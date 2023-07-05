Российские чиновники отказываются от iPhone: И вот почему

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Айфоны теперь не в почете у российских госслужащих. Им теперь запрещают пользоваться американскими смартфонами на рабочем месте. На днях стало известно, что в Минпромторге вводят полный запрет на использование айфонов в рабочих целях. В личных — можно.

Причина — выявленные факты слежки. В начале июня ФСБ и ФСО сообщили о том, что заметили подозрительную активность в нескольких тысячах смартфонов. Они заражались вирусом, который передавал информацию за границу. Таким образом разведывательное Агентство национальной безопасности США использовало смартфоны Apple для слежки за россиянами.

Во избежание утечек критической информации было принято решение больше не использовать айфоны в рабочих целях. По словам источников газеты «Ведомости», подобный запрет уже действует в администрации президента и в аппарате правительства. Причем он касается не только айфонов, но и телефонов на базе Android. Некоторые ведомства полностью перевели рабочее общение на кнопочные телефоны и на смартфоны с отечественной операционной системой «Аврора».

Как считают эксперты, такая перестраховка в нынешних условиях не случайна и оправданна.

- Проблема айфона заключается в том, что это изначально спайка Apple и госчиновников США. Устройство ориентировано на слежку во всех смыслах. Об этом говорит тот факт, что утечки информации и личных данных пользователей происходят нон-стоп. Эта система позволяет целевым образом следить за человеком, получать его фотографии, переписку. По сути, это система, специально сделанная для того, чтобы спецслужбы США могли следить за людьми по всему миру, - объясняет Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group.