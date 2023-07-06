Правительство РФ выделит 2,5 млрд. рублей на поддержку туризма в Крыму

2,5 млрд.руб. выделит правительство на поддержку туристической отрасли в Крыму и Севастополе. Фото: Евгения ГУСЕВА

2,5 млрд.руб. выделит правительство на поддержку туристической отрасли в Крыму и Севастополе. Об этом сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг. Премьер объяснил, что туркомпании и индивидуальные предприниматели, работающие на полуострове в сфере туризма, столкнулись с большими трудностями из-за логистики. В этом году турпоток на полуостров сильно снизился.

Мишустин пояснил, что выделяемые правительством деньги будут направлены на сохранение занятости в турсфере. Средства предусмотрены для единовременной выплаты работникам более чем 3,5 тысяч компаний. Если в течение 12 месяцев – с октября прошлого года работодатели сохранят занятость не менее 80%.

Мишустин также рассказал, что правительство внесло изменения в программу сельской ипотеки. Теперь размер льготного кредита, который можно получить, увеличен с 3 до 6 млн.руб.

Напомним, программу «Сельская ипотека» правительство запустило в 2020 году. С прошлого года программу сделали бессрочной.

Как рассказал Мишустин, граждане смогут взять кредит на покупку квартиры в многоэтажном доме в опорных населенных пунктах.

- Там в ускоренном темпе станет создаваться востребованная гражданами инфраструктура, - отметил премьер.

Кроме этого, сельские жители смогут взять льготную ипотеку на строительство жилого дома своими силами с использованием готовых домокомплектов.

По словам Мишустина, новые условия «Сельской ипотеки» помогут жителям сел быстрее обзавестись домом или квартирой, а также привлекут на сельские территории больше специалистов, желающих там жить и работать.

С момента запуска программы «Сельская ипотека» ей воспользовались более 116 тысяч заемщиков. Благодаря программе жители сельских территорий смогли приобрести и построить больше 6,5 млн.кв.м жилья.