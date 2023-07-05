Герой спецоперации «Z» рядовой Жихарев спас сослуживцев из-под завалов блиндажа

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Я не люблю соперничества, демонстраций, контр-маршей. Вместо этих ребячеств – глазомер, быстрота, натиск – вот мои руководители», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще верил, что: «Бог наш генерал. Он нас водит, от Него и победы»

ВРОС С БАТАЛЬОНОМ В СВОЮ ЗЕМЛЮ

Подполковник Дмитрий Волков

«Батальон под командованием подполковника Дмитрия Волкова вел оборонительные бои с целью не допустить прорыва украинских националистов на одном из тактических направлений.

Находясь на переднем крае под систематическим огнём артиллерии и танков противника, Волков организовал оборону на вверенном участке, распределил подчинённый личный состав на возможных направлениях прорыва боевиков. В результате боевых действий в ходе наступления врага подразделение подполковника Волкова нанесло огневое поражение противнику, уничтожив танк, бронеавтомобиль, минометный расчёт националистов, а также группу пытавшихся вклиниться во фланг украинских боевиков. Во время очередного минометного обстрела российских позиций украинскими националистами Волков вывел подчинённый личный состав из зоны поражения вражеских минометов, а сам, находясь на опорном пункте, под огнем противника корректировал огонь российской артиллерии.

Благодаря грамотным и решительным действиям подполковника Дмитрия Волкова удалось не допустить прорыва оборонительных рубежей наших войск. Противник понес значительные потери, истощил свой наступательный потенциал и был отброшен на исходные рубежи».

ОТБРОСИЛ ВРАГА НА ИСХОДНЫЙ РУБЕЖ

Рядовой Роман Анкаугье

«Действуя в составе экипажа танка, рядовой Роман Анкаугье выполнял специальные задачи по прикрытию государственной границы. Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку прорыва оборонительных рубежей российских войск и выдвинулись в направлении госграницы. Проявляя мужество и героизм, Роман направил танк в направлении выдвинувшегося противника и одним из первых вступил в бой. В ходе завязавшегося боя с превосходящими силами украинских националистов Анкаугье лично обнаружил и уничтожил две замаскированные позиции противника. По итогам боестолкновения, противник, потеряв часть личного состава и техники, откатился на исходные рубежи. Смелость и самоотверженные действия рядового Романа Анкаугье позволили не допустить пересечения украинскими националистами государственной границы».

СПАС СОСЛУЖИВЦЕВ ИЗ-ПОД ЗАВАЛОВ БЛИНДАЖА

Рядовой Павел Жихарев

«Рядовой Павел Жихарев в составе мотострелкового подразделения выполнял боевую задачу по обороне населенного пункта, освобожденного от украинских националистов. Находясь в оборудованном укрытии, Павел вел прицельный огонь по врагу, уничтожая живую силу и бронированную технику боевиков. Противник неоднократно предпринимал попытки выбить наших военнослужащих с занимаемых позиций и восстановить контроль над поселком, подвергая артиллерийскому обстрелу позиции российских мотострелков. После очередного артиллерийского удара Жихарев заметил нескольких военнослужащих, получивших тяжелые осколочные ранения и не способных самостоятельно выбраться из зоны поражения вражеской артиллерией. Осознавая, что промедление в сложившейся ситуации может стоить боевым товарищам жизни, Жихарев, выбравшись из укрытия, дополз до раненых сослуживцев, вытащил военнослужащих из-под завалов блиндажа и на себе перетащил их в безопасное место. Павел оказал им необходимую первую медицинскую помощь, после чего, сообщив о раненых по радиостанции, передал их прибывшему медицинскому персоналу для дальнейшей эвакуации. Затем рядовой Павел Жихарев вернулся на свою позицию и продолжил выполнение боевой задачи. По итогам боя атака националистов была отбита».