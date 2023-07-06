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6 июля – Всемирный день кардиолога, профессиональный праздник врачей, спасающих жизни людей, возвращающих пациентам здоровье и качество жизни. Кардиологи борются сразу со многими из наиболее серьезных недугов. Сердечно-сосудистые заболевания занимают первую позицию в списке десяти ведущих причин смертности как в мире, так и в России. Причем и у пожилых людей, и у граждан трудоспособного возраста, и у мужчин, и у женщин. Ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда и сосудистые заболевания головного мозга – вот тройка самых опасных «врагов».

Сердце человека работает «без выходных» и обеспечивает кровью почти 75 трлн клеток. Делает в среднем 70 ударов в минуту, сокращаясь 100 тыс. раз в день, 3,6 млн раз в год и 2,5 млрд раз в течение жизни. Ученые утверждают, что сердечная мышца при заботливом отношении может бесперебойно работать до 150 лет!

К сожалению, срок службы нашего «мотора» снижают различные факторы: стрессы, гиподинамия, инфекционные заболевания, наследственность, экология и, конечно, неправильное питание. Однако специалисты уверены, что 80% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний можно было бы не допустить, если грамотно проводить профилактику. Врачи-кардиологи в своих рекомендациях постоянно подчеркивают: здоровое и сбалансированное питание – важная составляющая предотвращения развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Также необходимы постоянная физическая активность и регулярные обследования. Сердечно-сосудистые болезни могут развиваться незаметно, поэтому начиная с 40 лет каждому имеет смысл раз в год пройти диспансеризацию, даже если вы считаете себя абсолютно здоровым.

Проект Роспотребнадзора «Здоровое питание» напоминает об основных правилах составления рациона для поддержки сердца и сосудов.

1. Много клетчатки.

Клетчатка не переваривается в организме, но способствует бесперебойной работе желудочно-кишечного тракта. Пищевые волокна как губка впитывают избыток «плохих» жиров и выводят их из организма, снижая риск развития инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых проблем. Для бесперебойной работы сердечно-сосудистой системы важно включать в рацион цельнозерновой хлеб, а также крупы. И конечно, употреблять 400 г (5 порций) овощей и фруктов в день (это 25–30 г клетчатки).

2. Полезные жиры.

Для здоровья сердца важно сократить потребление трансжиров и добавить полиненасыщенные жирные кислоты группы омега-3, которые защищают стенки сосудов, служат профилактике развития атеросклероза, повышают уровень «хорошего» холестерина, снижают количество «плохого» и триглицеридов. Полезные жиры содержатся в масле (льняном, конопляном, оливковом), жирной рыбе (скумбрии, сельди, лососе), орехах.

3. Меньше соли.

Норма потребления – около 5 г в день, в то время как в России эта цифра в среднем составляет примерно 14 г. А ведь от количества соли в рационе напрямую зависит состояние здоровья – избыток приводит к повышению артериального давления и, как следствие, увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Совсем отказываться от соли не стоит, но не нужно и досаливать блюда каждый раз. Лучше используйте специи и лимон для усиления вкуса пищи.

4. Меньше сахара.

Любовь к сладкому может привести к увеличению массы тела, а следовательно, к возрастанию риска развития сахарного диабета. При сахарном диабете поражаются мелкие сосуды, поэтому примерно 80% пациентов погибают от инфарктов, инсультов, периферического атеросклероза и связанных с ним проблем. Стоит отказаться от сладкой газировки, не добавлять много сахара в чай или кофе. Разумная норма сладкого: не более 50 г сахара в день – и добавленного, и изначально содержащегося в продуктах.

5. Сложные углеводы.

Снижение избыточного потребления простых углеводов – одна из важных задач здорового питания. Они дают быструю, но недолговечную энергию, вызывают резкий подъем глюкозы в крови, приводят к формированию лишних жировых отложений – а это фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. К простым углеводам относятся, например, сахар и выпечка из рафинированной муки, конфеты, пирожные, чипсы, кукурузные хлопья. Злоупотреблять ими не стоит. Тогда как сложные углеводы расщепляются в крови постепенно, давая длительное и равномерное чувство сытости. Это крупы, зерновой хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы, несладкие фрукты и овощи. Выбирайте их, и ваше сердце скажет спасибо.

Больше экспертных советов по питанию для сохранения здоровья сердца и сосудов, а также материалы о том, как рекомендуется выстроить рацион и образ жизни людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, будут опубликованы на сайте здоровое-питание.рф 6 июля.

Справочно

В России важную социальную задачу по продвижению принципов здорового питания реализует Роспотребнадзор. Для этого в 2019 году был разработан федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» в рамках нацпроекта «Демография».

Большое внимание уделяется контролю качества и безопасности пищевой продукции. В 2022 году проведен мониторинг качества и безопасности девяти основных групп пищевой продукции в 6500 торговых точках, находящихся в торговых сетях 65 регионов Российской Федерации. Проведены исследования 11 669 образцов по 69 показателям качества и безопасности.

Еще одно из важных направлений деятельности ведомства – создание системы мониторинга за состоянием питания детей и подростков. В 2019 году исследования стартовали в пяти пилотных регионах и были апробированы в 2800 школах. В 2022 году выборочные исследования организации питания детей в общеобразовательных организациях, учет индивидуальных характеристик состояния здоровья и антропометрических параметров, особенностей питания и физической активности проводились в 65 субъектах Российской Федерации. Проектом было охвачено 3275 общеобразовательных организаций, 113 078 детей.

Формирование среды, способствующей повышению информированности молодежи об основных принципах здорового питания, – одно из важных направлений работы Роспотребнадзора. В ходе просветительской работы реализованы различные образовательные проекты для детей: теле- и радиопередачи, мультсериалы, обучающие программы, выставки, открытые уроки и многое другое.

Cоздана и постоянно развивается уникальная интернет-экосистема проекта «Здоровое питание», которая включает основной сайт здоровое-питание.рф, где размещена самая актуальная информация по вопросам правильного питания, верифицированная научными экспертами. Работает обучающий раздел «Школа здорового питания» с бесплатными видеолекциями экспертов; создана народная «Книга рецептов – готовим вместе» – современная онлайн-версия «Книги о вкусной и здоровой пище»; открыт интерактивный раздел «Карта питания России», представляющий информацию о том, как питаются россияне в 89 регионах нашей страны; доступна уникальная многофункциональная сервисная платформа, где каждый может бесплатно подобрать одну из 50 программ питания, тренировку и задать вопросы эксперту.

В 2022 году проведен полный ребрендинг портала, обновлен дизайн, повышена функциональность сайта. Открыт новый раздел «Азбука здорового питания» – комплексный развлекательно-познавательный онлайн-ресурс для детей разных возрастных групп и их родителей. Начал работу интерактивный раздел «Ваши отношения с едой», посвященный профилактике и лечению расстройств пищевого поведения.

Совокупный охват аудитории проекта «Здоровое питание» составляет более 200 млн.