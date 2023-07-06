Дьявол роется в деталях: какие автозапчасти подорожали в России сильнее всего и какие комплектующие для иномарок сложнее всего достать

Автоэксперт Моржаретто заявил о проблемах с деталями для премиальных иномарок Фото: Shutterstock

За год запчасти подорожали Как сильно подорожали автозапчасти и что происходит с их поставками на российский рынок.

ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ

…Цена на полной скорости несется вперед. Похоже, для российского покупателя она уже недосягаема. Но что это?! Неужели покупатель ее настигает? Это невероятно, я не могу поверить своим глазам! Хотя отрыв цены от здравого смысла казался безнадежным, но покупатель сумел ее догнать!

Если бы ситуацию на нашем авторынке описывал комментатор «Формулы-1», звучало бы это именно так. За прошлый год новые машины подорожали в среднем на 24%. Но это еще ладно. По данным агентства «Автостат», подержанные автомобили возрастом до семи лет за год стали дороже на 38%, а более старые машины - аж на 47%!

Главная причина - спрос на подержанные авто был намного выше предложения. Поставки из-за границы упали, автозаводы позакрывались, народ боялся еще более серьезного роста цен и скупал все, что движется. По данным «Авито», во II квартале 2023-го продажи авто с пробегом выросли на 34% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Еще одна тенденция - из-за дороговизны многие автовладельцы и вовсе решают эксплуатировать своих «коней» до последнего.

В таких условиях на первое место выходит вопрос обслуживания и ремонта. Так что же у нас сейчас с расходниками и запчастями? «Комсомолка» детально изучила этот вопрос.

УШЛИ ПО-НЕМЕЦКИ

По данным агентства «Автостат», автозапчасти в среднем прибавили в цене около 30%. Больше всего «пострадали» владельцы иномарок. Особенно премиум-класса.

- Фара и крыло обошлись в 150 тысяч рублей, хотя раньше это можно было сделать за 60 тысяч. Называется, дал другу на день покататься... - сетовал на днях сосед по гаражу, несчастный владелец Toyota Land Cruiser.

И это еще не так страшно. Самые большие проблемы сейчас у владельцев большой немецкой тройки - Mercedes, Audi, BMW. На новые автомобили уже никого не удивляют ценники в 10 млн рублей. А достать запчасти на подержанные стало настоящим квестом.

- Немецкий премиум повел себя жестко и фактически хлопнул дверью. Поставка мелких деталей - ремней, прокладок - еще идет. А если речь о штучных вещах (двигатели, лобовые стекла, бамперы, решетки радиатора и т. д., - Ред.), то тут возникают сложности. Ремонт может затянуться на многие месяцы. Проблема еще усугубляется тем, что наших дилеров отключили от программного обеспечения, - говорит автоэксперт Игорь Моржаретто.

По его словам, в этих машинах много электроники, и некоторые детали невозможно установить, не влезая в программные настройки. А доступ немцы отключили. «Народные умельцы» находят способы обойти эти блокировки, но это дополнительные время и деньги.

АНАЛОГИ ЕСТЬ

Если же брать не премиум-сегмент, а машины попроще, то здесь особых проблем с запчастями нет. Сложности были в прошлом году. На этом фоне тогда почти в полтора раза выросли кражи легкоснимаемых деталей - фар, бамперов, дисков. Но за это время бизнес подсуетился и наладил поставки базовых расходных материалов и запчастей.

- По расходным материалам дефицита нет в принципе. Они пошли где-то официально, где-то параллельным импортом. Фильтры, масло — то, что надо для регулярного обслуживания, - констатирует Игорь Моржаретто.

- Есть практически все и везде. Причем в ассортименте. И оригинал, и хорошие аналоги, и дешевые аналоги. Причем даже цены стали падать. В прошлом году их задрали, думая, что будет дефицит. А сейчас снижают. Видимо, разгружают склады, - подтвердил «КП» один из перекупщиков.

Кстати, еще одна интересная тенденция. Многие автовладельцы стали предпочитать аналоги оригинальным запчастям. По данным «Автостата», если раньше оригинальные запчасти покупали в 40% случаев, то сейчас эта доля снизилась до 25%.

Аналог (или неоригинальная запчасть) – это деталь, выпущенная не на заводе-производителе автомобиля. Грубо говоря, коленвал для «Форда» от фирмы Ford и точно такой же коленвал, сделанный где-нибудь в Азии, могут сильно отличаться по цене. Впрочем, неоригинальные запчасти бывают и с лицензией: если компания-изготовитель заключила договор на выпуск деталей с фирмой-производителем авто.

ПОКУПАЙ КИТАЙСКОЕ

Но есть критически важные вещи, которые терять или ломать сейчас нельзя ни в коем случае. К примеру, электронный ключ зажигания.

- Это катастрофа. Одна знакомая с этим столкнулась. Пока вопрос не решается. Изготовить дубликат практически невозможно. Хорошо, что второй ключ остался. Но при продаже машины это будет сразу минус 100 тысяч рублей, - говорит Игорь Моржаретто.

По данным агентства «Автостат», автозапчасти в среднем прибавили в цене около 30%. Больше всего «пострадали» владельцы иномарок. Фото: Shutterstock

Если речь идет о премиальных европейских или японских машинах, а также о редких моделях, то даже комплект фар или банальный стоп-сигнал может стать очень большой проблемой. Не говоря уже о каких-то кузовных элементах - дверях, крыльях, зеркалах заднего вида - особенно в оригинальной расцветке.

На этом фоне многие автовладельцы начинают пересматривать свои вкусы. Бренд брендом, а машина - это все-таки средство передвижения. И хочется, чтобы оно выполняло свою главную функцию и при этом не отнимало слишком много денег.

- Уже появилась тенденция: владельцы премиальных европейских марок отказываются от своих подержанных машин. Сдают их в трейд-ин (обмен старой машины на новую с доплатой, - Ред.) и покупают премиальные китайские авто. Они, конечно, не один в один с немцами, но уже вполне приличного качества, - констатирует Моржаретто.

Впрочем, и с «китайцами» пока не все гладко. С января по май мы ввезли из КНР машин на общую сумму в $3,6 млрд - это в пять раз больше, чем год назад. Многие марки - новые для российского рынка. Нужные объемы запчастей для них пока не доехали до нашей страны. Конечно, рано или поздно эта проблема будет решена. А пока, чтобы не испытывать сложностей с расходниками и запчастями, эксперты советуют приобретать те китайские марки, которые уже давно работают в России, имеют широкую сеть продаж, собственные техцентры и склады. Среди них - Chery, Geely, Haval.

Кстати, по самой свежей статистике, доля продаж китайских авто в России уже достигла 46%. И, видимо, будет расти и дальше.

КСТАТИ

Страховка нервы сбережет, но на 100% не защитит

Любые поломки и аварии теперь больнее бьют по кошельку, и в ГИБДД уже отмечают такую тенденцию: мол, россияне стали аккуратнее ездить. Но это не всегда спасает. Поэтому эксперты советуют покупать не только обязательный полис ОСАГО, но и добровольное КАСКО. А в функциях последнего выбирать еще и дополнительную защиту на случай, если у виновника аварии нет «автогражданки».

Риск, кстати, вполне осязаемый. По данным Всероссийского союза страховщиков, около 6 млн автолюбителей не имеют полиса ОСАГО. А значит, при вынужденной «встрече» с таким лихачом можно не дождаться выплат от его несуществующей страховой компании. Если же купить КАСКО с вышеупомянутой допзащитой, эти выплаты возьмет на себя ваша страховая. Иначе придется долго и печально оспаривать свою правоту самостоятельно, выбивая долг из виновника аварии в бесконечных судах.

- Страховка - единственный способ уберечь себя от печальной ситуации. Да, с возмещением могут быть трудности. Оригинальные запчасти заказать сложнее. Но хотя бы по большей части полис покроет расходы на ремонт. Просто надо быть морально готовым к тому, что сейчас это не стопроцентная защита, - говорит Игорь Моржаретто.

По словам страховщиков, сейчас компенсации за аварию в основном проходят не в натуральном, а в денежном виде. То есть компания оценивает ущерб и выдает нужную сумму пострадавшему. А тот уже сам ремонтирует автомобиль — на любой техстанции.

КОНКРЕТНО

Сколько россияне потратили на запчасти

Владельцы иномарок: $16,8 млрд (в 2018 году), $21,5 млрд (в 2022-м).

Владельцы отечественных авто: $5,6 млрд (в 2018 году), $6,2 млрд (в 2022-м).

На что уходит больше всего денег (в общем объеме затрат)

Шины 10,7%

Подвеска 10,4%

Масла 8,4%

Тормозная система 6,1%

Фильтры 4,7%

Рулевое управление 4,4%

Электрооборудование 4,1%

Трансмиссия 3,9%

Детали кузова 2,9%

Аккумуляторы 2,7%

Прочие 41,7%

По данным агентства «Автостат».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

45,3 млн автомобилей всего в России

66,4% из них - иномарки

33,6% - отечественные марки

315 машин приходится на каждую тысячу жителей

140% - рост цены на новые авто в России с 2014 года

2,4 млн рублей - средняя цена новой машины в России

2,1 млн рублей - средняя цена подержанного авто возрастом до семи лет

1,1 млн рублей - средняя цена более старого авто с пробегом

По данным «Автостата», Росстата, «Авито».