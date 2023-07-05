Абоненты спутникового ТВ в России жалуются на частые помехи. Сбои вещания наблюдаются у всех операторов

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В первой декаде июня абоненты спутникового ТВ стали оставлять жалобы в соцсетях на перебои: каналы просто отказывались работать. У одних черный экран вместо любимых шоу и сериалов — практически на всех каналов. У других эфирная сетка пострадала частично. Либо же отмечаются серьезные помехи на каналах, как в эпоху аналогового вещания. Люди сетуют, что обращаются за разъяснениями на горячие линии компаний-поставщиков услуг. Там заявки принимают, но судя по всему, обращений много. Потому как операторы не успевают отвечать оперативно.

Издание «Телеспутник» (отраслевой портал, который специализируется на новостях в области телевизионной индустрии) приводит данные мониторинговых ресурсов. Подобные сайты собирают сообщения юзеров на нерабочие сайты, сервисы, а также спутниковое ТВ. Процент сбоев у российский спутниковых операторов за с начала лета в пике превышал 10 %.

Издание обратилось за комментариями ко всем операторам спутникового вещания на российском рынке. Так в Триколоре уточнили, что их техслужбы усиленно мониторят ситуацию и корректируют настройки, чтобы сигнал был стабильным. «Барахлящие» каналы оперативно стараются вернуть в эфирную сетку. Представитель оператора пояснил, что большая часть изменений проводится автоматически, в фоновом режиме. Поэтому клиентам ничего предпринимать не нужно.

Другой сервис — МТС — также подтвердил перебои. Причины их назвали не зависящими от компании: сигнал пропадает из-за помех в радиоэфире. В пресс-службе компании отметили, что большинство каналов при этом остаются доступными абонентам. Чтобы устранить перебои, иногда достаточно перезагрузить приставку и сбросить настройки до заводских.

В группе компаний «Орион» (бренды «Орион Экспресс», «Телекарта») комментарии СМИ не дали. При этом в своих соцсетях, например в сообществе VK «Телекарты», компания отметила: «Начиная с 12 июня мы фиксируем несанкционированное воздействие на наш спутник "Экспресс-80". Это выражается в непродолжительных помехах в трансляции части телеканалов. Благодарим вас за внимание и рассчитываем на поддержку в этой непростой ситуации». При этом оператор дал совет абонентам не перезагружать приемники и не сканировать телеканалы.

От ФГУП «Космическая связь» — российский государственный оператор спутниковой связи, космические аппараты которого обеспечивают глобальное покрытие — коллеги не смогли получить комментарии. На сайте ведомства среди свежих сообщений также нет никакой информация.