Минобороны России нанесло мощный урон стратегическим резервам врага

ВСУ лишилось: четырех диверсионных групп, двух самоходных артиллерийских установок «Krab» польского производства, артиллерийской системы М777 производства США Фото: REUTERS

Минобороны России нанесло сегодня ночью сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам временной дислокации личного состава вооруженных сил Украины и иностранных наемников, а также местам хранения бронетанковой техники иностранного производства.

«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута. Стратегическим резервам противника нанесен существенный урон», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант также сообщил о потерях ВСУ за сутки в ходе «попыток наступательных действий на Донецком, Красно-Лиманском и Купянском направлениях»: на Донецком направлении в девяти атаках противник потерял 385 военнослужащих, на Краснолиманском свыше 90, на Южно-Донецком и Запорожском до 165, на Купянском до 40, на Херсонском до 130.

Кроме 810 наемников киевского режима, в этих боях ВСУ лишилось: четырех диверсионных групп, двух самоходных артиллерийских установок «Krab» польского производства, артиллерийской системы М777 производства США, самоходной гаубицы «Cezar» французского производства, танка, десятков боевых бронемашин (в том числе БТР «Stryker» производства США), автомобилей и гаубиц.

Также оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нашей группировки были поражены за сутки три пункта управления 118-й бригады территориальной обороны, 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 4-й бригады нацгвардии, нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119 районах.

Конашенков поблагодарил за боевую работу подразделения противовоздушной обороны, что сбили два самолета Су-25 воздушных сил Украины, четыре крылатые ракеты «Storm Shadow», четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и 15 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

451 - самолет.

241 - вертолет.

4908 - беспилотных летательных аппаратов.

426 - зенитных ракетных комплексов.

10547 - танков и других боевых бронированных машин.

1135 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

5356 - орудий полевой артиллерии и минометов.

11468 - единиц специальной военной автомобильной техники.