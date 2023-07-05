Николай Дроздов после перелома семи ребер тихо сказал: «Поправляюсь!»

Николай Николаевич – оптимист, поэтому в хорошем настроении и надеется, что в скором будущем у него будут и встречи с публикой и поездка на любимый Байкал. Фото: Даниил ОПАРИН

86-летний Николай Николаевич Дроздов сейчас разучивает новую серию дыхательных и физических упражнений. И это не очередные обновления для утренней зарядки на все группы мышц, которую так любил Дроздов до травмы. Это – комплекс лечебной физкультуры для реабилитации после тяжелой травмы. Полгода назад легендарный телеведущий, доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ неудачно поскользнулся - упал у подъезда, когда хотел сесть в такси, чтобы поехать на работу. Николай Николаевич тогда сломал 7 ребер: с третьего по восьмое, и одиннадцатое – где-то были трещины, а где-то и переломы. Легенде ТВ немного повезло: когда падал, подставил локоть под ребра, потому более серьезных последствий удалось избежать. Однако поломанное ребро повредило легкое – эта травма стала самой тяжелой. Полное восстановление после таких травм даже у молодых людей может занимать более полугода. А для пожилых людей доктора прогнозы по срокам не дают – реабилитация может продолжаться и год, и дольше. На этой неделе появилась тревожная информация: якобы Дроздов никак не может оправиться после травмы.

Мы позвонили мэтру. Дозвониться непросто, так как Николая Николаевича атакуют журналисты – он отвечает, но не часто. Дроздов коротко ответил kp.ru: «Состояние? Улучшается. Поправляюсь». Разговаривает Николай Николаевич сейчас тише чем обычно – так как не может глубоко дышать из-за поврежденного легкого, которое еще восстанавливается.

Николай Николаевич не раскрывает всех подробностей восстановления. Но нам стало известно следующее: болей у Дроздова давно нет, он может нормально питаться, спать, передвигаться. Главный удар по организму случился из-за того, что ребро зацепило легкое, из-за чего в плевральной полости появились жидкость и воздух. Повреждение легкого спровоцировало проблемы именно с ним – отсюда и сложности с глубоким дыханием. Дроздов весной посещал загородный реабилитационный центр: там он проходил очередной этап восстановления. Сейчас – следующий, уже третий этап восстановления тоже в клинике.

Николай Николаевич – оптимист, поэтому в хорошем настроении и надеется, что в скором будущем у него будут и встречи с публикой на лекциях, и поездка на любимый Байкал и на сафари. Хотя, кончено, всей семье обидно, что так случилось – просто неудачное падение на льду… Когда Дроздов дома, то его навещают доктора. На улицу Николай Николаевич выходит только в сопровождении дочери или жены.