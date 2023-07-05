«Мы слабы»: Идеологи «оранжевых» революций сделали внезапное признание Вовану и Лексусу

Пранкеры Вован и Лексус разыграли Бернара-Анри Леви и Жака Аттали Фото: Михаил ФРОЛОВ

Имена западных идеологов «оранжевых» революций – французов, философа Бернара-Анри Леви и экономиста Жака Аттали – хорошо известны. Они никогда и не скрывали своего участия и своей поддержки в том, что закончилось специальной военной операцией российских войск в Украине.

Своими соображениями по поводу происходящего французы поделились с бывшим украинским президентом Петром Порошенко. Правда, тот и не подозревал об этом, поскольку в его образе в ходе своего нового розыгрыша выступили знаменитые российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).

Леви не то пожурил, не то похвалил действующего американского президента: «Байден тоже, как и европейские лидеры, подвержен разным влияниям. И есть люди вокруг него, которые думают, что пора все уже прекращать. В Америке есть люди, которые думают, что пришло время пойти на компромисс. Байден, вероятно, так не думает. Надеюсь, он искренне верит в необходимость поражения России. Но не все вокруг него так считают, не все».

А вот Аттали настроен пессимистично и признал слабость США и их союзников: «Мы слабы, наше оружие наша военная промышленность производит недостаточно. У нас не действует экономика военного времени. Я настаивал на переходе на экономику военного времени два года назад и даже в прошлом году. Мы не мобилизованы».

Новый выпуск авторской программы Вована и Лексуса «Шоу ВиЛ» опубликован в их официальной группе во «ВКонтакте».