Рособрнадзор подвел итоги ЕГЭ: 100-балльников стало больше, но средний результат просел

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Подвели итоги основного периода ЕГЭ-2023. Главный акцент Анзор Музаев – руководитель ведомства, отвечающего за итоговые экзамены, – сделал в своем отчете на отличниках.

17 РЕКОРДСМЕНОВ

На рекордные 300 баллов (это максимальный результат по трем предметам) сдали 17 человек, 200-балльников – 456, а 100 баллов получили 7084 участника, причем четверо ребят – из ДНР и ЛНР, что приятно удивило и порадовало Рособрнадзор. В прошлом году все три цифры были чуть меньше: 16, 381 и 6544.

Число стобалльников и высокобалльников снизилось только по профильной математике и истории. По остальным предметам умников и умниц больше, чем в 2022-м. А по литературе и химии рост значительный.

Эти два экзамена теперь лидируют по числу сдавших на максимум. По литературе «сотку» получили 1896 из 44 тысяч сдававших (примерно 4%), по химии - 794 из 74 тысяч (чуть больше 1%). Дальше по убывающей идут французский (3 из 526), география (73 из 13 тысяч), русский (2883 из 623 тысяч), информатика (361 из 113 тысяч), история (275 из 90 тысяч), английский (205 из 80 тысяч), немецкий (2 из 823), физика (190 из 89 тысяч), обществознание (389 из 270 тысяч). Меньше 0,1% стобалльников лишь по профильной математике (233 из 282 тысяч) и биологии (73 из 105 тысяч).

Еще повод порадоваться – стало меньше участников, которые не преодолели минимальный порог (то есть двоечников).

САМЫЕ УСПЕШНЫЕ — «ЛИТЕРАТОРЫ» И «ХИМИКИ»

А вот со средним тестовым баллом дела похуже. Общий рейтинг по предметам таков: по русскому языку - 68,43 балла, по профильной математике — 55,62, обществознанию — 56,4, литературе — 63,97, биологии — 50,87, химии — 56,23, географии — 54,6, физике — 54,85, истории — 56,37, английскому языку — 66,31 и по информатике — 58,39 балла.

Улучшился он только по двум предметам - химии и литературе. По остальным ухудшение. Эту статистику использовали как повод для критики. Особенно когда обсуждали профильную математику. В этом году, жаловались дети и родители, задания второй части были слишком сложные, не справились даже те, кто готовился с репетитором и хорошо написал пробный экзамен. И вообще этот экзамен все меньше народу решается сдавать – боятся.

ПО «ПРОФИЛЮ» У ПОЛОВИНЫ 52-76 БАЛЛОВ

- Участников действительно меньше, - подтвердила директор ФИПИ (Федерального института педагогических измерений, который готовит задания к ЕГЭ) Оксана Решетникова. – Но причина в том, что выпускники более взвешенно стали выбирать, что сдавать – профильную или базовую математику.

По ее словам, «профиль» нужен тем, кто поступает на инженерные специальности. Глубокие знания, которые на ЕГЭ подтверждаются очень высокими баллами (90-100), нужны для поступления и учебы в вузы вроде МФТИ, Бауманки. Для общетехнических специальностей хватает оценки пониже, и как раз сдавших на 52-76 баллов в этом году - существенный прирост: такие результаты у более чем половины сдававших. А проблемы со второй частью, по мнению директора ФИПИ, возникли у тех, кто не очень хорошо усвоил курс геометрии за 8-9 классы. То есть успешная сдача «профиля» светит только тем, кто старался в течение всей учебы в школе, а не только перед выпуском.

По базовой математике снизилось число двоек, на пятерки написали около трети ребят. Это меньше, чем могло бы быть. Обидно, что у многих хорошая оценка сорвалась из-за невнимательности – недочитал условие задачи и решил в итоге неправильно.

Что касается спада среднего балла, то Анзор Музаев заверил: сравнивать нынешний средний балл с прошлыми годами некорректно из-за того, что сейчас идет плавный переход на новые стандарты, по ходу многое меняется в содержании тестов. Так что если смотреть в целом, то результаты ЕГЭ-2023 не только не хуже, но даже лучше.

НАРУШИТЕЛИ НАКАЗАНЫ. ВСЕ

А вот где стабильность, так это с нарушителями – около тысячи человек удаляют с экзаменов много лет подряд. Сейчас аннулировали результаты у 969 участников (в 2022-м – 739, в 2021-м – 939). 390 человек попались на шпаргалках, 327 пользовались средствами связи. К сведению будущих выпускников: нейросеть, которая отлавливает нарушителей по подозрительным телодвижениям, звереет на глазах. В прошлом году подтвердилось 3% выставленных ею меток, а в этом - уже 4%.

- Окончательное решение принимает не искусственный интеллект, а обученный администратор, который изучает метки, - пояснил Анзор Музаев. И напомнил, что нарушители смогут пересдать ЕГЭ только в следующем году.

Эта кампания не обошлась без неприятных историй на ЕГЭ: массовое списывание в Дагестане, оставленные учителям словари на столах, техсбои… Глава Рособрнадзора о таких ЧП высказался в общем: мол, бывают нарушители и среди организаторов, однако их тоже наказывают. «Сделали замечания трем техническим сотрудникам, пятерым членам государственных комиссий», уточнил он.

Об апелляциях тоже речь зашла. Анзор Музаев отметил, что только в России у выпускников есть возможность оспорить оценку, выставленную комиссией. И случай в Питере, когда участник ЕГЭ по химии доказал на апелляции, что его решение пусть и нестандартное, но все же правильное, - дело обычное (а не торжество справедливости, как представили СМИ). И в правилах, мол, четко написано, что проверяющие должны учитывать «иные варианты решения». Впрочем, сколько всего подано апелляций в этом году и сколько из них комиссии удовлетворили, так и осталось за кадром. Нет такой статистики в открытом доступе и за прошлые годы.