На Запорожской станции постоянно находятся наблюдатели, которые своими глазами видят, что происходит на самом деле
Фото: REUTERS
Киев хочет взорвать Запорожскую АЭС. К чему может привести ядерная провокация на станции. Какие могут быть последствия.
Киев готовит удар по Запорожской атомной станции. По словам советника гендиректора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа, «ВСУ попытаются атаковать ЗАЭС с использованием высокоточных средств большой дальности, а также беспилотных летательных аппаратов - камикадзе», — заявил Карчаа.
Но это будет не просто удар по ЗАЭС. Планируется еще и провокация с ядерными материалами:
- Одновременно с этим планируется сброс с воздушного судна боеприпаса, который снаряжен радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с южно-украинской атомной станции на один из военных аэродромов Украины, — добавил советник директора «Росэнергоатома».
Есть и план Б - если не получится с беспилотниками и налетом авиации, у провокаторов наготове ракета «Точка-У» с боеголовкой, тоже начиненной радиоактивными отходами.
Карчаа предупреждал, что атака произойдет в ночь на 5 июля в темное время суток. Но этого, слава богу, не случилось. Эксперты уже объяснили почему - поднятая информационная волна с нашей стороны остудило горячие головы на западе. Макрон и другие лидеры звонили в Киев весь вечер 4 июля. Видимо, отговорили. Но это не значит, что Зеленский отказался от своих планов - не исключено, что атака просто перенесена.
Зачем президент Украины хочет взорвать ЗАЭС. Если совсем просто - Зеленскому надо «встряхнуть» его кураторов и спонсоров. Ведь 11-12 июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО, где в очередной раз будет решаться судьба Украины. А пока она незавидна.
- Им к саммиту НАТО нужно что-то принести в зубах - или победу, или какую-то ужасающую историю, чтобы сплотить тех, кто за ними стоит. У них же разногласия - даже Столтенберга (генсека НАТО - ред.) оставили в кресле еще на год, потому что не смогли договориться между собой, — объяснил в беседе с «КП» политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов.
Изначально встряхивать НАТО Зеленский планировал с помощью летнего наступления на южном направлении. А оно, хоть до сих пор и продолжается, но по сути провалилось - желаемых результатов (прорыв российской обороны, захват больших территорий, выход к Азовскому морю или даже Крыму) нет. Значит нужно что-то придумать.
Когда украинцы заявляют, что якобы наши что-то положили на крышу двух блоков, эти инспекторы туда могут подняться за 5 минут и посмотреть. И никто их ограничивать не будет
Фото: REUTERS
И придумали - провокацию, с последующим обвинением России, которая должна показать, что Москва якобы готова идти на эскалацию, готова жертвовать мирным населением. Этой провокацией был подрыв дамбы Каховской ГЭС. Но тогда Запад не отреагировал - значит нужно что-то посерьезнее. А что может быть серьезнее, чем взрыв на атомной станции?
- Они все время используют одну и ту же двухходовку. Так было и летом 2014-го года. Начали сыпаться Украинские войска и они сбили самолет - малайзийский Боинг. И тогда весь мир ужаснулся и начал очень сильно давить на Россию, — напоминает Баширов.
Тем временем Киев начал «прогрев» аудитории. Есть такой термин у блогеров - прогрев - это информационная подготовка к запуску продукта.
Загибайте пальцы:
1. Вышло интервью с бывшим советником офиса Зеленского Алексеем Арестовичем, где он, во-первых, заверяет, что «они [россияне] попробуют ее взорвать или взорвут с вероятностью 95%», а во-вторых, сразу успокаивает украинцев, что когда станцию взорвут, то ничего страшного не случится - лишь маленькая утечка радиусом в километр.
2. Украинские телеграм-каналы разгоняют новости, что «Россия собирается взорвать ЗАЭС». Причем, ВСУ официально заявило, что якобы российские силы заложили взрывчатку «на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков».
3. По нескорым данным в начале этой недели главком ВСУ Залужный посетил Ровенскую АЭС, где активно интересовался какие последствия могут быть от взрыва этой электростанции.
4. И вот уже несколько дней по украинским телеканалам показывают мультики о том, что делать в случае ядерного заражения.
Ну и совсем уже выход на финишную прямую: Зеленский 4 июля вечером заявляет, что «мир готов реагировать на любые инциденты» и повторяет тезис, что на крыше энергоблоков размещено что-то похожее на взрывчатку. Параллельно с этим Минздрав Украины срочно выпускает инструкции, что делать при ядерной катастрофе, а СМИ публикуют карту заражения.
- Это однозначно прогрев. Попытка действовать на население Тем более, что для украинцев - это болевая точка. У них есть фобия Чернобыля. А на западе под это уже заготовлена медиакампания. Готовы писать и очернять, — говорит Баширов.
Но и у нас есть поддержка, откуда не ждали. Как ни странно, это глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. На Запорожской станции постоянно находятся наблюдатели, которые своими глазами видят, что происходит на самом деле. И он с ними в контакте.
- Там на самом деле независимые иностранцы - у них прямая связь с Гросси. И когда украинцы заявляют, что якобы наши что-то положили на крышу двух блоков, эти инспекторы туда могут подняться за 5 минут и посмотреть. И никто их ограничивать не будет, — отмечает Марат Баширов.
Какими могут быть последствия взрыва на ЗАЭС. На самом деле ничего очень уж страшного не произойдет. Как написал у себя в социальных сетях бывший председатель общественного совета Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Алексей Толкачев, «взрыв реакторов на Запорожской АЭС невозможен, потому что реакторы такого типа, спрятаны в герметичную оболочку из полутораметрового железобетона».
А она «может выдержать падение легкого самолета, внутренний взрыв, аварию. Ее можно взломать только взрывом нескольких сверхмощных бомб». Но и после этого еще придется разрушить корпус реактора.
А вот что представляет серьезную угрозу - это хранилище отработанного ядерного топлива. Это сотня железобетонных контейнеров прямо под открытым небом. Вот они на бомбардировку не рассчитаны.
Однозначно - всеми доступными способами.
Чтобы хоть как-то повредить оболочку нужно ударить по ней несколькими ракетами. У ВСУ есть советские ракеты, типа «Точки-У». Но они крупные и российская ПВО умеет их перехватывать.
Второй вариант - бить Хаймарсами или Storm Shadow. Но тогда будет понятно, что Киев использует западное оружие, чтобы устроить катастрофу. А этого их кураторы могут не простить.
Могут ударить с самолета боеголовкой с наведением. Но российская РЭБ научилась сбивать их координаты. И тогда эта бомба может упасть где угодно, а не там, где надо.
- Станция хорошо защищена. Там есть и средства ПВО и РЭБ. Авиация скорее всего будет работать. Там все на ушах сейчас стоят, — заключил Марат Баширов.