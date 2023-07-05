«Выпить, и в море»: Опухшая Анна Семенович в отпуске мучается от похмелья

Анна Семенович. Фото: кадр видео.

Анна Семенович уехала в жаркую Турцию: певица проводит отпуск в дорогом пятизвездочном отеле. Турецкий «олл инклюзив» сыграл со звездой злую шутку. В соцсетях Анна пожаловалась, что употребляет слишком много алкоголя, а затем мучается от похмелья.

В сторис артистка принялась спрашивать подписчиков о том, как спастись от похмелья. Неудивительно – ведь накануне она мешала алкогольные коктейли с турецкой ракией.

«Кто-то вчера перебрал апероля. А еще пробовал местную анисовую водку… Такая странная штука. Зачем я ее пила? Голова просто раскалывается, уже выпила нурофенку, аспиринку. Чем еще полечить похмелье? Может быть, пива выпить, и в море?» - поинтересовалась у подписчиков Семенович.

Анна Семенович опубликовала честное фото в бикини. Фото: соцсети.

Те в ответ начали убеждать Анну, что самый простой способ избежать страданий от похмелья – не пить слишком много. Поклонники не на шутку встревожены: они считают, что 43-летняя певица страдает от одиночества и заливает свою тоску спиртным. «Аня, остановись», «Алкоголь не решает проблем», «Анечка, вы же бывшая спортсменка, у вас есть сила воли, держитесь», - умоляют они звезду.

Снимок в бикини, который артистка опубликовала на своей странице, лишь добавил подписчикам поводов для переживаний. На фото лицо Семенович выглядит опухшим и не совсем здоровым. К тому же артистка впервые решила опубликовать честное фото без ретуши, не изменив объемов своей фигуры. Анна лишь кокетливо прикрыла рукой выпирающий животик.

Внимательные поклонники заметили, что ранее Семенович уже публиковала в соцсетях фото в этом купальнике. И выглядела в нем гораздо стройнее – из-за явного фотошопа.

Оказывается, Анна в одном и том же купальнике может выглядеть совершенно по-разному. Фото: соцсети.

Впрочем, сама артистка нисколько не переживает по поводу своей фигуры и говорит, что живет в гармонии со своим телом, каким бы оно ни было.

«Мы можем набрать 10 кг или сбросить, мы можем постоянно улучшать себя у косметологов, вкачивая литры гилауронки, но, поверьте, ваше внутреннее состояние от этого не зависит! Оно зависит от ваших мыслей о себе и этом мире», - написала звезда как-то на своей странице.