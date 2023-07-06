В Германии стали отбирать у водителей автомобили с российскими номерами

Местные таможенники начали расширительно трактовать санкционный режим Фото: Shutterstock

В Германии, похоже, чешут в затылках, какие бы еще санкции обрушить на российских граждан. Казалось бы, испробовали уже все, но русские не гнутся. И тут кому-то из чиновников в Берлине пришла на ум свежая мысль: а давайте конфисковывать все замеченные на территории ФРГ автомобили с российскими номерами. Известно уже о двух таких случаях: причем в первом случае автомобилист следовал транзитом через территорию Германии, а во втором вообще имел вид на жительство в этой стране.

Что будут делать с изъятыми авто - то ли отсылать на нужды украинского воинства (видимо, вместо новой партии танков «Леопард»), то ли раздавать нуждающимся бюргерам - пока не решили. Но погранслужбе и таможенникам уже разослали циркуляр: машины с российским триколором на регистрационных номерах отбирать и отгонять на спецстоянки. А если владельцы авто будут артачиться, угрожать им лишением свободы до пяти лет в соответствии с германским законодательством.

Немцы, как в таких случаях принято говорить, прикинулись ветошью и сослались на регламент Совета Евросоюза от 2014 года, запрещающий россиянам ввоз на территорию стран ЕС ряда товаров, включая автомобили. То что, в данном случае речь идет не о товарах на продажу, а о частной собственности, используемой в личных целях и временно ввозимой на территорию ФРГ на законных основаниях, во внимание не принимается. В этой связи посольство РФ в Германии рекомендует гражданам России до прояснения ситуации воздержаться от приезда в эту страну на машинах с российскими номерами.

- Германия сделала еще шаг на своем пути к полному разрыву с Россией, - сказал в комментарии Радио «Комсомольская правда» профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. - Таким неубедительным способом немецкие власти не столько хотят доказать легитимность своего курса собственным гражданам, сколько проучить, с их точки зрения, максимально большое число россиян. Возможно, через суды кому-то из российских граждан и удастся вернуть свою собственность, но крови им попортят немало.

- Автомобили - это только начало, - уверена адвокат Мария Ярмыш. - Дальше у россиян будут забирать дорогие сумки, аксессуары, любые товары стоимостью более 300 евро, интерпретируя это как нарушение санкционного режима. Германия - первооткрыватель этого метода, но уверена, что остальные страны ЕС подтянутся вслед за ней. Так что россиянам следует подумать, стоит ли ехать в страны Европы. А если уж делать это, то лучше ехать в холщовых штанах и с холщовыми сумками.