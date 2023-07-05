Зеленский плюнул в своих союзников: Грузия сочла действия Киева оскорблением

Зеленскому пора писать учебное пособие по тому, как союзников превращать в противников, если не во врагов Фото: REUTERS

ДВЕ ПОСЛЕДНИЕ КАПЛИ

Давно известно, что никто не может настолько сильно навредить Украине, как ее нынешние власти. И лучшее тому доказательство, если исключить СВО, которую Киев сам же и спровоцировал, это взаимоотношения режима Зеленского с нынешней Грузией. Грузины долгое время были союзниками украинцев, но стремление Киева любой ценой вынудить Тбилиси открыть второй фронт против Москвы сыграло с Украиной злую шутку. Вернее, тот способ, который был выбран для этого – обвинения Киевом Тбилиси во всех грехах, наглый требования, давление, попытки выкручивания рук. В Тбилиси каждый раз требовали от Украины предоставить доказательства тех обвинений, которыми в ее адрес, как прокисшим дерьмом, кидались украинские политики, обидевшиеся на то, что грузины не хотят совершать самоубийство свое страны в угоду Вашингтону и Киеву, но украинская стороны "была выше" и ни разу ни одного доказательства не предоставила, продолжая кампанию лжи и клеветы.

Двумя последними каплями, которые фактически запалили костер на обломках украинско-грузинских отношений стало объявление Зеленским санкций против национального авиаперевозчика Грузии за возобновление регулярного авиасообщения с Россией и озвученное, опять же, непосредственно президентом Украины Зеленским решения выслать посла Грузии на Родину "для консультаций" после требования все того же Зеленского немедленно передать Украине ее гражданина, экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесщины Михаила Саакашвили.

В Тбилиси эти шаги не стали оставлять без внимания.

ВМЕШАТЕЛЬСТВО И ОСКОРБЛЕНИЕ

- Это решение представляет собой прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства, — заявил МИД Грузии, комментируя требование Зеленского по поводу передачи Саакашвили. - Украина пошла на предельное обострение двусторонних отношений.

Как водится, ведомство проявило "глубокую озабоченность" и призвало Киев "пересмотреть решение" по санкциям в отношения грузинской авиакомпании и высылке главы грузинского диппредставительства в Киеве. Заодно напомнило забывчивым украм, что ранее ЕСПЧ не нашел оснований для вывоза на лечение за границу Михаила Саакашвили.

Скажем больше, на днях ЕСПЧ отклонил иск Саакашвили против Украины о лишении его гражданства, но совсем уж по больному грузины бить не стали. Отметили лишь, что поскольку Украина находится в "активной фазе конфликта" (которую, кстати, Киев так и не объявил), Тбилиси не будет предпринимать дополнительных шагов. Может, решили пожалеть наркомана, поскольку наркомания – это болезнь, а с больного человека совсем не то, что со здорового.

- Это решение оскорбительно. Оскорбительно само по себе и то, что к отправке Саакашвили в Грузию причастны конкретные высокопоставленные лица украинской власти, а сегодня та же власть требует его возвращения в Украину, – заявил председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции и тоже сделал "скидку" Зеленскому. - Но не будем вдаваться в детали, так как Зеленский – президент страны, которая находится в состоянии конфликта.

ЗАСЛАННЫЙ "КАЗАЧОК"

Хотя часть деталей Кобахидзе раскрыл уже в первом предложении. Чего стоит лишь его якобы оговорка, что "к отправке Саакашвили в Грузию причастны конкретные высокопоставленные лица украинской власти". Это получается, что Саакашвили не сам полетел в тюрьму в Грузию, а был вынужден, его направляли из Киева (не суть важно в данном случае, только лишь украинские функционеры, или к засылке в фургоне с молочкой "нелегала" Мишико были причастны и спецслужбы США), и делалось это с явным расчетом на новую "цветную революцию" в Грузии и возвращение Саакашвили к власти в результате переворота. Можно признать, что после этого грузины продолжают демонстрировать редкое великодушие, соглашаясь оставаться с Украиной в "режиме односторонней дружбы".

Необоснованность претензий Зеленского убедительно доказал и министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, сообщивший на брифинге во вторник, что Украина ни разу не обращалась с запросом по экстрадиции Саакашвили, равно как и других украинцев, отбывающих сроки наказания в Грузии.

- Около 40 граждан Украины, включая Саакашвили, отбывают сейчас наказание в Грузии, - проинформировал Брегадзе журналистов, и подчеркнул, что Грузия является региональным лидером в области прав человека, включая заключенных. И измывательства и пытки, которыми прославился режим Саакашвили, сейчас вещь просто невозможная. Тем более, в отношении экс-президента.

С ТОЧНОСТЬЮ ДО НАОБОРОТ

- Саакашвили находится в одной из лучших клиник, за это время его посетило около 2300 визитеров, постоянно просим его кушать и принимать медикаменты, и это называется пытка? – удивился глава Минюста Грузии и подчеркнул, что "Саакашвили ведет длительную кампанию по причинению вреда себе самому", в очередной раз призвав его " прекратить манипуляции и выполнять рекомендации врачей по приему необходимой пищи".

Примечательно, что, как и во многих других случаях, когда украинская власть пытается добиться определенного результата, получается все с точностью до наоборот. В ответ на требование Зеленского выдать Саакашвили Брегадзе пообещал, что как только врачи сочтут это возможным, тот будет немедленно переведен из клиники назад в тюрьму.

Получается, что Зеленский и Саакашвили не помог, и отношения Тбилиси и Киева довел практически до враждебных, что бы там ни произносили вслух грузины про необходимость проявлять гуманность к "стране в состоянии конфликта". Впрочем, для нас в данной ситуации главное то, что Зеленский собственноручно превратил маловероятное открытие Тбилиси "второго фронта" против Москвы в совершенно призрачную.

А если в Киеве не успокоятся, то Тбилиси может, в конце концов, и украинского посла в Грузии выслать на Украину "для консультаций". "Второй фронт" против Украины они, конечно, не откроют, и дипотношения между странами из-за Зеленского вряд ли будут разорваны, но вот снижение их уровня весьма возможно.

А Зеленскому пора писать учебное пособие по тому, как союзников превращать в противников, если не во врагов.