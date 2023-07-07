Дави на газ! В России стартовал проект по переходу автотранспорта на метан

ПОЛТОРА РУБЛЯ ЗА КИЛОМЕТР

Одним из наиболее интересных событий завершившегося Санкт-Петербургского международного экономического форума стала презентация проекта «Народное топливо», представленного компанией «Газпром газомоторное топливо».

Суть его в том, чтобы заинтересовать владельцев автомобилей в переходе с бензина на газовое топливо, а именно на сжатый (продвинутые технократы называют его компримированным) природный газ (КПГ) метан. Выгоды такого выбора очевидны.

Во-первых, он более чем в два раза дешевле бензина: кубометр сжатого метана стоит в среднем 21,5 руб., а бензин АИ-95 — более 50 руб за литр. Почему сравниваем литры с кубометрами — потому что пробег на «кубе» метана практически равен пробегу на литре бензина. Но и тут метан «на пол-ноздри» впереди. Сравним, к примеру, затраты на проезд от Санкт-Петербурга до Сочи традиционной бензиновой Lada Granta и модели с заводским газобаллонным оборудованием Lada Granta CNG. Так вот, оказывается, что у бензиновой на 100 км уходит 7,5 литра, а у метановой — 7 кубометров. Так что добавляйте еще 7% выгоды. А всего путешествие протяженностью 2400 км для бензиновой модели обойдется в 9270 руб. на топливо, а для газовой чуть ли не в 3 раза меньше - 3612 руб. Или полтора рубля за километр — где еще такие цены!

ДВИГАТЕЛЮ - ПОЛЬЗА, ЛЮДЯМ - БЕЗОПАСНОСТЬ

Во-вторых, двигателю езда на метане только на пользу. Об этом пишут в сети все владельцы газомобилей. Нет нагара ни на свечах, ни на клапанах, ни в цилиндрах; газ в отличие от бензина не смывает масло с внутренних стенок цилиндра. Все это в итоге повышает ресурс мотора в 1,5-2 раза. И еще на одну особенность обращают внимание эксперты: двигатель на метане оказывается на 10-15% менее шумным, чем традиционный собрат.

В-третьих, автомобили на метане более безопасны, чем бензиновые или дизельные. Они безопасны для экологии - по оценке автоэксперта Игоря Моржаретто, количество вредных выбросов сокращается на 80% и более. Метан практически не оставляет в воздухе твердых продуктов сгорания (например, сажа) и считается самым экологически чистым. В результате газовый мотор соответствует нормам стандарта евро-6.

Безопасен авто на голубом топливе и для водителей с пассажирами. Газ более устойчив к высоким температурам: температура воспламенения бензиновых паров 250 градусов, а метана — 550 градусов. Кроме того, метан значительно легче воздуха, поэтому при утечке, если такое вдруг случится, газ не будет скапливаться в зоне неисправности, а просто улетучится, это снижает риск воспламенения. Положительно влияют на безопасность и толстые стенки баллона — они необходимы, чтобы выдерживать высокое давление: метан в этих емкостях сжимается до 200 атмосфер.

ЗАТРАТЫ ОКУПЯТСЯ ЗА ГОД

В России почти 900 газозаправочных станций, из них более половины - сеть метановых заправок «Газпрома». Они представлены в 68 (!) регионах страны. И тем не менее, автомобили на метане составляют всего 0,5% от общего автопарка. Газозаправочные станции загружены только на 36%. Основная причина нежелания водителей переходить на метан - высокая стоимость установки газобаллонного оборудования. Перевод легковушки на газ обходится в среднем в 90 тыс руб., автомобилей типа «ГАЗель»—в 160 тыс, а грузового или магистрального транспорта—порядка 600 тыс руб. Как заверили в ООО «Газпром газомоторное топливо», окупаются эти деньги уже через год активной эксплуатации — у легкового автотранспорта при пробеге от 34 тыс км, у грузового — 120 тыс. км.

Отечественный автопром выпускает машины с газобаллонным оборудованием, но спрос значительно превышает предложение, так что переоборудование — главный двигатель газомоторного прогресса.

- Темпы, которыми сейчас производятся автомобили на метане недостаточны, чтобы дать хороший прирост автопарку на природном газе, - отметил генеральный директор компании «Газпром газомоторное топливо» Денис Корниенко. - Быстрее - дать возможность людям бесплатно машины переоборудовать, в этом основная цель нашего проекта. В этом году мы ставим цель – переоборудовать порядка 40 тысяч автомобилей.

ЭКОНОМИЯ НАЧИНАЕТСЯ СРАЗУ

Хорошим стимулом для того, чтобы автомобилисты активнее устанавливали газобаллонное оборудование, станут новые условия проекта «Народное топливо». Они позволят сразу начать экономить на топливе, а не ждать, пока оборудование само себя окупит за счет разницы в цене на бензин (или дизтопливо) и метан. Для физлиц будет предложено два варианта. Первый - установить оборудование за счет государственных субсидий и средств компании «Газпром газомоторное топливо», а метаном заправляться по действующим ценам. Второй — автовладелец устанавливает оборудование за свой счет, но при этом может заправляться метаном по фиксированной цене 14 руб. за кубометр, то есть в среднем получается, со скидкой 35%.

Широкие возможности предоставляются юрлицам и индивидуальным предпринимателям. Можно, например, оплатить только монтаж газового оборудования, а само оборудование будет предоставлено в аренду на срок до 5 лет, после чего оно может быть выкуплено за 2% от стоимости. Конечно автомобиль должен при этом активно эксплуатироваться, а не стоять в гараже.

Кроме того, абсолютно бесплатно можно получить оборудование, если обязуешься разместить на своем автомобиле рекламу Ecogas на срок от года до двух лет.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

Для того, чтобы воспользоваться возможностями программ стимулирования в рамках проекта «Народное топливо», нужно зайти на сайт gazprom-agnks.ru и отправить заявку на переоборудование.