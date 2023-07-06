У змей начался свадебный сезон: Как человеку пережить ядовитое торжество

Конец июня-начало июля – время змеиных свадеб. Фото: Shutterstock

Кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал, что во время брачного периода самка может встречаться с 4-7 самцами и потом пять лет откладывать оплодотворенные яйца, не нуждаясь в самцах.

- В этот период змеи не агрессивны, — развенчивает главный миф Павел Глазков. – Конечно, если их не трогать, не наступать в клубок змей, и не пытаться их ворошить. Обычно змеи слишком заняты друг другом и не обращают внимания на людей.

В целом гадюки стараются не нападать на людей, они предпочитают отползти, если видят или слышат неторопливо идущего человека. Но если идти прямиком на них и очень быстро, то могут напасть, посчитав это агрессией.

- Примерно в августе гадюки начинают рожать гадюшат, и вот эти мелкие гадики весьма опасны – они защищают свою жизнь и могут напасть, — объяснил биолог. - А гадюки ядовиты с самого рождения. Второй опасный момент – поздняя осень, перед зимой, когда гадюки начинают собираться перед зимовкой. Они защищают свое место для сна и могут стать агрессивными. Такие клубки лучше обходить стороной.

СОБИРАЯСЬ В ЛЕС, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРАВИЛА

1. Идя в лес за грибами или ягодами всегда надевайте резиновые сапоги! Гадюки кусают в щиколотку, сапог убережет.

2. Все змеи любят греться на солнышке. Поэтому, когда выходите на лесную полянку или прогалину, освещенную солнцем, внимательно осмотритесь, чтобы случайно не наступить на греющуюся змею.

3. Если идете в луг, в высокую траву, пошелестите перед собой палкой: обычно змеи сами предпочитают уползти, услышав шум.

4. Если встретились со змей лоб в лоб, не бегите, старайтесь не провоцировать ее резкими движениями. Змея, как правило, сама охотно уберется с вашего пути.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УКУСИЛА ЗМЕЯ

- Для начала нужно понимать, что кусаться могут и ядовитые, и не ядовитые змеи. Поэтому важно, если вас укусила змея, постараться сфотографировать змею, — рассказала в программе «Жить здорово!» профессор, иммунолог Андрей Продеус. – Фото нужно при назначении терапии. В средней полосе России проживает единственная ядовитая змея – гадюка. Когда гадюка кусает, у нее выделяется яд, который может разрушить ткани. Это основная проблема. Если мы видим, что на месте укуса припухлость и две красные точки от зубов змеи – скорее всего, это был гадюка. Что делать и что не делать:

1. НЕ отсасывать яд: так человек, который помогает, может заглотить порцию яда, да и в целом он легко впитывается через слизистые. Так что будет два отравленных – пострадавший и помощник.

2. НЕ перевязывать жгутом место укуса. «Яд гадюки, концентрируясь, сильно разрушает ткани, поэтому правильнее будет как бы отпустить его по телу – тогда концентрация яда станет меньше, его действие слабее», — поясняет Андрей Продеус.

То есть жгут выше места укуса может спровоцировать не просто застой крови и отек тканей, но и гангренозные явления и только повысит риск летального исхода

3.НЕ прижигать! «Поверхностное воздействие горячим предметом не способно снизить действие яда, проникшего в кровь, но при этом к укусу может добавиться еще и ожог», — предостерегает врач-терапевт Видновской РКБ Тимур Асанов.

Главное: не поддавайтесь панике, дайте укушенному выпить как можно больше воды – она выводит токсины и уменьшает концентрацию да в крови. Постарайтесь устроить его в спокойном месте. И срочно вызывайте «скорую»!

Или, если человек чувствует себя нормально, ведите в ближайший травмпункт.