Энергетики летом становятся опасны: Кто в группе риска

Если одна банка, выпитая утром по холодку, навредит едва ли, то две, да еще в зной – уже могут серьезно воздействовать на сердечно-сосудистую систему Фото: Shutterstock

Безалкогольные энергетики пользуются огромным спросом — взбодрить после бессонной ночи, повысить концентрацию перед ответственным совещанием или экзаменом. Основу большинства таких напитков составляют кофеин, сахар или глюкоза, вкусовые добавки, витамины и другие, в целом довольно полезные вещества, направленные на то, чтобы повысить работоспособность быстро и эффективно. Хоть и на короткое время.

Например, таурин – важная аминокислота, дающая бодрость, необходимая для правильных нейронных связей. Кофеин (иногда может заменяться теином или матеином – подобными кофеину веществами) способен быстро повысить концентрацию внимания и взбодрить. Теобромин, который содержится в какао-бобах, близок к кофеину по своим свойствам и воздействию на организм.

Но как предупреждают эксперты Роспотребнадзора, угроза - в концентрации этих веществ. При частом употреблении энергетиков страдают нервная и сердечно-сосудистая система, это не проходит бесследно, пишет официальный телеграмм -канал Роспотребнадзора. Пить их можно, но не большой одной банки – после окончания действия энергетика организму необходим отдых для восстановления ресурсов. Не стоит пить энергетики после занятий спортом, чтобы не вызвать сильное обезвоживание организма.

Особенно усугубляются негативные эффекты энергетиков во время жары.

- Если одна банка, выпитая утром по холодку, навредит едва ли, то две, да еще в зной – уже могут серьезно воздействовать на сердечно-сосудистую систему, - предупреждает врач-диетолог Людмила Денисенко. - Кофеин, содержащийся в таких напитках, не только стимулирует нервную систему, но и усиливает частоту сердечных сокращений, повышает давление в сосудах. Особенно это опасно после физических нагрузок и на жаре. К тому же не стоит забывать, что кофеин - сильное мочегонное. А на жаре организм и без того теряет много воды. Кроме того, в энергетиках содержится очень много сахара, который лишь спровоцирует жажду, так что напиться энергетиками просто невозможно. И, разумеется, ни на жаре, ни в любое другое время года не стоит смешивать энергетики с алкоголем: это может спровоцировать гипертонический криз.

ЗНАЙ!

Категорически запрещены энергетики:

беременным и кормящим женщинам,

детям и подросткам,

людям с гипертонией, заболеваниями сердечно-сосудистой системы,

при глаукоме,

нарушении сна и повышенной возбудимости.

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