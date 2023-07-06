Военная спецоперация на Украине 6 июля 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 июля 2023 года.

Российские подразделения взяли в плен чемпиона Украины по боксу Андрея Приходько, служившего в националистическом подразделении «Кракен».

Украинский министр обороны Резников признал, что системы радиоэлектронной борьбы России способны подавлять боеприпасы с GPS-наведением и РСЗО HIMARS, написала газета Financial Times.

Село Клещеевка в ДНР остается под контролем российский войск, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Однако, ВСУ предпринимают попытки занять высоту, которая находится рядом с селом.

Вооруженные силы России уничтожили несколько складов боеприпасов украинской армии в ДНР. Кроме того, рядом с Раздоловой в ДНР было нанесено поражение командному пункту 115 механизированной бригады ВСУ.

Минобороны России сообщило, что за прошедшие сутки на Донецком направлении российскими войсками было отражено девять атак подразделений ВСУ, в результате которых уничтожено почти 300 украинских боевиков и более десятка единиц военной техники, в том числе три танка.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что первый этап украинского наступления не показал практически никакого результата.