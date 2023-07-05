Собиралась убить мальчиков в детском саду по наказу американской феминистки: Суд вынес приговор по громкому делу

По версии следствия, у Дворкиной на почве увлечения идеями феминизма возникла ненависть к лицам мужского пола Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске суд вынес первый приговор по статье «покушении на убийство по мотивам ненависти и вражды по признакам пола» 19-летней местной жительнице Полине Дворкиной, которая признана виновной в убийстве отца и покушении на убийство мальчиков в детском садике «Карамельки». Ей дали 17 лет колонии, а после этого срока ограничение свободы на 2 года, еще и штраф в миллион рублей, которым она возместит своей матери, местной журналистке, утрату мужа. Психиатрическая экспертиза признала её ограниченно вменяемой "из-за имеющегося заболевания".

В приговоре говорится: «Действуя по указанному мотиву, 28 марта 2022 года Дворкина, находясь в квартире по месту жительства, нанесла не менее двух ударов гантелью и произвела выстрел из многозарядного охотничьего ружья в голову своему отцу, который скончался на месте преступления. Затем, в этот же день Дворкина обманным путем проникла с ружьем в помещение группы детского сада № 31 города Красноярска, где намеревалась совершить убийство находившихся там детей мужского пола в возрасте до шести лет. Однако при попытке произвести выстрел ей оказали сопротивление воспитатели дошкольного учреждения, которые обезоружили и задержали ее».

По версии следствия, у Дворкиной на почве увлечения с 2014 года идеями феминизма и трудами зарубежных авторов по данной тематике в совокупности с имеющимся у нее расстройством психики возникла ненависть к лицам мужского пола.

На суде многие заметили, что мать, как и убитый отец носят другую фамилию Кечины. В ходе следствия выяснилось, что Полина Платоновна Дворкина тоже была когда-то Софией Олеговной Кечиной. Но начиталась статей российских либералов, феминисток, и взяла фамилию в честь иконы феминизма американки Андреа Дворкин, которая скончалась в Вашингтоне на 58 году жизни от ожирения в 2005 году.

Именно эта американская сумасшедшая Дворкин при жизни призывала убивать мужчин и мальчиков и бросалась такими цитатами: «При патриархате каждая женщина - жертва в прошлом, настоящем и будущем. При патриархате дочь каждой женщины - жертва прошлого, настоящего и будущего. При патриархате сын каждой женщины - иуда, а также неизбежно насильник и эксплуататор других женщин».

Вот и Дворкина из Красноярска стала тщательно готовиться к акту массового убийства мальчиков: приобрела ружье МР-135 и 39 патронов, газовый баллончик, заранее выяснила расположение комнат в помещении детского сада «Карамелька». Сначала убила своего отца, а потом пошла в детский садик, где заявила воспитательницам, что они растят «иуд, насильников и эксплуататоров женщин». Только благодаря нянечкам выпущенная пуля из ружья пролетела мимо спящего мальчугана.

Почему раньше, в советские годы за подобными сумасшедшими следили, изучали, а если была необходимость лечили в закрытых медицинских учреждениях? Раньше почему-то от них могли оградить общество, а сегодня их госпитализируют только по личному желанию. Что мешает вернуться к старой доброй практике?

Кроме того, общественность Красноярска потребовала не просто осудить Дворкину по новой статье, но и признать распространяемые в России радикальные феминистские взгляды частью экстремистской, террористической доктрины США, которая основана на ненависти к мужчинам и имеющая целью разрушение семей. Возможно, только тогда у правоохранительных органов появятся хотя бы основания для удаления подобны материалов из Интернета.

P.S.

Нет, можно конечно осудить директора ЧОПа и вахтера в детском саду (что уже сделано - дали по два года колонии), еще больше ужесточить правила получения охотничьего оружия (любые правила у нас легко обходят взятками).

Но как это повлияет на безопасность, когда сумасшедшими давно никто не занимается? Вспомните, когда шла первая стадия контртеррористической операции в Чеченской республике с улиц Москвы чиновники убрали все чугунные урны (террористы пытались их минировать), но теракты еще гремели десять лет. И прекратились они только после проведения второй стадии операции, когда все террористы были заключены под стражу или уничтожены. Так, что дело вовсе не в урнах, а в дурных головах..