Какими действиями Запад толкает мир к худшему сценарию: Мария Захарова рассказала о коротком пути к катастрофе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западом прописывается крайне опасный для всего мира в целом сценарий, а западная внешняя политика все больше напоминает игру с огнем и керосином. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос «Комсомольской правды», можно ли считать сложившуюся сейчас в мире ситуации критичнее Карибского кризиса.

- Я слышала очень много мнений «про» и «контра», насколько ситуации схожие или расхожие. Я считаю, что подобным анализом как раз и должны заниматься эксперты, историки, возможно, очевидцы тех событий, — отметила она. - Наша задача сейчас сфокусироваться на том, чтобы, как вы правильно сказали, не допустить худшего сценария.

По мнению Захаровой, именно худший сценарий сейчас прописывается Западом.

— Бесконтрольные поставки вооружений, снабжение режима, который от фашистского уже мутировал в сторону террористического, ну и конечно угрозы со стороны киевского режима ядерным объектам - все это говорит о том, что Западом прописывается крайне опасный для всего мира в целом сценарий, — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Захарова уверена, что то, что сейчас происходит, это даже не игра с огнем. «Это игра с огнем и керосином. И вы абсолютно правы, что нужно сделать все, чтобы этот сценарий не получил реального воплощения. Наше ведомство как раз этим занимается», — резюмировала высокопоставленный российский дипломат.