60-летняя Деми Мур в бикини выглядит максимум на 40

Деми Мур. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Деми Мур, может быть, и отметила 60-летие, но выглядит она лет на 20 моложе. И новые фото голливудской звезды в бикини – яркий тому пример. Внешний вид актрисы полностью опровергает ее официальный возраст по паспорту: ей можно дать максимум 40 лет.

На свежих снимках Деми загорает в крошечном бикини, растянувшись на газоне. И выглядит просто потрясающе!

На свежих снимках Деми загорает в крошечном бикини, растянувшись на газоне. Фото: соцсети.

В США 4 июля отметили национальный праздник – День независимости. Деми провела его дома, на солнышке, вместе со своим питомцем – крошечной собачкой породы чихуахуа по прозвищу Пилав. Актриса поделилась с поклонниками фотографиями своего ленивого выходного. В соцсетях у нее около 5 миллионов подписчиков. К слову, песик звезды теперь тоже знаменитость: у него есть собственная страничка, на которую подписаны 10 тысяч человек.

Деми не только публикует снимки в бикини в соцсетях, но и позирует для рекламы купальников Andie Swim. Звезда сотрудничает с этим брендом с момента его основания. Сначала Деми просто вкладывалась в него финансово, а потом стала «лицом» марки.

Мур – известная поклонница пластической хирургии. Впервые звезда легла под нож еще в юности, чтобы исправить форму носа. Актриса не раз делала подтяжку и увеличение груди. Перед фильмом «Стриптиз» она вставила себе в бюст имплантаты третьего размера, с которыми ходит и поныне. Кроме того, ради роли стриптизерши Мур сделала пластику ягодиц. Говорят, ближе к 50 годам Деми решилась даже на пластику коленей – подтянула обвисшую кожу над коленными чашечками. Впрочем, сама актриса эти слухи никогда не подтверждала.

Компанию Деми составил ее песик Пилав. Фото: соцсети.

Не так давно актриса стала бабушкой. В апреле старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Румер родила очаровательную дочку Луэтту. Напомним, Деми трижды была замужем. Ее первым мужем стал рок-музыкант Фредди Мур, чью фамилию она носит до сих пор. Вторым супругом актрисы стал «Крепкий орешек» Брюс Уиллис. В браке у них родились три дочки – Румер, Скаут и Таллула. Но после 13 лет отношений супруги решили разойтись.

В 2005 году Мур после двухлетнего романа вышла замуж за актера Эштона Катчера. Он был младше ее на 15 лет. Их брак закончился громким скандалом – Эштон изменил ей. Бракоразводный процесс голливудской пары длился несколько лет.