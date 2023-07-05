Что на самом деле едят ежики: биолог предупредил об опасности кормления молоком

После молока у ежика случится почти мгновенный понос. На вашем же газоне. Фото: Shutterstock

Ежики настолько милые, что рука сама тянется их погладить. Но не стоит этого делать! И детям запретите. В своей колючей шкурке фырчуны носят множество разных паразитов и болезней.

Когда люди задаются вопросом, чем кормить ежика, зачастую первым делом думают о молоке. Эксперт предостерег от этой ошибки.

- Не наливайте ежикам молока, - говорит кандидат биологических наук, популяризатор биологии, ведущий канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков. – Да, это распространенное заблуждение – мы все думаем, что ежи любят молоко. Нет, они его любят, я бы сказал – обожают! Будут залезать в блюдечко всей тушкой и шумно лакать. Но! У них совершенно нет фермента, отвечающего за расщепление молока – лактазы. В детстве, как у всех млекопитающих, лакатаза у ежат есть, но с возрастом совершенно исчезает.

Так что после молока у ежика случится почти мгновенный понос. На вашем же газоне. И чем чаще вы будете поить ежа молоком, тем сильнее у него будет расстройство. Вплоть до летального исхода.

ЧЕМ ПЛОХИ ЕЖИ НА ДАЧЕ

Между тем в испражнениях ежей столько разной гадости, что лучше бы их на дачном участке не было. Они носят внутри себя несколько десятков различных гельминтов, сальмонеллез и другие опасные заболевания. Причем его даже в руки брать не обязательно – он с избытком раскидывает свои богатства по участку. И, кстати, блох тоже.

Но и внутри колючек у ежей полно паразитов и инфекций:

* Клещи (с удовольствием переползут на вас).

* Стригущий лишай (мгновенно заражает человека).

* Желтая лихорадка (считается южной напастью, и передается чаще с комарами, но в ежах тоже встречается). Крымская геморрагическая лихорадка (носят в колючках ежики в южных областях России).

* Лептоспироз (очень серьезная инфекция, поражающая капилляры).

* И множество других малоприятных болезней, включая вредные кожные грибки.

- И самое главное – бешенство, - предупреждает Павел Глазков. – Нет, ежик не будет бросаться на вас. Наоборот - может быть необычно милым, ласковым и тихим. Не убегает, охотно дает себя погладить. Это и есть признак бешенства у ежей. Здоровое животное не любит контактов с людьми. Если вы его погладите и случайно уколетесь об иголку, то легко можете заразиться. А еще у ежей очень острые загнутые зубы: если он укусит, такая рана будет долго заживать. И кроме того, через нее могут попасть все вышеперечисленные болезни.

Фото: Павел ГЛАЗКОВ

И ЧЕМ ОНИ ХОРОШИ ДЛЯ ДАЧИ

Ежи уничтожают вредных грызунов (любят мышей) и насекомых, типа медведок, вредных гусениц. Также едят лягушек и дождевых червей. Даже змей отпугивают – весной ежи, когда в лесу особо есть нечего, легко могут съесть гадюку, а ее яд им не страшен. Поэтому змеи предпочитают обползать ежиков стороной.

Фото: Павел ГЛАЗКОВ

ЧТО ЕЖИКИ ЕДЯТ НА САМОМ ДЕЛЕ

- Ежи – мясоеды. Очень любят мясной фарш, яйца (сырые или вареные – не важно), размоченный собачий (или кошачий) корм. И очень уважают мясные консервы.

- А как же картинка из детских книжек – ежик с яблочком на спине?

- Да, ежи носят яблоки на спине, но не для еды: кислый сок, стекая по иголкам, чистит кожу ежиков от паразитов, избавляя от многих неприятностей. Для чистки же служат грибы, листья и так далее.