизнь людей более счастливой. Но люди убили марала - отсюда многочисленные несчастья. Люди должны своим трудом искупить вину, и тогда Ульгень снова пришлет белого марала, и на земле наступит рай.

На Алтае есть еще несколько мест силы. Номер один - самая высокая в регионе гора Белуха. Второе - Телецкое озеро. Третье - место, где нашли мумию принцессы Укока. Считается, что там очень мощная энергетика - отсюда такая хорошая сохранность мумии. Хотя ученые спорят, была ли она принцессой на самом деле.

Две канатки доставят на высоту 1240 метров. Фото: Евгений САЗОНОВ

Здесь мы создали уже 23 километра лыжных трасс. Строим еще 34 км. В Манжероке кататься комфортнее, чем на Красной Поляне. Там структура гор не позволяет построить очень широкие трассы. А здесь просторные склоны. И снег здесь лучше - это я вам говорю как горнолыжник со стажем. Он более плотный. Период катания - с середины ноября до начала апреля. В Красной Поляне можно мечтать только о таком периоде.

На Алтай приезжаю с друзьями почти каждый год в течение последних 25 лет. Мы принимаем курс пантовых ванн, а в промежутках посещаем самые труднодоступные места. Кто-то охотится, а я рыбачу. Ночуем в горах, сами себе готовим и прекрасно проводим время. Чудесно остановиться на берегу горного озера и окунуться в воду, температура которой не больше 4 градусов. Это все потрясающе восстанавливает энергетику. И, конечно же, потрясающий воздух здесь, на Алтае.

В этом году я рыбачил на Малом Абакане. Ловил хариусов - самая вкусная и прекрасная рыба… Если он с икрой, то сразу же ее чуть солишь, и это самая вкусная икра, которую только можно придумать. Самого хариуса я жарю на сковороде - чуть-чуть с каждой стороны. Он очень нежный.

Герман Греф в конце экскурсии у памятника местному инструменту топшуур. Фото: Евгений САЗОНОВ

Уха хорошая из него получается - тоже сам варю, не доверяю никаким поварам.

Ленок здесь еще хорошо ловится - это очень благородная рыба, она очень вкусная тоже. Но вот хариуса можно поймать много. Я однажды на Каракульском озере вместе с товарищем часа за полтора надергал мешок хариуса…

КСТАТИ

В конкурсе «Лучший гид России» может принять участие любой житель планеты старше 12 лет, главное, чтобы он рассказывал о красотах нашей страны и на русском языке. Соревноваться можно в пяти номинациях:

«Город» (история, легенды, интересные места);

«Гастрономия» (национальные кухни: история и современность);

«Музей» (события, уникальные экспозиции, исторические тайны);

«Экотуризм» (маршруты, национальные парки, места с нетронутой природой);

«До 18 лет» (номинация для юных гидов в возрасте от 12 до 18 лет).

Двухминутная экскурсия может быть снята на любую технику с любыми приемами монтажа. Допускается использование любых приемов съемки: вы можете стоять, ходить, бежать и даже летать, лишь бы было интересно зрителю.

Главная награда в каждой взрослой номинации - 100 000 рублей. В подростковой номинации - сертификат на ту же сумму, которую можно будет потратить на путешествия по России.

Но в любом случае в выигрыше останутся все причастные. Народные экскурсоводы прославятся на всю страну. А зрители узнают о новых туристических местах.

И кстати, подобных конкурсов в мире не существует!

Узнать больше подробностей и загрузить свой ролик можно на сайте - лучшийгид.рф.