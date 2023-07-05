На Запорожской станции постоянно находятся наблюдатели, которые своими глазами видят, что происходит на самом деле Фото: REUTERS

Киев хочет взорвать Запорожскую АЭС. К чему может привести ядерная провокация на станции. Какие могут быть последствия.

КИЕВ ГОТОВИТ ВЗРЫВ НА ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС

Киев готовит удар по Запорожской атомной станции. По словам советника гендиректора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа, «ВСУ попытаются атаковать ЗАЭС с использованием высокоточных средств большой дальности, а также беспилотных летательных аппаратов - камикадзе», — заявил Карчаа.

Но это будет не просто удар по ЗАЭС. Планируется еще и провокация с ядерными материалами:

- Одновременно с этим планируется сброс с воздушного судна боеприпаса, который снаряжен радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с южно-украинской атомной станции на один из военных аэродромов Украины, — добавил советник директора «Росэнергоатома».

Есть и план Б - если не получится с беспилотниками и налетом авиации, у провокаторов наготове ракета «Точка-У» с боеголовкой, тоже начиненной радиоактивными отходами.

Карчаа предупреждал, что атака произойдет в ночь на 5 июля в темное время суток. Но этого, слава богу, не случилось. Эксперты уже объяснили почему - поднятая информационная волна с нашей стороны остудило горячие головы на западе. Макрон и другие лидеры звонили в Киев весь вечер 4 июля. Видимо, отговорили. Но это не значит, что Зеленский отказался от своих планов - не исключено, что атака просто перенесена.

ЗАЧЕМ ЗЕЛЕНСКОМУ ВЗРЫВАТЬ ЗАЭС

Зачем президент Украины хочет взорвать ЗАЭС. Если совсем просто - Зеленскому надо «встряхнуть» его кураторов и спонсоров. Ведь 11-12 июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО, где в очередной раз будет решаться судьба Украины. А пока она незавидна.

- Им к саммиту НАТО нужно что-то принести в зубах - или победу, или какую-то ужасающую историю, чтобы сплотить тех, кто за ними стоит. У них же разногласия - даже Столтенберга (генсека НАТО - ред.) оставили в кресле еще на год, потому что не смогли договориться между собой, — объяснил в беседе с «КП» политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов.

Изначально встряхивать НАТО Зеленский планировал с помощью летнего наступления на южном направлении. А оно, хоть до сих пор и продолжается, но по сути провалилось - желаемых результатов (прорыв российской обороны, захват больших территорий, выход к Азовскому морю или даже Крыму) нет. Значит нужно что-то придумать.

Когда украинцы заявляют, что якобы наши что-то положили на крышу двух блоков, эти инспекторы туда могут подняться за 5 минут и посмотреть. И никто их ограничивать не будет Фото: REUTERS

И придумали - провокацию, с последующим обвинением России, которая должна показать, что Москва якобы готова идти на эскалацию, готова жертвовать мирным населением. Этой провокацией был подрыв дамбы Каховской ГЭС. Но тогда Запад не отреагировал - значит нужно что-то посерьезнее. А что может быть серьезнее, чем взрыв на атомной станции?

- Они все время используют одну и ту же двухходовку. Так было и летом 2014-го года. Начали сыпаться Украинские войска и они сбили самолет - малайзийский Боинг. И тогда весь мир ужаснулся и начал очень сильно давить на Россию, — напоминает Баширов.

ЯДЕРНАЯ ПРОВОКАЦИЯ НА ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС

Тем временем Киев начал «прогрев» аудитории. Есть такой термин у блогеров - прогрев - это информационная подготовка к запуску продукта.

Загибайте пальцы:

1. Вышло интервью с бывшим советником офиса Зеленского Алексеем Арестовичем, где он, во-первых, заверяет, что «они [россияне] попробуют ее взорвать или взорвут с вероятностью 95%», а во-вторых, сразу успокаивает украинцев, что когда станцию взорвут, то ничего страшного не случится - лишь маленькая утечка радиусом в километр.

2. Украинские телеграм-каналы разгоняют новости, что «Россия собирается взорвать ЗАЭС». Причем, ВСУ официально заявило, что якобы российские силы заложили взрывчатку «на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков».

3. По нескорым данным в начале этой недели главком ВСУ Залужный посетил Ровенскую АЭС, где активно интересовался какие последствия могут быть от взрыва этой электростанции.

4. И вот уже несколько дней по украинским телеканалам показывают мультики о том, что делать в случае ядерного заражения.

Ну и совсем уже выход на финишную прямую: Зеленский 4 июля вечером заявляет, что «мир готов реагировать на любые инциденты» и повторяет тезис, что на крыше энергоблоков размещено что-то похожее на взрывчатку. Параллельно с этим Минздрав Украины срочно выпускает инструкции, что делать при ядерной катастрофе, а СМИ публикуют карту заражения.

- Это однозначно прогрев. Попытка действовать на население Тем более, что для украинцев - это болевая точка. У них есть фобия Чернобыля. А на западе под это уже заготовлена медиакампания. Готовы писать и очернять, — говорит Баширов.

НЕОЖИДАННЫЙ СТОРОННИК

Но и у нас есть поддержка, откуда не ждали. Как ни странно, это глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. На Запорожской станции постоянно находятся наблюдатели, которые своими глазами видят, что происходит на самом деле. И он с ними в контакте.

- Там на самом деле независимые иностранцы - у них прямая связь с Гросси. И когда украинцы заявляют, что якобы наши что-то положили на крышу двух блоков, эти инспекторы туда могут подняться за 5 минут и посмотреть. И никто их ограничивать не будет, — отмечает Марат Баширов.

ПОСЛЕДСТВИЯ ВЗРЫВА НА ЗАЭС

Какими могут быть последствия взрыва на ЗАЭС. На самом деле ничего очень уж страшного не произойдет. Как написал у себя в социальных сетях бывший председатель общественного совета Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Алексей Толкачев, «взрыв реакторов на Запорожской АЭС невозможен, потому что реакторы такого типа, спрятаны в герметичную оболочку из полутораметрового железобетона».

А она «может выдержать падение легкого самолета, внутренний взрыв, аварию. Ее можно взломать только взрывом нескольких сверхмощных бомб». Но и после этого еще придется разрушить корпус реактора.

А вот что представляет серьезную угрозу - это хранилище отработанного ядерного топлива. Это сотня железобетонных контейнеров прямо под открытым небом. Вот они на бомбардировку не рассчитаны.

КАК МЫ БУДЕМ ЕЕ ЗАЩИЩАТЬ

Однозначно - всеми доступными способами.

Чтобы хоть как-то повредить оболочку нужно ударить по ней несколькими ракетами. У ВСУ есть советские ракеты, типа «Точки-У». Но они крупные и российская ПВО умеет их перехватывать.

Второй вариант - бить Хаймарсами или Storm Shadow. Но тогда будет понятно, что Киев использует западное оружие, чтобы устроить катастрофу. А этого их кураторы могут не простить.

Могут ударить с самолета боеголовкой с наведением. Но российская РЭБ научилась сбивать их координаты. И тогда эта бомба может упасть где угодно, а не там, где надо.

- Станция хорошо защищена. Там есть и средства ПВО и РЭБ. Авиация скорее всего будет работать. Там все на ушах сейчас стоят, — заключил Марат Баширов.