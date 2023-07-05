В России нет проблем с локализацией очагов сибирской язвы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Республике Тыва зафиксирована вспышка особо опасной инфекции — сибирской язвы. Четырем местным жителям поставили этот тревожный диагноз, еще двое — под подозрением, их обследуют. О том, что такое сибирская язва, какие у нее симптомы, как предотвратить заражение и не заболеть рассказываем в нашем материале.

Как заражаются сибирской язвой

Сибирской язвой люди заражаются в основном от животных — сельскохозяйственных и диких. От человека к человеку эта инфекция, как правило, не распространяется. Чаще всего заражаются при употреблении мяса больных животных, разделке туш, касании шкур и т. п.

Симптомы заражения сибирской язвой

Симптомы заражения сибирской язвой зависят от формы заболевания.

При кожной форме на теле появляется небольшой волдырь, который затем преобразуется в безболезненную язву с черным центром. При своевременно начатом лечении прогноз на выздоровление пациента обычно хороший.

Легочная форма, которой заражаются при вдыхании патогена, проявляется лихорадкой (под этим врачи понимают повышение температуры, ломоту в мышцах и суставах, чувство жара или озноба), болью в груди или одышкой, повышенной потливости. Летальность легочной формы может доходить до 45 процентов, передает ТАСС.

Кишечная форма заболевания характеризуется болями в животе, тошнотой, рвотой и диареей. Летальность может доходить до 40 процентов.

В Роспотребнадзоре сообщили, что угроза распространения сибирской язвы исключена: вспышка взята под контроль. Иммунолог Владимир Болибок также не видит поводов для паники.

- Методика эпидрасследования, когда выявляют всю цепочку больных, у нас в стране отработана и все это происходит достаточно быстро, — прокомментировал он в эфире Радио «Комсомольская правда». - Тем более, чем районы, неблагополучные по сибирской язве, известны, хорошо изучены и особых затруднений локализация такого очага заболевания не представляет.

Как лечится сибирская язва

- Насколько опасно это заболевание? Как лечат сибирскую язву?

Сибирская язва - особо опасная инфекция. Она развивается очень быстро и очень быстро приводит к тяжелому поражению, сепсису организма. Это жизнеугрожающая ситуация, то есть, от него можно и скончаться. Если не лечить, то от кожной формы погибает каждый третий, а если развивается сепсис, то, считайте, выживет только 1 из 10. Поэтому чем раньше поставлен правильный диагноз и начато лечение, тем больше шансов у заболевших выздороветь. Для лечения применяются эффективные антибиотики. Если лечение начато вовремя — шансы на благополучный исход для пациента велики.

Как избежать заражения сибирской язвой

- Если вы посещаете районы, где есть вспышка сибирской язвы, не ешьте сырое или недоваренное мясо. Избегайте контакта с домашним скотом, продуктами животного происхождения и тушами животных, — советует заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган.

- Длительное кипячение мяса при варке (свыше получаса) является достаточной мерой, чтобы минимизировать шанс выживания возбудителя, — подчеркивает эксперт. - А вот при жарке мяса такое не представляется возможным.

Существует вакцина для предотвращения сибирской язвы, рассказал kp.ru доктор Каган. Но она рекомендована для рутинного использования только определенным группам взрослых из группы риска. Например, некоторым военнослужащим и работникам лабораторий.