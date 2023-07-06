«Плавающий курс рубля – это благо»: Глава Центробанка объяснила, почему не надо верить в теории заговора

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина Фото: REUTERS

Жара на улице. Жара на валютном рынке. Доллар и евро продолжают укрепляться. Европейская валюта превысила отметку в 100 рублей. Доллар поднялся к 93 рублям. Это данные на середину торгового дня.

- Когда курс ослабляется, начинаются разные теории заговора. Что это чуть ли не специальное ослабление, чтобы увеличить доходы бюджеты или какие-то другие теории. Но надо смотреть, прежде всего, на динамику внешней торговли. Это она во многом определяет движение курса, - пояснила Эльвира Набиуллина.

Происходит это следующим образом. На Московскую биржу через банки и брокеров выходят все желающие купить или продать доллар, евро, юань и другие торгуемые там валюты. В основном это крупный бизнес. Компании, которые занимаются экспортом или импортом. А также финансовые институты и частные спекулянты. Как и все остальные котировки на бирже, курс рубля в конкретный момент времени определяется за счет совмещения разных заявок. Если больше людей хотят купить доллар, то он дорожает. И наоборот.

- Например, масштабное укрепление курса рубля в прошлом году многие воспринимали как такую победу над обстоятельствами. Но надо честно признать: это было следствием, прежде всего, резкого роста экспорта и снижения импорта. Сейчас, если мы посмотрим на динамику курса, она тоже во многом объясняется внешней торговлей, - пояснила глава ЦБ.

К примеру, в прошлом году у нас были высокие доходы от экспорта ресурсов. Нефть, металлы, удобрения были очень дорогими, газ запредельно дорогим. То есть, валютная выручка шла к нам рекой. А вот импорт в какой-то момент приостановился. Компаниям потребовалось несколько месяцев, чтобы настроить новые логистические цепочки. Отсюда и резкий рост курс рубля летом прошлого года. Тогда за доллар давали 52 рубля.

Сейчас курс поплыл в другую сторону. Цены на наши экспортные товары на мировом рынке упали. Санкции и потолок цен на нефть и нефтепродукты тоже работают. А вот импорт восстановился. То есть, желающих купить доллар и другую иностранную валюту, чтобы закупить товары за рубежом, стало больше. А экспортеры, наоборот, стали получать меньше выручки и стали меньше продавать валюты на бирже. К этому движению подключились еще и спекулянты, желающие заработать быстрые деньги. Тем не менее в ЦБ считают, что такие качели не мешают, а помогают экономике.

- Плавающий курс - это благо, которое позволяет внешние изменения, внешние шоки легче абсорбировать экономике, - пояснила Набиуллина.

К примеру, чем ниже стоимость нефти, тем выше курс рубля. И это делает рублевые доходы бюджета более стабильными. То же самое с балансом импорта и экспорта. Когда покупать что-то за рубежом становится невыгодно, появляется больше стимулов создавать это внутри страны. Спрос на валюту снижается. И это приводит к укреплению курса рубля. Мешать этой рыночной логике в ЦБ не планируют. Тем более что, как показывает практика, насильно удерживать курс рубля возле какой-то отметки нет особого смысла. На это требуются значительные валютные резервы. Мы через это уже проходили. В 2008 году потратили почти половину запасов на то, чтобы сдержать ослабление рубля. Но в конце концов он все равно упал.