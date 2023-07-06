Стало известно, возвращению каких советских товаров обрадовались бы россияне

Сегодня прилавки магазинов заполонили импортные товары, и после введения санкций мы только начинаем развивать свое производство, которое было утеряно со времен СССР. Фото: Седельников Анатолий/Фотохроника ТАСС

Сегодня прилавки магазинов заполонили импортные товары, и после введения санкций мы только начинаем развивать свое производство, которое было утеряно со времен СССР. А ведь тогда в стране было все свое: и продукты, и одежда, и техника. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, возвращение каких советских товаров на прилавки порадовало бы россиян.

Как оказалось, больше всего россияне скучают по советским велосипедам «Кама» и «Орленок». За этот вариант проголосовали четверть опрошенных.

«Велосипед «Кама» - отличный складной велик. У меня до сих пор жив и на ходу», – делится участник опроса.

18% заявили, что лучшим товаром СССР, который стоило бы вернуть в продажу, выл холодильник «Зил». А 15% с ностальгией вспомнили обувь ленинградской фабрики «Скороход».

«Обувь «Скороход» шикарная была, особенно детская. Поработать над дизайном немного, и будет отлично», - рассуждает участница опроса.

11% с теплом вспомнили мотоцикл «Восход», а по 10% - одежду фабрики «Большевичка» и фотоаппараты «Зенит».

По 9% проголосовали за варианты часы «Электроника» и духи «Красная Москва», причем последние вызвали немало обсуждений.

«Хочется, чтобы духи «Красная Москва» вернулись именно в том виде, какими они продавались в Союзе. Те, что продают сейчас - совсем не те. Словно синтетика какая-то и резкие», - говорит участница опроса.

«Пожалуй, стоит вернуть духи «Красная Москва», но надо поработать над нотами», - соглашается другая.

«Духи «Красная Москва» были любимыми у моей бабушки», - рассказывает третий.

6% опрошенных сказали, что скучают по стиральным машинам «Вятка». Кроме того, некоторые опрошенные заявили, что в СССР были самые вкусные продукты, и стоило бы вернуть именно их. А кто-то добавил, что вернул бы все товары из списка, уж больно они были хороши.

«Хорошо бы возобновить производство любого товара из этого списка! Раньше делали на века!» - говорит участник исследования.

«Я думаю, что имеет смысл видеть все это на прилавках магазинов. Товар найдет своего покупателя. Может быть, не в том объеме как раньше, но найдет!» - кивает другой.

Однако многие россияне считают, что советские товары были хороши в советское время, а сейчас они уже никому не нужны. Нужно двигаться дальше и создавать что-то новое, говорят 47% опрошенных.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 12,1 тысячи человек.