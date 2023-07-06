Более 80 управленцев из 27 регионов стали выпускникам программы кадрового резерва в области науки и высшего образования

Фото: пресс-служба вице-премьера Д. Чернышенко

В Координационном центре Правительства России прошла заключительная защита проектов участников программы развития кадрового резерва в области науки, технологий и высшего образования. Их работы были посвящены подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей экономики, работе научно-образовательных центров мирового уровня, развитию международного сотрудничества и другим темам.

По итогам защиты выпускникам программы вручили дипломы помощник Президента России Андрей Фурсенко, Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

«В Стратегии научно - технологического развития России четко прописаны основные вызовы, которые стоят сегодня перед нами. Важно консолидированно и в едином ключе проводить грамотные управленческие решения в вузах и научных организациях в соответствии с ее ключевыми положениями, а также теми задачами, которые обозначены Президентом страны. Благодаря программе мы объединили ректоров вузов, перспективных управленцев университетов и научных организаций, а также технологических компаний. Уверен, данный кадровый резерв серьезно усилит научно-образовательную и исследовательскую работу в масштабах страны», – отметил помощник Президента России Андрей Фурсенко.

Программа включала в себя 8 модулей, посвященных цифровой трансформации научной отрасли, современным принципам эффективного менеджмента, стратегическому и операционному управлению университетом, научно-технологической деятельности, взаимодействию с компаниями и региональному развитию.

Фото: пресс-служба вице-премьера Д. Чернышенко

«Программа подготовки управленцев, разработанная в рамках нацпроекта «Наука и университеты», стала максимально проактивной. Ее участниками стали 84 управленца сферы науки, образования, бизнеса и органов власти из 27 субъектов, в том числе новых регионов. Достичь технологического суверенитета мы можем только вместе. Напомню, программа проходит в Десятилетие науки и технологий, которое ставит перед нами новые задачи. К примеру, мы с вами на одном из модулей обсуждали цифровую трансформацию в высшем образовании и многопрофильность домена «Наука». Цифровая трансформация в целом позволит стать успешными, готов вам в этом помогать и в дальнейшем. Уверен, сформированный по поручению Президента кадровый резерв – драйвер позитивных изменений в сфере науки, которые нам необходимы», – подчеркнул Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Как отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков, программа развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования показала успешный старт.

«Сегодня мы увидели слаженную командную работу – все участники готовы защищать и отстаивать свои проекты. Представленные нам решения находятся в разной степени готовности – некоторые из них мы уже готовы взять в работу, другие лягут в основу будущих преобразований. Это реальная помощь Министерству и в решении кадровых вопросов науки и образования, а также в реализации государственной научно-технической политики», – сказал Валерий Фальков.

Очные образовательные модули проходили на базе университетов, технологических компаний, научных институтов, музеев, национальных спортивных объектов в разных регионах страны. За 9 месяцев участники прослушали порядка 500 часов лекций, тренингов, семинаров и мастер-классов.

«Экосистема подготовки кадров, которая развивается в нашей стране по инициативе Президента России Владимира Путина, сегодня имеет и отраслевые направления, включая сферу науки и образования. Общие цели и задачи уже объединяют вузы, научные институты и компании из разных субъектов. Такое партнерство значительно повышает конкурентоспособность каждой из вовлеченных сторон. Представленные на защите проекты имеют широкий потенциал для внедрения и масштабирования в интересах всей страны», – отметил исполняющий обязанности ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров.