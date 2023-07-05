На Европу надвигается страшная засуха: Начинается битва за воду

Общая потеря воды в Европе составляет около 84 млрд тонн в год Фото: REUTERS

На Европу надвигается летняя засуха. Европейская обсерватория, специализирующаяся на изучении засушливой погоды, проанализировала метеорологические сведения последних лет и установила, что более трети европейского континента находится в преддверии засушливого периода, а 10% региона уже сейчас испытывают сильную засуху. Речь идет не конкретно об этом лете, а о глобальном климатическом изменении. Засуха проявляется в различных формах с 2018 года. Общая потеря воды в Европе составляет около 84 млрд тонн в год. Это подтверждает из исследование одного из австралийских университетов, которое показало, что все последние годы Европа регулярно теряет гораздо больше грунтовых вод, чем восполняется дождями. Европейская федерация национальных поставщиков питьевой воды подсчитала, что Европа теряет около 20-25% питьевой воды только из-за утечек из труб.

В этом сезоне действуют ограничения на использование воды в некоторых регионах Франции и Испании, пишет Sky News. В конце июня температура в отдельных регионах королевства поднималась выше +44°C. Служба изменения климата ЕС зафиксировала с 1 по 10 июня засуху на 60% территории Испании.

Президент Франции Эммануэль Макрон после малоснежной зимы инфицировал план по борьбе с водным кризисом. А о том, что водные ресурсы и засушливая погода станут краеугольными темами в политической повестке в ближайшее время, заявлял премьер-министр Испании Педро Санчес, когда в апреле температура на юге королевства поднялась до +40°C.

Уже сейчас климатические активисты объявили войну любителям гольфа в Испании. В знак протеста против нецелесообразного использования воды для поддержания гольф-полей они залили лунки цементом на 10 гольф-клубах по всей стране. В дополнение экоактивисты Extinction Rebellion Spain развернули плакаты: «Внимание! Засуха! Гольф-клуб закрыт во имя климатической справедливости» и «Вода - общее благо!».

Защитники природы подсчитали, что только на одну лунку каждый день уходит более 100 тысяч литров воды, что позволяет поддерживать поле вокруг нее в должном состоянии. При этом гольфом в Испании занимаются всего 0,6% населения.

В Португалии засуха охватила 90% страны, что привело к тому, что правительство обратилось за финансовой помощью к властям ЕС для бедствующих фермеров.