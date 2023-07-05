Путин послушал доклад о российской культуре: она развивается и расширяется

Любимова сообщила Путину об открытии нового реставрационного центра в Ленобласти. Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Министр культуры Ольга Любимова пришла в Кремль для большого доклада Владимиру Путину о работе ведомства.

- Я хотела начать с наших крупных проектов, которые завершились либо совсем недавно, либо мы готовимся к завершению, – это наша реставрационная отрасль, - начала Любимова.

И вот о каких крупных проектах речь:

* Международный центр реставрации в Ленинградской области на 10 тысяч квадратных метров.

- Мы успели закупить всю новейшую аппаратуру и технику, - рассказала глава Минкульта.

- Мне было бы интересно посмотреть, - признался Владимир Владимирович.

* Парк Монрепо в Выборге.

* Кремль Великого Новгорода и конкретно музей деревянного зодчества «Витославицы».

* Два музейных квартала в Туле и Пскове.

- В этом году будем биться за первый миллион людей в год (в Туле – ред.), побывавших в наших филиалах музеев, - отметила Любимова, добавив, что в прошлом году посетителей было 800 тысяч.

- 10 миллиардов стоило? – вспомнил глава страны.

- Там уже открыты филиалы государственного исторического музея «Куликово поле», и Поленово, и Ясной Поляны. И впереди – театральный Бахрушинский музей, и Политехнический музей, филиал, и Музей имени Андрея Рублева с иконописью, - перечислила Любимова, подтверждая, что деньги потрачены не зря.

* Фабрика-кухня в Самаре готовится к открытию, она станет филиалом Третьяковской галереи.

* в 2024 году ожидается конец реставрации Новодевичьего монастыря. Как раз в следующем году будет 500-летие обители.

Дальше министр культуры рассказала о Международном конкурсе Чайковского. Сначала боялись, что заявок будет мало. Но в итоге организаторы получили 742 заявки из 41 страны.

- Это музыканты из США, Японии, Швеции, Швейцарии, Италии, Испании, Германии, Южной Кореи, - перечислила Любимова.

- Люди мира вне политики, - отметил президент.

Дальше министр пожаловалась на исключение России из циркового конкурса в Монте-Карло. За 45 лет, что он существует, мы каких только высших наград там не получили.

- Через два часа мы объявили, что у нас будет свой конкурс. Больше 20 стран. Билеты уже сейчас невозможно купить, - рассказала глава Минкульта.

Ну а закончилась встреча обсуждением новых территорий. Там деятельность министерства во многом сводится к восстановлению разрушенного.

- К сожалению, я не имел возможности посмотреть социальные объекты, когда был в Херсонской области, в Луганской. Но было видно, что там, где нет боевых действий, где более или менее стабильно, всё чистенько, убрано. Но конечно, сами учреждения – из машины много не увидишь, из вертолёта, – сами учреждения, я знаю, нуждаются в поддержке, в реставрации, в восстановлении на современном уровне, - заявил Владимир Владимирович.

Любимова в ответ перечислила, что конкретно делается. 995 библиотек новых территорий курируются шестью федеральными библиотеками. Уже отправлено 554 тысячи новых книг.

- Очень нужна детская литература, очень нужна литература для школьной программы, потому что дают задание: прийти, взять книжку в библиотеке и почитать дополнительно какую-то литературу, - отметила министр.

Ну и готов план реставрации разрушенного на 2023 год. В списке 14 библиотек, 15 театров, 11 музеев, 40 домов культуры.

- Кинотеатров до февраля 2022 года на Донбассе было два. Сейчас их уже 21, и они уже работают. Ребята смотрят то же самое, что и мы. Мы обсуждаем, кому понравился «Чебурашка», кто ждет вторую часть, - сообщила Любимова.