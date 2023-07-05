У задержанного дома нашли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства

Сотрудники Федеральной службы безопасности России в Южно-Сахалинске предотвратили подготовку терактов на объекте энергосистемы острова, а также здание военного комиссариата.

«Задержан причастный к противоправной деятельности 43-летний гражданин России, являющийся сторонником украинского неонацизма», - сообщает ФСБ России.

У задержанного дома нашли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. На кадрах оперативного видео можно увидеть средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных и зажигательных устройств, большое количество террористического и экстремистского контента.

В компьютере у диверсанта нашли переписку с координатором одной из террористических организаций Украины.

- Я хотел подъехать к объектам ночью на велосипеде и поджечь, пожар снять на телефон и переслать кураторам Службы безопасности Украины, - заявил на допросе задержанный.

Гражданина отправили под стражу. Его ждет суд и 20 лет тюрьмы за приготовление к теракту и государственную измену.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В аэропорту Екатеринбурга сотрудники ФСБ России задержали прилетевшего из-за границы 39-летнего гражданина России, уроженца Украины. Задержанного обвиняют в финансировании вооруженных формирований киевского режима. Известно, что он переводил деньги на банковский счет украинских военных, а также приобретал по их просьбе средства спутниковой связи. Его также будут судить за государственную измену.