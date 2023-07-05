Денис Пушилин: Клещеевка полностью под контролем Вооруженных Сил России

Денис Пушилин Фото: Дмитрий СТЕШИН

…- Александр, здравствуйте.

- Здравствуйте, мы давненько не виделись, в свое время я к вам с Иосифом Давыдовичем Кобзоном 10 раз приезжал… Денис Владимирович, мы с Сергеем Вадимовичем уже сегодня обсудили то, что произошло в Макеевке. Это - какой-то кошмар, какой-то ужас – ударили по больнице, по тяжело раненым… Как это, вообще, возможно. Ваш комментарий я просто не нашел сегодня в СМИ…

- На самом деле, я в Telegram-канале информацию давал. А ситуация здесь заключается в следующем. Мы на протяжении всего периода, с 2014-го, фиксируем, преимущественно, как раз обстрелы гражданской инфраструктуры. Причем, если посмотреть статистику, из тех десятков тысяч пострадавших объектов, больше всего повреждений приходится на жилые дома, причем, многоквартирные.

Регулярно обстреливаются объекты социальной сферы, это больницы, школы, детские сады, это храмы опять же. Та грань допустимого, которая должна была быть у противника, -, она отсутствует. То есть, они не считают необходимым как-то определяться с целями: типа, одно дело – это конфликт, военное противостояние на поле боя.

Другое дело, когда идет уничтожение, причём - умышленное, как раз гражданского населения. Женщины, дети, старики - это «цели» для них «абсолютно нормальные». И мы фиксируем это на протяжении всех последних лет. И вчерашний (речь о вторнике, 4 июля) обстрел это в очередной раз подтвердил. У нас, разумеется это, вызывает ярость. И у наших военнослужащих - тоже.

Они прекрасно понимают и осознают, что противника нужно как можно быстрее отодвинуть от наших населенных пунктов, чтобы он физически не мог их доставать. Но взывать неонацистов к соблюдению каких-то рамок морали… Увы, мы уже считаем это абсолютно бесполезным. Никакой морали в действиях киевского режима давно уже нет.

- Это так. Быстрее бы отодвинуть противника и - как можно дальше. И еще предмет нашего особого беспокойства сегодня – очень много дезы идет с той стороны. По поводу Клещеевки. Клещеевка наша сейчас?

- На данный момент я связывался с ребятами, которые непосредственно находятся там, и с руководством, с командирами…

На протяжении последних недель мы фиксируем ежедневные атаки противника и ежедневные попытки продвинуться, перейти, так скажем, уже в полноценное контрнаступление. И - отбить те позиции, которые занимают наши военнослужащие…

На данный момент можно говорить, что Клещеевка полностью под контролем Вооруженных сил Российской Федерации.

- Мы с Сергеем Степашиным еще дня за три до вашей встречи обсудили совершенно масштабный мирный проект – по линии Ассоциации юристов России, которую Сергей Вадимович возглавляет. Скажите, пожалуйста, почему вы такое значение этому придаете?

- Мы с Сергеем Вадимовичем сегодня подписали соглашение между ДНР и как раз Ассоциацией юристов России. Почему для нас это важно? Потому что мы думаем на несколько шагов вперед. Безусловно, СВО будет завершена и ровно с теми целями, которые обозначил Верховный Главнокомандующий, президент Российской Федерации.

После СВО тоже будет жизнь, и мы вот сейчас должны сформировать все необходимые условия для того, чтобы у нас была возможность полноценно и полностью влиться уже в большую семью нашей Родины – России.

И, конечно же, с учетом того, что сейчас - такой переходный период, мы должны в полной мере доработать свою законодательную базу. И такая поддержка и помощь со стороны Ассоциации юристов в плане формирования законопроектов и других нормативно-правовых актов, является достаточно существенной.

Поэтому, здесь будем работать вместе. И мы, конечно же, уже выстраиваем то будущее, которое видим уже после специальной военной операции.

- И ещё один важный вопрос. И экс-премьер России, Председатель Общественного совета при Минстрое Российской Федерации Сергей Степашин, и вице-премьер Марат Хуснуллин очень большое значение придают возрождению и Мариуполя, и других городов Донбасса. А вот как вы оцениваете то, что они все время планы меняют?

- Александр, что вы имеете ввиду?

- Сначала собирались за пять лет построить и возродить разрушенные города, потом - за четыре, потом - пятилетку в три года, спорили и так далее? Как вам вот эта дискуссия? И, вообще, - как вы и жители республики оцениваете их работу?

- Мы очень благодарны за столь нужное и столь важное внимание со стороны как Марата Шакирзяновича Хуснуллина, так и Ирека Энваровича Файзуллина. И - как руководителя Минстроя, но при этом - и координирующего органа выстраивания взаимодействия вот как раз в плане восстановления Донецкой народной республики.

И, конечно же, поддержка Сергея Вадимовича Степашина, его погружение в эти вопросы очень высоко ценится жителями Донецкой народной республики.

Потому что у нас все это происходит на глазах. У нас на глазах сейчас восстанавливается разрушенная Украиной инфраструктура, дороги…

Я вам скажу – строят новые дороги, которых мы не видели десятилетиями. Потому что такого внимания нашему региону не уделялось никогда. Сейчас мы это видим. Со стороны Киева мы видим только снаряды, разрушения и кровь. А со стороны Москвы - новые дома, дороги, новую инфраструктуру. И - всеобъемлющую поддержку, причем, на всех уровнях.

Это действительно очень значимо и ценно для всех нас, для жителей Донбасса.

- Там цифры такие фантастические и Степашин, и Файзуллин, и Хуснуллин приводят, что там у вас чуть ли не 500 тысяч квадратных метров жилья и масса объектов соцкультбыта – неужели все это будет так быстро построено, как говорят…

- Я вам скажу, что это ровно такими темпами и строится сейчас. Как показывает практика, везде рекорды. Будь это новые дома, по срокам, будь это водовод, который так же был сооружён в рекордные сроки, то есть, это очень серьезный проект – я имею в виду водовод из реки Дон в Донецкую народную республику.

Это и скорость строительства дорог, и все эти подходы, действительно, это заслуживает очень большой благодарности с нашей стороны.

Но при этом, помимо поддержки руководства нашей страны мы ощущаем очень серьезную поддержку и всей России.

Это регионы страны, которые сейчас так же вовлечены в восстановление наших городов и районов. И мы видим абсолютно искренний подход – делают как для себя. То есть, не для галочки, не для отчета, а ровно так, как поставил задачу наш президент.

Мы это видим, мы это фиксируем и за это только остается благодарить.

- А вот акция председателя Российского книжного союза (РКС) Степашина по поводу поставки или доставки в ДНР книг, как вы ее оцениваете? Там же из бюджета выделяются большие деньги. Мы не рано уже к книгам перешли?

- Для книг никогда не бывает рано. Поэтому то, что Сергей Вадимович сейчас организовал и то, что взяли шефство над одной из наших главных библиотек - имени Крупской. И то, что сейчас организовываются поставки книг, я считаю, что это абсолютно своевременно. У нас это востребовано и для наших жителей это нужно. Поэтому книгам мы только рады.

- Я надеюсь все-таки вместе с Сергеем Вадимовичем, если позовете, там у вас появиться и поподробнее поговорить…

- Я думаю, организуем и вашу совместную поездку, в том числе, с Сергеем Вадимовичем.

- Спасибо! Удачи!