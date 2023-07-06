Зеленскому указали на его место: Стал известен унизительный график саммита НАТО в Вильнюсе

Все задают себе вопрос, будет ли какое-то обещание Украине насчет НАТО Фото: REUTERS

В центре внимания Киева сейчас - предстоящий саммит НАТО. Хоть Зеленский и понимает, что никто не даст ему никаких обещаний, тем более, приглашений, в альянс, в глубине души (или что там ее у него заменяет) он надеется, что какой-то обнадеживающий сигнал ему подадут. Хотя бы какие-то гарантии помощи. А не то он ведь и обидеться может.

И некоторые союзники стремятся поддержать в его измученном наркотиками теле этот огонек надежды.

"Я чувствую, что мы все-таки найдем те формулировки, которые не разочаруют украинцев и скажут больше, чем мы привыкли говорить", - заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью BNS и намекнул, что Зеленский получит не все, что он ожидает, "но точно получит многое".

А вот поляки такого оптимизма не разделяют, хотя и готовы с себя штаны снять, чтобы Украину позвали в Североатлантический альянс.

- Все задают себе вопрос, будет ли какое-то обещание Украине насчет НАТО, - развеял надежды Зеленского польский министр по делам Европы Шимон Шинковский вель Шенк в эфире радиостанции RMF FM. - Нужно подождать момента, когда можно будет выработать окончательное решение, не стоит уже сегодня испытывать слишком больших надежд.

Готовиться к разочарованиям от саммита НАТО, а, вернее, не очаровываться им, призывает украинцев и глава военной разведки ГУР Минобороны Незалежной генерал Кирилл Буданов, сволочь, конечно, редкая, но далеко не глупая.

- Мне довольно сложно высоко оценить саммит НАТО по очень простой причине: ожидания нашего общества не будут удовлетворены. Я уверен, что некоторые слова будут произнесены, но ничего, кроме этого. Я вполне уверен, о чем пойдет дальше речь - я видел черновики речей, — пояснил он в интервью газете The Times, явно намекая на высокую дееспособность возглавляемого им ведомства.

Врет, конечно, но сейчас на Украине не соврешь – не проживешь.

Однако, понятно, что Украине на грядущем саммите будет уделен минимум времени, речей и интеллектуальных усилий собравшихся. А уж дать ей просто нечего, если не считать непонятный статус в Совете "Украина – НАТО", который заменит комиссию "Украина – НАТО". Но от перестановки букв, как известно… Во всяком случае пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер вчера в очередной раз заявила, что "Украина должна провести реформы и отвечать тем же стандартам НАТО, что и другие страны, прежде чем её можно будет принять в альянс". Причем, это надо сделать еще до начала ее официального приглашения. В общем, концепция такая, что совет дадут, а в НАТО не возьмут. Прямо как старый анекдот про "страну баранов" и "страну советов". Впрочем, и с советами на Совете "Украина – НАТО", по всей видимости, западники не будут особо заморачиваться.

Как сообщил известный украинский политолог Михаил Чаплыга (человек, которому не стоит отказывать в уме, несмотря на его русофобскую позицию), обратил внимание, сколько времени двухдневном саммите будет уделено работе этого Совета "Украина – НАТО".

- 12 июля с 13:00 до 15:00 — встреча совета Украина — НАТО на уровне глав государств и правительств с участием Швеции. Открытое вступительное слово генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, - озвучил он данные из официальной повестки дня саммита НАТО и взорвался негодованием. - С 9-00... ЧЕТЫРЕ часа... товарищи в рабочем порядке будут говорить о Швеции... а потом ДВА часа между Швецией и Пресс-конференцией - мега событие!

И это Чаплыга еще не знает, что с 13-30 предусмотрен часовой перерыв на обед и посещение туалета. Об этом в распорядке забыли написать, но мне источники "верную информацию" донесли. Так что откроют заседание, покушают, оправятся и закроют заседание. В общем, значение Украины для Запада огромно, что этот распорядок дня и доказывает.

А зачем там тогда нужен Зеленский? Ну вы спрашиваете. Должен же кто-то бумажные рулоны в кабинках менять. И фотографирование с обезьянкой тоже никто не отменял.