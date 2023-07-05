Минобороны России сообщило о ликвидации пяти диверсионно-разведывательных групп

За сутки уничтожены склады боеприпасов и военно-технического имущества в Дружковке и Максимовке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобороны России сообщает о продолжении тщетных попыток вооруженных формирований киевского режима прорваться на Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал на прошедшем брифинге о потерях ВСУ за минувшие сутки: на Донецком направлении в девяти атаках киевский режим потерял 290 солдат и наемников, на Краснолиманском направлении свыше 90, на Южно-Донецком и Запорожском свыше 300, на Купянском до 20, на Херсонском до 60.

Кроме 760 наемников киевского режима наши воины уничтожили за сутки: четыре танка, десятки боевых машин пехоты, две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, три артиллерийские системы М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель», пункт управления беспилотными летательными аппаратами, полевой склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны, ликвидировали пять диверсионно-разведывательных групп.

Тем временем, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нашей группировки за сутки уничтожены склады боеприпасов и военно-технического имущества в Дружковке и Максимовке, командному пункту 115-й механизированной бригады, нанесено поражение 79 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109 районах.

Генерал-лейтенант Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что за прошедшие сутки сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и шесть украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

449 - самолетов.

241 - вертолет.

4893 - беспилотных летательных аппарата.

426 - зенитных ракетных комплексов.

10535 - танков и других боевых бронированных машин.

1134 - боевые машины